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https://tr.sputniknews.com/20210921/oyuncu-ugur-arda-aydina-cinsel-saldiri-sucundan-hapis-cezasi-1049114410.html
Oyuncu Uğur Arda Aydın'a, cinsel saldırı suçundan hapis cezası
Oyuncu Uğur Arda Aydın'a, cinsel saldırı suçundan hapis cezası
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda meslektaşları Mana Alkoy ile Nazife Aksoy'u taciz ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Uğur Arda Aydın... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T18:35+0300
2021-09-21T18:35+0300
şehir tiyatroları
taciz
ibb şehir tiyatroları
dava
tiyatrocu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda meslektaşları Mana Alkoy ile Nazife Aksoy'u taciz ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Uğur Arda Aydın'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık Uğur Arda Aydın, müştekiler Mana Alkol ile Nazife Aksoy ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, oyuncu Bekir Aksoy da gelerek, müşteki eşi Nazife Aksoy'u yalnız bırakmadı.'Bizim de ailemiz var'Duruşmada beyanda bulunan müşteki Nazife Aksoy, hamileyken pek çok kez ifade verdiğini söyleyerek "Hiçbir kadın bu sıkıntıları göze alarak, böyle ağır bir şey için buraya gelmek istemez. Bizim de ailemiz var, bu hiç kolay değil. Ne yaşadığımı ben biliyorum. Bana bunu yaşatan da ne yaşattığını çok iyi biliyor. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.'Şimdiye kadar kimseye isteği dışında dokunmuşluğum yoktur'Savunmasında böyle bir olay nedeniyle savunma yapmaktan utandığını belirten sanık Uğur Ayda Aydın ise, "Müşteki Nazife'nin bana böyle bir suçlama yöneltmesinin asıl sebebi, oyuna gelmediği için tutulan raporu etkisiz hale getirip tiyatroya geri dönmek amacıyla işe iade davası açmak istemesidir. Kendisi tiyatrodan atılmasına benim neden olduğumu düşünüyor. Şimdiye kadar kimseye isteği dışında dokunmuşluğum yoktur. Bana böyle bir suçlama yöneltilmesinden hicap duyuyorum ve beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.2 yıl 6 ay hapis cezasıMüşteki Mana Alkoy' karşı 'cinsel saldırı' suçundan süre geçmesinin sonrasında şikayet yapıldığını belirten mahkeme, davanın düşürülmesine karar verdi. Mahkeme, sanık Aydın'ı müşteki Nazife Aksoy'a karşı 'cinsel saldırı' suçundan lehine indirim uygulayarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.Sanık, İHA muhabirine saldırdı'Cinsel saldırı' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanık Uğur Arda Aydın, kendisini görüntüleyen İHA muhabirine saldırdı. Muhabire omuz ve tekme atan sanık, 'çekil şuradan' dedi."Başka insanların da tacize uğramaması için Nazife'den güç alarak, şikayetçi olmaya karar verdim"Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Mana Alkoy, "Bugün Nazife Aksoy ile beraber, yaklaşık 3 yıldır verdiğimiz mücadeleyi kazanmış olmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu dava süresince beraber yürüdüğüm yol arkadaşım Nazife Aksoy başta olmak üzere, bana destek olan ailem, avukatlarımız, dava arkadaşlarımız ve bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. Tacizci profildeki insanların genelde birden fazla mağduru oluyor ama insanlar bu olayın sadece kendisinin başına geldiğini düşünüp yalnız hissediyor ve sesini çıkarmakta zorlanıyor, çoğu zamanda çıkaramıyor. ben 2012 yılında sanık tarafından tacize uğramış bir kadın olarak, 2019 yılında aynı kişinin tacizine uğrayan Nazife Aksoy ile tanışınca yalnız olmadığımı, sanığın fütursuzca, korkusuzca işyerinde taciz eylemlerine devam ettiğini öğrendiğimde, başka insanların da tacize uğramaması için Nazife'den güç alarak, şikayetçi olmaya karar verdim" ifadelerini kullandı."Uğur Arda Aydın'ın yaptıklarının cezasız kalmayacağını artık öğrenmiş bulunuyoruz"Şikayetçi olmadıkları takdirde, sanığın tacizlerine devam edeceğini düşündüklerini söyleyen Alkoy, "Biz iki kadın bir araya gelerek, birçok kadının sesi olabilir, kadına yönelik taciz eylemini normalleştirmeye çalışan eril zihniyete direnç gösterebilirdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu gibi, İstanbul'un en büyük ve saygın kurumlarından birinde, oyuncu olarak görev yapmaya devam eden, 'istediğimi, istediğime yaparım, kimse bana bir şey yapamaz' zihniyetiyle, kendisini bizlerden üstün gören sanık Uğur Arda Aydın'ın yaptıklarının cezasız kalmayacağını artık öğrenmiş bulunuyoruz. Bu dava gerek sahne üstünde, gerek farklı işyerlerinde, gerek sokakta kadınlara istediği gibi davranabileceğini düşünen tüm erkeklere uyarı niteliğindedir. Bu dava, sahne sanatlarında çalışıp, bizim gibi tacize uğrayıp, baskıyla sineye çekmeye çalışan bütün meslektaşlarımıza umut olan davadır" şeklinde konuştuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Uğur Arda Aydın'ın, 2012 yılındaki bir oyunun provasında Mana Alkoy'u, 2019 yılında ise kuliste Nazife Aksoy'u taciz ettiği gerekçesiyle zincirleme şekilde 'cinsel taciz' suçundan hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
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şehir tiyatroları, taciz, ibb şehir tiyatroları, dava, tiyatrocu

Oyuncu Uğur Arda Aydın'a, cinsel saldırı suçundan hapis cezası

18:35 21.09.2021
© İHA / İREM DEMİR - SEMA DEMİR Uğur Arda Aydın
Uğur Arda Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© İHA / İREM DEMİR - SEMA DEMİR
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda meslektaşları Mana Alkoy ile Nazife Aksoy'u taciz ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Uğur Arda Aydın, 'cinsel saldırı' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Müştekiler, kararı sevinçle karşılarken, sanık Aydın kendisini görüntüleyen İHA muhabirine saldırdı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda meslektaşları Mana Alkoy ile Nazife Aksoy'u taciz ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Uğur Arda Aydın'ın yargılandığı dava karara bağlandı.
İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık Uğur Arda Aydın, müştekiler Mana Alkol ile Nazife Aksoy ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, oyuncu Bekir Aksoy da gelerek, müşteki eşi Nazife Aksoy'u yalnız bırakmadı.

'Bizim de ailemiz var'

Duruşmada beyanda bulunan müşteki Nazife Aksoy, hamileyken pek çok kez ifade verdiğini söyleyerek "Hiçbir kadın bu sıkıntıları göze alarak, böyle ağır bir şey için buraya gelmek istemez. Bizim de ailemiz var, bu hiç kolay değil. Ne yaşadığımı ben biliyorum. Bana bunu yaşatan da ne yaşattığını çok iyi biliyor. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

'Şimdiye kadar kimseye isteği dışında dokunmuşluğum yoktur'

Savunmasında böyle bir olay nedeniyle savunma yapmaktan utandığını belirten sanık Uğur Ayda Aydın ise, "Müşteki Nazife'nin bana böyle bir suçlama yöneltmesinin asıl sebebi, oyuna gelmediği için tutulan raporu etkisiz hale getirip tiyatroya geri dönmek amacıyla işe iade davası açmak istemesidir. Kendisi tiyatrodan atılmasına benim neden olduğumu düşünüyor. Şimdiye kadar kimseye isteği dışında dokunmuşluğum yoktur. Bana böyle bir suçlama yöneltilmesinden hicap duyuyorum ve beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

2 yıl 6 ay hapis cezası

Müşteki Mana Alkoy' karşı 'cinsel saldırı' suçundan süre geçmesinin sonrasında şikayet yapıldığını belirten mahkeme, davanın düşürülmesine karar verdi. Mahkeme, sanık Aydın'ı müşteki Nazife Aksoy'a karşı 'cinsel saldırı' suçundan lehine indirim uygulayarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık, İHA muhabirine saldırdı

'Cinsel saldırı' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanık Uğur Arda Aydın, kendisini görüntüleyen İHA muhabirine saldırdı. Muhabire omuz ve tekme atan sanık, 'çekil şuradan' dedi.
"Başka insanların da tacize uğramaması için Nazife'den güç alarak, şikayetçi olmaya karar verdim"
Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Mana Alkoy, "Bugün Nazife Aksoy ile beraber, yaklaşık 3 yıldır verdiğimiz mücadeleyi kazanmış olmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu dava süresince beraber yürüdüğüm yol arkadaşım Nazife Aksoy başta olmak üzere, bana destek olan ailem, avukatlarımız, dava arkadaşlarımız ve bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. Tacizci profildeki insanların genelde birden fazla mağduru oluyor ama insanlar bu olayın sadece kendisinin başına geldiğini düşünüp yalnız hissediyor ve sesini çıkarmakta zorlanıyor, çoğu zamanda çıkaramıyor. ben 2012 yılında sanık tarafından tacize uğramış bir kadın olarak, 2019 yılında aynı kişinin tacizine uğrayan Nazife Aksoy ile tanışınca yalnız olmadığımı, sanığın fütursuzca, korkusuzca işyerinde taciz eylemlerine devam ettiğini öğrendiğimde, başka insanların da tacize uğramaması için Nazife'den güç alarak, şikayetçi olmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

"Uğur Arda Aydın'ın yaptıklarının cezasız kalmayacağını artık öğrenmiş bulunuyoruz"

Şikayetçi olmadıkları takdirde, sanığın tacizlerine devam edeceğini düşündüklerini söyleyen Alkoy, "Biz iki kadın bir araya gelerek, birçok kadının sesi olabilir, kadına yönelik taciz eylemini normalleştirmeye çalışan eril zihniyete direnç gösterebilirdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu gibi, İstanbul'un en büyük ve saygın kurumlarından birinde, oyuncu olarak görev yapmaya devam eden, 'istediğimi, istediğime yaparım, kimse bana bir şey yapamaz' zihniyetiyle, kendisini bizlerden üstün gören sanık Uğur Arda Aydın'ın yaptıklarının cezasız kalmayacağını artık öğrenmiş bulunuyoruz. Bu dava gerek sahne üstünde, gerek farklı işyerlerinde, gerek sokakta kadınlara istediği gibi davranabileceğini düşünen tüm erkeklere uyarı niteliğindedir. Bu dava, sahne sanatlarında çalışıp, bizim gibi tacize uğrayıp, baskıyla sineye çekmeye çalışan bütün meslektaşlarımıza umut olan davadır" şeklinde konuştu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Uğur Arda Aydın'ın, 2012 yılındaki bir oyunun provasında Mana Alkoy'u, 2019 yılında ise kuliste Nazife Aksoy'u taciz ettiği gerekçesiyle zincirleme şekilde 'cinsel taciz' suçundan hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
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