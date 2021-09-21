https://tr.sputniknews.com/20210921/papa-bazilari-olmemi-istese-de-hala-hayattayim-1049116456.html

Papa Francis: Bazıları ölmemi istese de hala hayattayım

Papa Francis: Bazıları ölmemi istese de hala hayattayım

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Katolik Kilisesindeki bazı kişilerin son kolon ameliyatından sağ çıkmayacağını umduğunu ifade ederek, "Bazıları ölmemi... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T19:20+0300

2021-09-21T19:20+0300

2021-09-21T19:22+0300

papa francis

ameliyat

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Papa Francis'in, bu ay Slovakya'da Katolik bir tarikat olan Cizvitler ile yaptığı toplantıdaki konuşmaları Cizvit dergisi La Civilta Cattolica tarafından bugün yayınlandı. Haberde, Papa’ya toplantıda bir kişinin sağlığı hakkında soru sorduğu ve Papa’nın şakayla karışık, "Bazıları ölmemi istese de hala hayattayım" cevabını verdiği aktarıldı. Toplantıda, sağlığının söylenenden daha ciddi bir durumda olduğunu düşünen piskoposlar arasında yeni papayı seçmek için görüşmeler olduğunu belirten Papa Francis, “Öyle olsun. Tanrıya şükür, iyiyim” dediği ifade edildi.Toplantıda, Katolik Kilisesi'nin karşı karşıya olduğu bazı zorluklara değinen Francis’in, geri dönmenin doğru yol olmadığını ve ilerlemenin önemli olduğunu söyleyerek gelenekçileri hedef aldığı kaydedildi.'Bazen sabrım tükeniyor'Papa’nın toplantı sırasında adını vermediği "büyük Katolik televizyon kanalını" kınadığı ve kanalın sürekli kendisine saldırdığı belirtilen haberde, Papa’nın "Kişisel olarak günahkar olduğum için saldırı ve hakaretleri hak edebilirim ama Kilise bunu hak etmiyor. Bu şeytanın işidir" ifadelerini kullandığı aktarıldı.Haberde, Papa’nın Katolik Kilisesi içindeki din adamlarından gelen eleştirilerin zaman zaman kendisini rahatsız ettiğini itiraf ettiği ve "Bazen sabrım tükeniyor, özellikle de gerçek bir diyaloğa girmeden karar verdiklerinde. Orada hiçbir şey yapamıyorum. Ancak onların fikir ve fantezi dünyasına girmeden ilerliyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.Papa’nın toplantıda ayrıca, din adamlarının "katılığına" karşı uyarıda bulunduğu ve "Tanrı'nın toplumun özgür olmasını istediğini" ifade ettiği aktarıldı.Papa Francis, İtalya’nın başkenti Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde sol kolondaki divertiküler daralma nedeniyle 4 Temmuz’da geçirdiği ameliyatın ardından 14 Temmuz’da taburcu edilmişti.

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papa francis, ameliyat