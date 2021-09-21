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https://tr.sputniknews.com/20210921/patrusev-abd-kontrolunu-artirmak-icin-asya-pasifik-bolgesine-darbe-vuruyor-1049103902.html
Patruşev: ABD, kontrolünü artırmak için Asya-Pasifik bölgesine darbe vuruyor
Patruşev: ABD, kontrolünü artırmak için Asya-Pasifik bölgesine darbe vuruyor
Avrupa'nın bir zamanlar taşıdığı tüm dünya için jeopolitik ve ekonomik öneme günümüzde Asya'nın sahip olduğunu belirten Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T14:08+0300
2021-09-21T14:15+0300
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Argumentı i Faktı gazetesine demeç veren Patruşev, ABD, Japonya, Avustralya ve Hindistan'dan oluşan dörtlü güvenlik diyaloğu ittifakı (QUAD) ile ABD, İngiltere ve Avustralya'nın yer aldığı üçlü savunma ittifakı (AUKUS) aracılığıyla Washington'un Asya-Pasifik bölgesine zarar verdiğinin altını çizdi.Patruşev, ABD'nin eylemleri nedeniyle bölgedeki güvenlik mimarisinin darbe aldığını, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin ve diğer bölgesel birliklerin otoritesinin sarsılması için koşullar oluşturulduğunu kaydetti.QUAD'ın NATO'nun Asyalı muadilinin prototipi olduğunu ve Washington'un Rusya ve Çin karşıtı politika izlemek için diğer ülkeleri de bu ittifaka dahil etmeye çalışacağını belirten Patruşev, AUKUS'un da QUAD ile aynı amaçları taşıdığı söyledi.'AB kendisini itibarsızlaştırıyor'"Günümüzde Asya, bir zamanlar Avrupa'nın taşıdığı tüm dünya için jeopolitik ve ekonomik öneme sahip. Sözde Avrupa projesi çerçevesinde ülkelerinin egemenliğinin önemli bir bölümünün Brüksel'e devredilmesine izin veren Avrupalılar buna büyük oranda katkı sunuyor. Peki AB'nin yönetim organlarındaki baloyu kim yönetiyor? Avrupa halklarının temsilcileri değil, çok uluslu şirketlerin çıkarlarına hizmet eden bürokratlar" diye devam eden Patruşev, AB'nin uluslararası politikadaki hırslarını açıklama girişiminde bulunarak kendisini itibarsızlaştırdığını vurguladı.15 Eylül'de ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere ve Avustralya ile savunma teknolojisi konusunda işbirliği yapacağını, müttefiklerin anlaşması ile nükleer güçle çalışan denizaltılar da dahil olmak üzere yapay zeka ve en son savunma teknolojisi üzerinde üç ülkenin işbirliği içinde olacağını duyurmuştu.İngiltere ve ABD basınında yer alan haberlere göre, AUKUS kısaltması ile adlandırılan üç ülkenin işbirliğinin, son zamanlarda Çin ve Avustralya arasındaki gerilimin ardından, Çin'in teknoloji ve askeri alanlarda ilerlemesinin engellemesi ve Çin'in küresel gücüne karşı koyma girişimi olduğu ifade edilmişti.
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ingiltere, avustralya, joe biden, rusya

Patruşev: ABD, kontrolünü artırmak için Asya-Pasifik bölgesine darbe vuruyor

14:08 21.09.2021 (güncellendi: 14:15 21.09.2021)
© Sputnik / Sergey Guneev / Fotoğraf bankasına girNikolay Patruşev
Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© Sputnik / Sergey Guneev
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Argumentı i Faktı
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Avrupa'nın bir zamanlar taşıdığı tüm dünya için jeopolitik ve ekonomik öneme günümüzde Asya'nın sahip olduğunu belirten Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, QUAD ve AUKUS'u örnek vererek ABD'nin bölgenin güvenlik mimarisine darbe vurduğunu ifade etti.
Argumentı i Faktı gazetesine demeç veren Patruşev, ABD, Japonya, Avustralya ve Hindistan'dan oluşan dörtlü güvenlik diyaloğu ittifakı (QUAD) ile ABD, İngiltere ve Avustralya'nın yer aldığı üçlü savunma ittifakı (AUKUS) aracılığıyla Washington'un Asya-Pasifik bölgesine zarar verdiğinin altını çizdi.
Patruşev, ABD'nin eylemleri nedeniyle bölgedeki güvenlik mimarisinin darbe aldığını, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin ve diğer bölgesel birliklerin otoritesinin sarsılması için koşullar oluşturulduğunu kaydetti.
QUAD'ın NATO'nun Asyalı muadilinin prototipi olduğunu ve Washington'un Rusya ve Çin karşıtı politika izlemek için diğer ülkeleri de bu ittifaka dahil etmeye çalışacağını belirten Patruşev, AUKUS'un da QUAD ile aynı amaçları taşıdığı söyledi.

'AB kendisini itibarsızlaştırıyor'

"Günümüzde Asya, bir zamanlar Avrupa'nın taşıdığı tüm dünya için jeopolitik ve ekonomik öneme sahip. Sözde Avrupa projesi çerçevesinde ülkelerinin egemenliğinin önemli bir bölümünün Brüksel'e devredilmesine izin veren Avrupalılar buna büyük oranda katkı sunuyor. Peki AB'nin yönetim organlarındaki baloyu kim yönetiyor? Avrupa halklarının temsilcileri değil, çok uluslu şirketlerin çıkarlarına hizmet eden bürokratlar" diye devam eden Patruşev, AB'nin uluslararası politikadaki hırslarını açıklama girişiminde bulunarak kendisini itibarsızlaştırdığını vurguladı.
15 Eylül'de ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere ve Avustralya ile savunma teknolojisi konusunda işbirliği yapacağını, müttefiklerin anlaşması ile nükleer güçle çalışan denizaltılar da dahil olmak üzere yapay zeka ve en son savunma teknolojisi üzerinde üç ülkenin işbirliği içinde olacağını duyurmuştu.
İngiltere ve ABD basınında yer alan haberlere göre, AUKUS kısaltması ile adlandırılan üç ülkenin işbirliğinin, son zamanlarda Çin ve Avustralya arasındaki gerilimin ardından, Çin'in teknoloji ve askeri alanlarda ilerlemesinin engellemesi ve Çin'in küresel gücüne karşı koyma girişimi olduğu ifade edilmişti.
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