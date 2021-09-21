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https://tr.sputniknews.com/20210921/permdeki-universite-saldirisinin-ardindan-rusya-yasta-1049105831.html
Perm’deki üniversite saldırısının ardından Rusya yasta
Perm’deki üniversite saldırısının ardından Rusya yasta
Rusya’daki Perm Devlet Ulusal Araştırma Üniversitesi’nde 6 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından yas ilan edilirken, üniversitenin... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T15:04+0300
2021-09-21T15:04+0300
dünya
rusya
saldırı
dmitriy peskov
yas
üniversite
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Silahlı saldırının üzüntüye boğduğu Rusya’da halk, kayıplar için üniversitenin önünde toplanıyor. Vatandaşlar üniversitenin önüne karanfiller bırakıyor, mumlar yakıyor.AFP’ye konuşan Uluslarası İlişkiler Bölümü’nden Profesör Kseniya Punina, saldırı nedeniyle şok ve acı içinde olduğunu ifade etti.Punina, “Üniversitemiz bizim evimizdir. Yaşananlar hiç beklenmedik şeyler. Birinin evinize gelip ailenize silah doğrultması şoke edici” dedi.Punina, yaralılar arasında olan bir öğrencisinin karnından vurulduğunu ve ameliyat edildiğini söyledi.Eski bir öğrenci olan Yekaterina Nabatova da desteğini sunmak için üniversiteyi ziyaret etti. Nabatova, “Yaşananlar şehrin tamamı için çok zor. Bugün bir arada olmamız önemli” dedi.Rusya’daki Perm Devlet Ulusal Araştırma Üniversitesi'nden kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. 6 kişi hayatını kaybetti, 24 yaralı var. Saldırgan üniversitenin öğrencilerinden biri çıktı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. 21 Eylül, yas günü ilan edildi. Bugün polis kordonuna alınan üniversiteye üst düzey yetkililerden başka kimse alınmadı.Saldırganın 18 yaşındaki Timur Bekmansurov isimli bir öğrenci olduğu, saldırı ile ilgili sosyal medya hesabında bir gönderi paylaştığı belirtildi.Olayı ülkenin tamamı için bir facia olarak nitelendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nedenlerinin araştırılması için yetkililerin gereken her şeyi yapacağını, ölenlerin yakınlarına gerekli tüm desteğin sunulacağını söyledi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kazan’da bu yıl düzenlenen ve dokuz kişinin öldüğü ilk silahlı saldırının ardından silah satın almanın daha da kısıtlanması için yasal adımın atıldığını ifade etti. Peskov, yetkililerin bu saldırıda da neler olduğunu anlamak için durumu inceleyeceğini belirtti.Soruşturmacılarsa saldırganın tüfeği bu yıl daha önce yasadışı yollardan edindiğini bildirdi.Olay yerine giden Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, yaralıların dokuzunun durumunun kritik olduğunu kaydetti.Rusya Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanı Valeriy Falkov, yaralı öğrencileri akşam saatlerinde hastanede ziyaret etti, daha yoğun bakıma ihtiyaç duyanların başkent Moskova’ya sevk edileceğini ifade etti.Yetkililer ülkede daha önce yaşanan okul saldırılarını dışarıdan etkiye dayandırıyor. Genç Rusların internet ve televizyonda ABD ve başka yerlerde gerçekleştirilen saldırılara maruz bırakıldığı belirtiliyor.Blagoveşçensk kentinde de 19 yaşındaki bir öğrenci Kasım 2019’da okulunda ateş açmış ve bir kişiyi öldürmüş, üç kişiyi yaralamış, ardından da kendini vurmuştu.Kırım’da da Ekim 2018’de silahlı bir genç okulda düzenlediği saldırıda 20 kişiyi öldürmüştü. Kamera görüntülerinden saldırganın üzerinde ABD’deki Columbine Lisesi’nde 1999’da 13 kişinin öldürüldüğü faciadaki saldırganlardan biri olan Eric Harris’le benzer bir tişörtü giydiği anlaşılmıştı.
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rusya, saldırı, dmitriy peskov, yas, üniversite

Perm’deki üniversite saldırısının ardından Rusya yasta

15:04 21.09.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya’daki Perm Devlet Üniversitesi’nde silah sesleri
Rusya’daki Perm Devlet Üniversitesi’nde silah sesleri - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© Sputnik
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Rusya’daki Perm Devlet Ulusal Araştırma Üniversitesi’nde 6 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından yas ilan edilirken, üniversitenin önünde toplanan Ruslar karanfil bırakıyor ve mum yakıyor.
Silahlı saldırının üzüntüye boğduğu Rusya’da halk, kayıplar için üniversitenin önünde toplanıyor. Vatandaşlar üniversitenin önüne karanfiller bırakıyor, mumlar yakıyor.
AFP’ye konuşan Uluslarası İlişkiler Bölümü’nden Profesör Kseniya Punina, saldırı nedeniyle şok ve acı içinde olduğunu ifade etti.
Punina, “Üniversitemiz bizim evimizdir. Yaşananlar hiç beklenmedik şeyler. Birinin evinize gelip ailenize silah doğrultması şoke edici” dedi.
Punina, yaralılar arasında olan bir öğrencisinin karnından vurulduğunu ve ameliyat edildiğini söyledi.
Eski bir öğrenci olan Yekaterina Nabatova da desteğini sunmak için üniversiteyi ziyaret etti. Nabatova, “Yaşananlar şehrin tamamı için çok zor. Bugün bir arada olmamız önemli” dedi.
Rusya’daki Perm Devlet Ulusal Araştırma Üniversitesi'nden kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. 6 kişi hayatını kaybetti, 24 yaralı var. Saldırgan üniversitenin öğrencilerinden biri çıktı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. 21 Eylül, yas günü ilan edildi. Bugün polis kordonuna alınan üniversiteye üst düzey yetkililerden başka kimse alınmadı.
Saldırganın 18 yaşındaki Timur Bekmansurov isimli bir öğrenci olduğu, saldırı ile ilgili sosyal medya hesabında bir gönderi paylaştığı belirtildi.
Olayı ülkenin tamamı için bir facia olarak nitelendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nedenlerinin araştırılması için yetkililerin gereken her şeyi yapacağını, ölenlerin yakınlarına gerekli tüm desteğin sunulacağını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kazan’da bu yıl düzenlenen ve dokuz kişinin öldüğü ilk silahlı saldırının ardından silah satın almanın daha da kısıtlanması için yasal adımın atıldığını ifade etti. Peskov, yetkililerin bu saldırıda da neler olduğunu anlamak için durumu inceleyeceğini belirtti.
Soruşturmacılarsa saldırganın tüfeği bu yıl daha önce yasadışı yollardan edindiğini bildirdi.
Olay yerine giden Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, yaralıların dokuzunun durumunun kritik olduğunu kaydetti.
Rusya Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanı Valeriy Falkov, yaralı öğrencileri akşam saatlerinde hastanede ziyaret etti, daha yoğun bakıma ihtiyaç duyanların başkent Moskova’ya sevk edileceğini ifade etti.
Yetkililer ülkede daha önce yaşanan okul saldırılarını dışarıdan etkiye dayandırıyor. Genç Rusların internet ve televizyonda ABD ve başka yerlerde gerçekleştirilen saldırılara maruz bırakıldığı belirtiliyor.
Blagoveşçensk kentinde de 19 yaşındaki bir öğrenci Kasım 2019’da okulunda ateş açmış ve bir kişiyi öldürmüş, üç kişiyi yaralamış, ardından da kendini vurmuştu.
Kırım’da da Ekim 2018’de silahlı bir genç okulda düzenlediği saldırıda 20 kişiyi öldürmüştü. Kamera görüntülerinden saldırganın üzerinde ABD’deki Columbine Lisesi’nde 1999’da 13 kişinin öldürüldüğü faciadaki saldırganlardan biri olan Eric Harris’le benzer bir tişörtü giydiği anlaşılmıştı.
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