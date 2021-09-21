Putin: Rus ekonomisinde koronavirüs pandemisinin neden olduğu durgunluk tamamen sona erdi

Kabine üyeleri ve Merkez Bankası yönetimiyle bir toplantı yapan Putin, pandeminin ekonomi üzerindeki etkisine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Putin, "Küresel ekonomideki genel istikrarsız duruma, küresel pazarlardaki zorlu süreçlere rağmen, Rus ekonomisinin toparlandığını belirtmek isterim. Çok kısa süre önce 'genel itibarıyla durgunluğun sona erdiğini' söylemiştik, bugün artık durgunluğun sona erdiğini söyleyebiliriz" dedi.



2021 yılının yedi aylık sonuçlarına göre ülkenin GSYİH'sinin kriz öncesi seviyeye ulaştığını, sanayi büyümesinin yüzde 4.4 olduğunu kaydeden Putin, yılın ilk yarısında sabit varlıklara yapılan yatırım hacminin bir önceki yıla göre yüzde 7.3 arttığını belirtti.



İstihdam verilerine değinen Putin, 2019 seviyesine kadar toparlanma olduğunu ancak bazı bölgelerde genç ve engelli nüfus arasında işsizlik oranının yüksek olduğunu ifade etti.



Kriz sonrası aşamada sektörleri ve bölgeleri azami genişlikte kapsayacak bir sürdürülebilir ekonomik kalkınma modeli oluşturma çağrısı yapan Putin sözlerini şöyle sürdürdü: "2024'e kadar, tüm ulusal hedeflerde önemli, gözle görülür bir ilerleme sağlamalıyız. Bu bağlamda, önümüzdeki üç yılın federal bütçesi belirleyicidir ve bizim için temel, stratejik açıdan önemli olan alanlarda insan gücü ve kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını gerektiriyor. Bu, anahtar göstergelerden biri olan yaşam süresinin uzatılması, yoksulluğu azaltılması, çevrenin ve yaşam ortamının iyileştirilmesi gibi görevleri kapsar."