https://tr.sputniknews.com/20210921/putinden-ermenistan-cumhurbaskani-ve-basbakanina-tebrik-telgrafi-1049117829.html

Putin’den Ermenistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı’na tebrik telgrafı

Putin’den Ermenistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı’na tebrik telgrafı

Rusya lideri Vladimir Putin, Ermenistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı’nı cumhuriyetin bağımsızlığının 30. yıldönümü dolayısıyla tebrik etti. Mesajda Rusya ile... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T19:50+0300

2021-09-21T19:50+0300

2021-09-21T19:50+0300

dünya

rusya

vladimir putin

tebrik

kutlama

telgraf

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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan’ın bağımsızlığının ilan edilmesinin 30. yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’a ve Başbakan Nikol Paşinyan’a birer kutlama telgrafı gönderdi.Telgraf metninde, “Rusya Devlet Başkanı, iki ülke arasında çeşitli alanlarda yakın işbirliği, Avrasya Ekonomi Topluluğu, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ve BDT çerçevesinde yapıcı etkileşim kurulduğunu kaydetti” ifadelerine yer verildi.Putin ayrıca, “Ermenistan ile ilişkiler, iyi dostluk, kültürel ve manevi yakınlık geleneklerine dayanıyor. Bu ilişkilerin ittifak ruhu içinde daha da geliştirilmesi şüphesiz kardeş halklarımızın temel çıkarlarına uyuyor” vurgusunu yaptı.

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rusya, vladimir putin, tebrik, kutlama, telgraf