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Putin’den Ermenistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı’na tebrik telgrafı
Putin’den Ermenistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı’na tebrik telgrafı
Rusya lideri Vladimir Putin, Ermenistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı’nı cumhuriyetin bağımsızlığının 30. yıldönümü dolayısıyla tebrik etti. Mesajda Rusya ile... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T19:50+0300
2021-09-21T19:50+0300
dünya
rusya
vladimir putin
tebrik
kutlama
telgraf
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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan’ın bağımsızlığının ilan edilmesinin 30. yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’a ve Başbakan Nikol Paşinyan’a birer kutlama telgrafı gönderdi.Telgraf metninde, “Rusya Devlet Başkanı, iki ülke arasında çeşitli alanlarda yakın işbirliği, Avrasya Ekonomi Topluluğu, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ve BDT çerçevesinde yapıcı etkileşim kurulduğunu kaydetti” ifadelerine yer verildi.Putin ayrıca, “Ermenistan ile ilişkiler, iyi dostluk, kültürel ve manevi yakınlık geleneklerine dayanıyor. Bu ilişkilerin ittifak ruhu içinde daha da geliştirilmesi şüphesiz kardeş halklarımızın temel çıkarlarına uyuyor” vurgusunu yaptı.
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rusya, vladimir putin, tebrik, kutlama, telgraf

Putin’den Ermenistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı’na tebrik telgrafı

19:50 21.09.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© Sputnik
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Rusya lideri Vladimir Putin, Ermenistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı’nı cumhuriyetin bağımsızlığının 30. yıldönümü dolayısıyla tebrik etti. Mesajda Rusya ile Ermenistan arasındaki dostane ve müttefiklik ilişkilerinin önemine vurgu yapıldı.
Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan’ın bağımsızlığının ilan edilmesinin 30. yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’a ve Başbakan Nikol Paşinyan’a birer kutlama telgrafı gönderdi.
Telgraf metninde, “Rusya Devlet Başkanı, iki ülke arasında çeşitli alanlarda yakın işbirliği, Avrasya Ekonomi Topluluğu, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ve BDT çerçevesinde yapıcı etkileşim kurulduğunu kaydetti” ifadelerine yer verildi.
Putin ayrıca, “Ermenistan ile ilişkiler, iyi dostluk, kültürel ve manevi yakınlık geleneklerine dayanıyor. Bu ilişkilerin ittifak ruhu içinde daha da geliştirilmesi şüphesiz kardeş halklarımızın temel çıkarlarına uyuyor” vurgusunu yaptı.
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