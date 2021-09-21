Putin’den Ermenistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı’na tebrik telgrafı

Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan’ın bağımsızlığının ilan edilmesinin 30. yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’a ve Başbakan Nikol Paşinyan’a birer kutlama telgrafı gönderdi.Telgraf metninde, “Rusya Devlet Başkanı, iki ülke arasında çeşitli alanlarda yakın işbirliği, Avrasya Ekonomi Topluluğu, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ve BDT çerçevesinde yapıcı etkileşim kurulduğunu kaydetti” ifadelerine yer verildi.Putin ayrıca, “Ermenistan ile ilişkiler, iyi dostluk, kültürel ve manevi yakınlık geleneklerine dayanıyor. Bu ilişkilerin ittifak ruhu içinde daha da geliştirilmesi şüphesiz kardeş halklarımızın temel çıkarlarına uyuyor” vurgusunu yaptı.
Rusya lideri Vladimir Putin, Ermenistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı’nı cumhuriyetin bağımsızlığının 30. yıldönümü dolayısıyla tebrik etti. Mesajda Rusya ile Ermenistan arasındaki dostane ve müttefiklik ilişkilerinin önemine vurgu yapıldı.
Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan’ın bağımsızlığının ilan edilmesinin 30. yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’a ve Başbakan Nikol Paşinyan’a birer kutlama telgrafı gönderdi.
Telgraf metninde, “Rusya Devlet Başkanı, iki ülke arasında çeşitli alanlarda yakın işbirliği, Avrasya Ekonomi Topluluğu, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ve BDT çerçevesinde yapıcı etkileşim kurulduğunu kaydetti” ifadelerine yer verildi.
Putin ayrıca, “Ermenistan ile ilişkiler, iyi dostluk, kültürel ve manevi yakınlık geleneklerine dayanıyor. Bu ilişkilerin ittifak ruhu içinde daha da geliştirilmesi şüphesiz kardeş halklarımızın temel çıkarlarına uyuyor” vurgusunu yaptı.