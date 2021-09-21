Rus basını: Perm’de silahlı saldırıyı düzenleyen öğrencinin bacağı kesildi

İzvestiya gazetesinin kendi kaynağına dayandırdığı haberde, doktorların Perm kentindeki üniversitede silahlı saldırı düzenleyen ve gözaltına alındığı sırada yaralanan öğrencinin sol bacağını, kanda pıhtılaşma olduğu için ameliyat etmek zorunda kaldıkları ifade edildi.Gazeteye konuşan kaynak ayrıca saldırganın durumunun ağır olduğu ve bilincinin hala yerinde olmadığını anlattı.Life.ru sitesine bilgi aktaran diğer bir kaynak ise saldırganın durumunun son derece ağır olarak değerlendirildiğini söyledi.Perm Devlet Ulusal Araştırma Üniversitesi'nden kimliği bilinmeyen bir kişinin dün okula girerek tüfeğiyle ateş açması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Saldırganın üniversitenin öğrencilerinden biri olduğu ortaya çıktı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.Saldırganın 18 yaşında Timur Bekmansurov isimli bir öğrenci olduğu, saldırı ile ilgili sosyal medya hesabında bir gönderi paylaştığı belirtildi. Saldırgan, gözaltına alındığı sırada polise ateş açmış ve polisin karşılık vermesiyle yaralanmıştı.Olayla ilgili ceza davası açıldı. 21 Eylül, yas günü ilan edildi.
Rus İzvestiya gazetesi, Perm Devlet Ulusal Araştırma Üniversitesi’nde 6 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı düzenleyen öğrencinin sol bacağının kanda pıhtılaşma nedeniyle doktorlar tarafından kesildiğini yazdı.
Gazeteye konuşan kaynak ayrıca saldırganın durumunun ağır olduğu ve bilincinin hala yerinde olmadığını anlattı.
Life.ru sitesine bilgi aktaran diğer bir kaynak ise saldırganın durumunun son derece ağır olarak değerlendirildiğini söyledi.
Perm Devlet Ulusal Araştırma Üniversitesi'nden kimliği bilinmeyen bir kişinin dün okula girerek tüfeğiyle ateş açması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Saldırganın üniversitenin öğrencilerinden biri olduğu ortaya çıktı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.
Saldırganın 18 yaşında Timur Bekmansurov isimli bir öğrenci olduğu, saldırı ile ilgili sosyal medya hesabında bir gönderi paylaştığı belirtildi. Saldırgan, gözaltına alındığı sırada polise ateş açmış ve polisin karşılık vermesiyle yaralanmıştı.
Olayla ilgili ceza davası açıldı. 21 Eylül, yas günü ilan edildi.