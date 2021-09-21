https://tr.sputniknews.com/20210921/rus-komutan-afganistandaki-militanlarin-sio-ulkelerinin-topraklarina-girme-riski-bulunuyor-1049117289.html
Rus komutan: Afganistan'daki militanların ŞİÖ ülkelerinin topraklarına girme riski bulunuyor
Rus komutan: Afganistan'daki militanların ŞİÖ ülkelerinin topraklarına girme riski bulunuyor
Taliban’ın Afganistan'da iktidarı ele geçirmesiyle uluslararası terör örgütlerinin konumunun güçlendiği, bu bağlamda militanların Şanghay İşbirliği Örgütü’ne... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T19:41+0300
2021-09-21T19:41+0300
2021-09-21T19:41+0300
taliban kontrolünde afganistan
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taliban
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
islami terör
militan
açıklama
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Rusya Merkez Askeri Bölge Komutanı Aleksandr Lapin, Rusya’nın Orenburg kentinin yakınlarında başlayan ŞİÖ askeri tatbikatının açılışında yaptığı konuşmada, Taliban’ın Afganistan'da iktidarı ele geçirmesiyle uluslararası terör örgütlerinin konumunun güçlendiğini ve bu bağlamda militanların, ŞİÖ’ye üye ülkelerinin topraklarına girebileceğine dair endişeler doğduğunu belirtti.Sputnik Afganistan’ın aktardığı üzere Lapin, “ABD'nin Afganistan'daki askeri operasyonunun sona ermesi, bizim ortak Avrasya alanımızda terör tehdidinde keskin bir sıçramaya yol açtı” diye konuştu. Lapin, özellikle de militanların Orta Asya ülkelerinin topraklarına girme tehlikesinin büyük olduğunu sözlerine ekledi.ŞİÖ’nün düzenlediği Barış Misyonu-2021 tatbikatı 24 Eylül’e kadar sürecek, manevralara toplam 9 ülkeden 5.5 binin üzerinde asker katılacak. Tatbikata bu yıl ilk kez Belarus’tan da askerler de yer alacak.ŞİÖ üye devletlerinin ortak olarak düzenlediği terörle mücadele tatbikatları, 2001'den beri devam ediyor.Şanghay İşbirliği Örgütü’nde şu anda Rusya, Çin, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Özbekistan olmak üzere toplam 8 ülke yer alıyor. Eylül sonunda İran da örgüte dahil oldu.
https://tr.sputniknews.com/20210921/taliban-afganistanda-isid-ve-el-kaide-varligi-bulunmuyor-1049108339.html
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rusya, taliban, şanghay işbirliği örgütü (şiö), islami terör, militan, açıklama, şiö, terörizm, şiö-afganistan temas grubu
Rus komutan: Afganistan'daki militanların ŞİÖ ülkelerinin topraklarına girme riski bulunuyor
Taliban’ın Afganistan'da iktidarı ele geçirmesiyle uluslararası terör örgütlerinin konumunun güçlendiği, bu bağlamda militanların Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) üye ülkelerinin topraklarına girebileceğine dair endişeler olduğu bildirildi.
Rusya Merkez Askeri Bölge Komutanı Aleksandr Lapin, Rusya’nın Orenburg kentinin yakınlarında başlayan ŞİÖ askeri tatbikatının açılışında yaptığı konuşmada, Taliban’ın Afganistan'da iktidarı ele geçirmesiyle uluslararası terör örgütlerinin konumunun güçlendiğini ve bu bağlamda militanların, ŞİÖ’ye üye ülkelerinin topraklarına girebileceğine dair endişeler doğduğunu belirtti.
Sputnik Afganistan’ın aktardığı üzere Lapin, “ABD'nin Afganistan'daki askeri operasyonunun sona ermesi, bizim ortak Avrasya alanımızda terör tehdidinde keskin bir sıçramaya yol açtı” diye konuştu.
Lapin, özellikle de militanların Orta Asya ülkelerinin topraklarına girme tehlikesinin büyük olduğunu sözlerine ekledi.
ŞİÖ’nün düzenlediği Barış Misyonu-2021 tatbikatı 24 Eylül’e kadar sürecek, manevralara toplam 9 ülkeden 5.5 binin üzerinde asker katılacak. Tatbikata bu yıl ilk kez Belarus’tan da askerler de yer alacak.
ŞİÖ üye devletlerinin ortak olarak düzenlediği terörle mücadele tatbikatları, 2001'den beri devam ediyor.
Şanghay İşbirliği Örgütü’nde şu anda Rusya, Çin, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Özbekistan olmak üzere toplam 8 ülke yer alıyor. Eylül sonunda İran da örgüte dahil oldu.