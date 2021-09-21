https://tr.sputniknews.com/20210921/rus-komutan-afganistandaki-militanlarin-sio-ulkelerinin-topraklarina-girme-riski-bulunuyor-1049117289.html

Rus komutan: Afganistan'daki militanların ŞİÖ ülkelerinin topraklarına girme riski bulunuyor

Rus komutan: Afganistan'daki militanların ŞİÖ ülkelerinin topraklarına girme riski bulunuyor

Taliban’ın Afganistan'da iktidarı ele geçirmesiyle uluslararası terör örgütlerinin konumunun güçlendiği, bu bağlamda militanların Şanghay İşbirliği Örgütü’ne... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T19:41+0300

2021-09-21T19:41+0300

2021-09-21T19:41+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

taliban

şanghay işbirliği örgütü (şiö)

islami terör

militan

açıklama

şiö

terörizm

şiö-afganistan temas grubu

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Rusya Merkez Askeri Bölge Komutanı Aleksandr Lapin, Rusya’nın Orenburg kentinin yakınlarında başlayan ŞİÖ askeri tatbikatının açılışında yaptığı konuşmada, Taliban’ın Afganistan'da iktidarı ele geçirmesiyle uluslararası terör örgütlerinin konumunun güçlendiğini ve bu bağlamda militanların, ŞİÖ’ye üye ülkelerinin topraklarına girebileceğine dair endişeler doğduğunu belirtti.Sputnik Afganistan’ın aktardığı üzere Lapin, “ABD'nin Afganistan'daki askeri operasyonunun sona ermesi, bizim ortak Avrasya alanımızda terör tehdidinde keskin bir sıçramaya yol açtı” diye konuştu. Lapin, özellikle de militanların Orta Asya ülkelerinin topraklarına girme tehlikesinin büyük olduğunu sözlerine ekledi.ŞİÖ’nün düzenlediği Barış Misyonu-2021 tatbikatı 24 Eylül’e kadar sürecek, manevralara toplam 9 ülkeden 5.5 binin üzerinde asker katılacak. Tatbikata bu yıl ilk kez Belarus’tan da askerler de yer alacak.ŞİÖ üye devletlerinin ortak olarak düzenlediği terörle mücadele tatbikatları, 2001'den beri devam ediyor.Şanghay İşbirliği Örgütü’nde şu anda Rusya, Çin, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Özbekistan olmak üzere toplam 8 ülke yer alıyor. Eylül sonunda İran da örgüte dahil oldu.

https://tr.sputniknews.com/20210921/taliban-afganistanda-isid-ve-el-kaide-varligi-bulunmuyor-1049108339.html

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rusya, taliban, şanghay işbirliği örgütü (şiö), islami terör, militan, açıklama, şiö, terörizm, şiö-afganistan temas grubu