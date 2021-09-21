https://tr.sputniknews.com/20210921/rusya-savunma-bakanligi-idlib-gerilimi-azaltma-bolgesinde-17-havan-toplu-saldiri-kaydedildi-1049087439.html
Rusya Savunma Bakanlığı: İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 17 havan toplu saldırı kaydedildi
Rusya Savunma Bakanlığı: İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 17 havan toplu saldırı kaydedildi
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib gerilimi azaltma bölgesinde son 24 saat içinde El Nusra militanları... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T00:46+0300
2021-09-21T00:46+0300
2021-09-21T00:46+0300
dünya
rusya
idlib
el nusra cephesi
havan saldırısı
vadim kulit
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104144/78/1041447881_0:141:3140:1907_1920x0_80_0_0_51a08d02f2bd2af22d2047a79c15cd64.jpg
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki gelişmelere dair açıklamada bulundu.Kulit, dün düzenlediği basın toplantısıda, El Nusra örgütünün bölgede son 24 saat içinde 17 havan toplu saldırı düzenlediği bilgisini paylaştı.Kulit, "Geçtiğimiz gün içinde, gerilimi azaltma bölgesinde El Nusra Cephesi terör örgütü mevzilerinden İdlib'de 5, Lazkiye'de 3, Halep'te 5 ve Hama'da 2 havan toplu saldırı kaydedildi" ifadelerini kullandı.Yetkili, Suriye tarafının 12 saldırı kaydettiğini de sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20210920/abd-idlibde-el-kaidenin-ust-duzey-liderlerinden-birini-hedef-aldigini-duyurdu-1049086315.html
rusya
idlib
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104144/78/1041447881_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_6ad59e17c53fb489a17e2974bcaf5b32.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, idlib, el nusra cephesi, havan saldırısı, vadim kulit
Rusya Savunma Bakanlığı: İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 17 havan toplu saldırı kaydedildi
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib gerilimi azaltma bölgesinde son 24 saat içinde El Nusra militanları tarafından düzenlenen 17 havan toplu saldırı kaydedildiğini bildirdi.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki gelişmelere dair açıklamada bulundu.
Kulit, dün düzenlediği basın toplantısıda, El Nusra örgütünün bölgede son 24 saat içinde 17 havan toplu saldırı düzenlediği bilgisini paylaştı.
Kulit, "Geçtiğimiz gün içinde, gerilimi azaltma bölgesinde El Nusra Cephesi terör örgütü mevzilerinden İdlib'de 5, Lazkiye'de 3, Halep'te 5 ve Hama'da 2 havan toplu saldırı kaydedildi" ifadelerini kullandı.
Yetkili, Suriye tarafının 12 saldırı kaydettiğini de sözlerine ekledi.