https://tr.sputniknews.com/20210921/rusya-ve-guney-osetya-cifte-vatandaslik-anlasmasi-imzaladi-1049088297.html

Rusya ve Güney Osetya çifte vatandaşlık anlaşması imzaladı

Rusya ve Güney Osetya çifte vatandaşlık anlaşması imzaladı

Rusya ve Güney Osetya’nın Tshinvali’de iki ülke arasında çifte vatandaşlık anlaşması imzaladığı, böylece Güney Osetya vatandaşlarının kolay prosedür üzerinden... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T01:12+0300

2021-09-21T01:12+0300

2021-09-21T01:13+0300

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Güney Osetya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya ve Güney Osetya yetkililerinin Tshinvali’de iki ülke arasında çifte vatandaşlık anlaşması imzaladığı, böylece Güney Osetya vatandaşlarının kolay prosedür üzerinden Rus vatandaşlığı alabilecekleri, yeni statünün insanlara ek sosyal garantiler sağlayacağı belirtildi.Açıklamada, “Pazartesi günü Tshinvali'de, Güney Osetya Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasında, Güney Osetya Dışişleri Bakanı Dmitriy Medoev ve Rusya'nın Güney Osetya Büyükelçisi Marat Kulahmetov tarafından çifte vatandaşlık anlaşması imzalandı” ifadelerine yer verildi.Belgede, anlaşmanın geçerlilik süresinin sona ermesinin taraflardan herhangi birini vatandaşlıktan yoksun bırakmadığı belirtiliyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ağustos 2020'de taslağını onayladığı anlaşmaya göre, ister Rusya, ister Güney Osetya olsun, bir devletin vatandaşları, sahip oldukları vatandaşlıktan vazgeçmeden diğer devletin vatandaşlığını alma hakkına sahip. Aynı zamanda Rusya, 18 yaşından büyük Güney Osetya vatandaşlarına vatandaşlık almak için kolay prosedür hakkı sağlayacak.

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