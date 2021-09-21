https://tr.sputniknews.com/20210921/rusyada-tamamlanan-duma-secimleri-sonucunda-partilerin-yeni-koltuk-dagilimi-belli-oldu-1049118104.html

Rusya’da tamamlanan Duma seçimleri sonucunda partilerin yeni koltuk dağılımı belli oldu

Rusya’da tamamlanan Duma seçimleri sonucunda partilerin yeni koltuk dağılımı belli oldu

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, tamamlanan Duma seçimlerinin ardından partilerin yeni koltuk dağılımı ile ilgili bilgi verdi. 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T19:58+0300

2021-09-21T19:58+0300

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Rusya’da koronavirüs pandemisi nedeniyle üç güne yayılan ve 17-19 Eylül’de gerçekleştirilen seçimlerde kullanılan oyların tamamı sayıldıktan sonra Merkez Seçim Komisyonu, partilerin yeni koltuk dağılımı ile ilgili bilgi verdi.Buna göre iktidardaki Birleşik Rusya Partisi, federal listeye göre 126, tek adaylı bölgelerden 198 olmak üzere toplam 324 koltuk kazanmış oldu.Rusya Federasyonu Komünist Partisi (KPRF), federal listeye göre 48, tek adaylı bölgelerden 9 olmak üzere toplam 57 koltuk aldı.Adil Rusya - Gerçek İçin, federal listeye göre 19, tek adaylı bölgelerden 8 olmak üzere 27 koltuğun sahibi oldu.Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR), federal listeye göre 19, tek adaylı bölgelerden 2 olmak üzere 21 milletvekili ile parlamentoda temsil edilecek.Yeni İnsanlar ise federal listeye göre 13 koltuk kazandı.Tek adaylı bölgelerden Anavatan Partisi 1 milletvekili, Gelişim Partisi 1 milletvekili ve Sivil Platform 1 milletvekili elde etti, 5 koltuk ise bağımsız adaylara gitti.Merkez Seçim Komisyonu’nun daha önce yaptığı açıklamaya göre parlamentonun alt kanadı Duma’da yapılan seçimlerde Birleşik Rusya Partisi yüzde 49.82 oy oranıyla liderliği elde etti. Rusya Federasyonu Komünist Partisi (KPRF) yüzde 18.93 oyla ikinci, Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) yüzde 7.55 oyla üçüncü oldu. İlk beş parti arasına yüzde 7.46 oy oranı ile Adil Rusya, yüzde 5.32 oy oranı ile Yeni İnsanlar partileri girdi.Merkez Seçim Komisyonu, resmi seçim sonuçlarını cuma günü açıklamayı planlıyor.

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