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Rusya’da tur operatörleri Rus turistler için yurtdışı aşı turları başlattı
Rusya’da tur operatörleri Rus turistler için yurtdışı aşı turları başlattı
Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, tur operatörlerinin, Ruslara Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanmış aşıları yaptırmaları... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T23:18+0300
2021-09-21T23:21+0300
koronavirüs
rus turist
koronavirüs aşısı
aşı turizmi
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Rus basınına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Maya Lomidze, Rus aşılarının DSÖ tarafından tanınmasındaki gecikme nedeniyle Rusya’daki tur operatörlerinin, dünyanın çoğu ülkesine seyahat etmeyi sağlayan aşı arayışlarına giren Rus turistlere bu aşıları yurtdışında yaptırmaları sağlayan aşı turları önermeye başladığını aktardı.Lomidze, “Tur operatörleri, DSÖ tarafından tanınan aşıyı yaptırmak için turistlerin yurtdışına gitmesine yardımcı olmaya hazır. Aşı turları için en popüler ülkeler arasında Sırbistan ve Almanya yer alıyor” diye konuştu.Bu tür turlara yüksek talep olduğuna dikkat çeken Lomidze, “Rus tur operatörler 3 günlük aşı turları öneriyor” dedi ve uçak bileti hariç bir turun fiyatının 21 bin rubleden (2.480 TL), uçuşun dahil olduğu turun ise 50 bin rubleden (5.900 TL) başladığını belirtti.Sırbistan'a yapılan aşı turlarının en fazla talep gördüğünü vurgulayan Lomidze, bu ülkenin yabancı vatandaşları Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca ya da Sinopharm aşıları ile ücretsiz aşıladığının altını çizdi. Almanya’daki aşılama fiyatları konusunda da bilgi veren Lomidze, örneğin Münih’te Pfizer/Biontech aşısının bir dozunun 580 euro olduğuna (2 doz gerekli), Baden-Baden’de ise Johnson &amp; Johnson aşısının tek dozunun 870 euro olduğuna (tek doz yeterli) dikkat çekti.ATOR Başkanı, yabancı uyruklu vatandaşların bağımsız olarak aşı için kayıt yaptıramadığını ve aşının yapıldığı bölgeye gidemediğini vurguladı.
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rus turist, koronavirüs aşısı, aşı turizmi

Rusya’da tur operatörleri Rus turistler için yurtdışı aşı turları başlattı

23:18 21.09.2021 (güncellendi: 23:21 21.09.2021)
© AA / Durmuş GençRus turist
Rus turist - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© AA / Durmuş Genç
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Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, tur operatörlerinin, Ruslara Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanmış aşıları yaptırmaları için yurtdışına aşı turları düzenlemeye başladığını belirtti.
Rus basınına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Maya Lomidze, Rus aşılarının DSÖ tarafından tanınmasındaki gecikme nedeniyle Rusya’daki tur operatörlerinin, dünyanın çoğu ülkesine seyahat etmeyi sağlayan aşı arayışlarına giren Rus turistlere bu aşıları yurtdışında yaptırmaları sağlayan aşı turları önermeye başladığını aktardı.
Lomidze, “Tur operatörleri, DSÖ tarafından tanınan aşıyı yaptırmak için turistlerin yurtdışına gitmesine yardımcı olmaya hazır. Aşı turları için en popüler ülkeler arasında Sırbistan ve Almanya yer alıyor” diye konuştu.
Bu tür turlara yüksek talep olduğuna dikkat çeken Lomidze, “Rus tur operatörler 3 günlük aşı turları öneriyor” dedi ve uçak bileti hariç bir turun fiyatının 21 bin rubleden (2.480 TL), uçuşun dahil olduğu turun ise 50 bin rubleden (5.900 TL) başladığını belirtti.
Sırbistan'a yapılan aşı turlarının en fazla talep gördüğünü vurgulayan Lomidze, bu ülkenin yabancı vatandaşları Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca ya da Sinopharm aşıları ile ücretsiz aşıladığının altını çizdi. Almanya’daki aşılama fiyatları konusunda da bilgi veren Lomidze, örneğin Münih’te Pfizer/Biontech aşısının bir dozunun 580 euro olduğuna (2 doz gerekli), Baden-Baden’de ise Johnson & Johnson aşısının tek dozunun 870 euro olduğuna (tek doz yeterli) dikkat çekti.
ATOR Başkanı, yabancı uyruklu vatandaşların bağımsız olarak aşı için kayıt yaptıramadığını ve aşının yapıldığı bölgeye gidemediğini vurguladı.
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