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Duma seçimlerinde oyların tamamı sayıldı: Birleşik Rusya, yüzde 49.82 ile seçimlerin galibi
Duma seçimlerinde oyların tamamı sayıldı: Birleşik Rusya, yüzde 49.82 ile seçimlerin galibi
Açıklanan resmi sonuçlara göre, Duma seçimlerini yüzde 49.82 ile Birleşik Rusya kazanırken, Komünist Parti, Adil Rusya, Liberal Demokratlar ve Yeni İnsanlar... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T06:35+0300
2021-09-21T06:35+0300
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Rusya’da parlamentonun alt kanadı Duma için yapılan seçimlerde bütün oyların sayıldığı açıklandı. Buna göre, yüzde 49.82 oy oranıyla seçimlerin galibi Birleşik Rusya oldu.
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rusya, duma, seçim
Duma seçimlerinde oyların tamamı sayıldı: Birleşik Rusya, yüzde 49.82 ile seçimlerin galibi
06:35 21.09.2021 (güncellendi: 06:40 21.09.2021)
Açıklanan resmi sonuçlara göre, Duma seçimlerini yüzde 49.82 ile Birleşik Rusya kazanırken, Komünist Parti, Adil Rusya, Liberal Demokratlar ve Yeni İnsanlar Partisi parlamentoya girdi.
Rusya’da parlamentonun alt kanadı Duma için yapılan seçimlerde bütün oyların sayıldığı açıklandı.
Buna göre, yüzde 49.82 oy oranıyla seçimlerin galibi Birleşik Rusya oldu.