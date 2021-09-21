https://tr.sputniknews.com/20210921/rusyadaki-duma-secimlerini-yuzde-4982-ile-birlesik-rusya-partisi-kazandi-1049092033.html

Duma seçimlerinde oyların tamamı sayıldı: Birleşik Rusya, yüzde 49.82 ile seçimlerin galibi

Duma seçimlerinde oyların tamamı sayıldı: Birleşik Rusya, yüzde 49.82 ile seçimlerin galibi

Açıklanan resmi sonuçlara göre, Duma seçimlerini yüzde 49.82 ile Birleşik Rusya kazanırken, Komünist Parti, Adil Rusya, Liberal Demokratlar ve Yeni İnsanlar... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T06:35+0300

2021-09-21T06:35+0300

2021-09-21T06:40+0300

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Rusya’da parlamentonun alt kanadı Duma için yapılan seçimlerde bütün oyların sayıldığı açıklandı. Buna göre, yüzde 49.82 oy oranıyla seçimlerin galibi Birleşik Rusya oldu.

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