https://tr.sputniknews.com/20210921/rusyanin-afganistan-ozel-temsilcisi-kabulov-kabilde-taliban-hukumetinin-basbakaniyla-gorustu-1049121225.html
Rusya'nın Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, Kabil'de Taliban hükümetinin başbakanıyla görüştü
Rusya'nın Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, Kabil'de Taliban hükümetinin başbakanıyla görüştü
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov'un, Kabil'de Taliban hükümetinin başbakanıyla görüştüğü bilgisini... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakanlığı İkinci Asya Departmanı Direktörü Zamir Kabulov'un; bugün Kabil'de Taliban'ın kurduğu hükümetin başbakanıyla Çin ve Pakistan'dan heyetlerin de yer aldığı bir toplantıya katıldığını doğruladı.Zaharova, bakanlığın toplatının detaylarını daha sonra kamuoyuyla paylaşacağını belirtti.Bugün Taliban Sözcüsü Ahmedullah Muttaki, sosyal medya üzerinden, örgütün kurduğu geçici hükümetin başbakanı Muhammed Hasan Ahund'un Kabil'de Rus, Çin ve Pakistanlı temsilcilerle bir toplantı düzenlediğini duyurmuştu.Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov, Moskova ve ortaklarının sonbahar aylarında uçuş seferlerinin yeniden başlamasıyla Kabil'de üçlü bir toplantı düzenlemeyi planladıklarını bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210917/putin-abd-afganistandan-cekilirken-gerisinde-pandoranun-kutusunu-birakti-1048992548.html
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rusya, çin, afganistan, taliban, pakistan, zamir kabulov, toplantı
Rusya'nın Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, Kabil'de Taliban hükümetinin başbakanıyla görüştü
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov'un, Kabil'de Taliban hükümetinin başbakanıyla görüştüğü bilgisini doğruladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakanlığı İkinci Asya Departmanı Direktörü Zamir Kabulov'un; bugün Kabil'de Taliban'ın kurduğu hükümetin başbakanıyla Çin ve Pakistan'dan heyetlerin de yer aldığı bir toplantıya katıldığını doğruladı.
Zaharova, bakanlığın toplatının detaylarını daha sonra kamuoyuyla paylaşacağını belirtti.
Bugün Taliban Sözcüsü Ahmedullah Muttaki, sosyal medya üzerinden, örgütün kurduğu geçici hükümetin başbakanı Muhammed Hasan Ahund'un Kabil'de Rus, Çin ve Pakistanlı temsilcilerle bir toplantı düzenlediğini duyurmuştu.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov, Moskova ve ortaklarının sonbahar aylarında uçuş seferlerinin yeniden başlamasıyla Kabil'de üçlü bir toplantı düzenlemeyi planladıklarını bildirmişti.