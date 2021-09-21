Sağlık Bakanı Koca: Her ikimizden birimiz çift doz aşılıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İki doz aşı olanların 84 milyon içindeki oranı yüzde 50’nin üstüne çıktı” dedi. Bakan Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İki doz aşı olanların 84 milyon içindeki oranı yüzde 50’nin, 18 yaş ve üzeri nüfustaki oranı ise yüzde 68’in üstüne çıktı. Bugün paylaşılan bir mesajda toplam nüfustaki aşı oranı yanlışlıkla 18 yaş ve üstü için belirtildi. Doğru haber çok daha iyi. Her ikimizden birimiz çift doz aşılı” ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Koca, iki doz koronavirüs aşısı olanların 84 milyon içindeki oranının yüzde 50’nin üstüne çıktığını belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İki doz aşı olanların 84 milyon içindeki oranı yüzde 50’nin üstüne çıktı” dedi.
Bakan Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İki doz aşı olanların 84 milyon içindeki oranı yüzde 50’nin, 18 yaş ve üzeri nüfustaki oranı ise yüzde 68’in üstüne çıktı. Bugün paylaşılan bir mesajda toplam nüfustaki aşı oranı yanlışlıkla 18 yaş ve üstü için belirtildi. Doğru haber çok daha iyi. Her ikimizden birimiz çift doz aşılı” ifadelerine yer verdi.
İki doz aşı olanların 84 Milyon içindeki oranı %50’nin, 18 yaş ve üzeri nüfustaki oranı ise %68’in üstüne çıktı. Bugün paylaşılan bir mesajda toplam nüfustaki aşı oranı yanlışlıkla 18 yaş ve üstü için belirtildi. Doğru haber çok daha iyi: Her ikimizden birimiz çift doz aşılıyız!