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Sağlık Bakanı Koca: Her ikimizden birimiz çift doz aşılıyız
Sağlık Bakanı Koca: Her ikimizden birimiz çift doz aşılıyız
Sağlık Bakanı Koca, iki doz koronavirüs aşısı olanların 84 milyon içindeki oranının yüzde 50’nin üstüne çıktığını belirtti. 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T23:38+0300
2021-09-21T23:38+0300
koronavirüs
fahrettin koca
koronavirüs aşısı
18 yaş ve üstü
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İki doz aşı olanların 84 milyon içindeki oranı yüzde 50’nin üstüne çıktı” dedi. Bakan Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İki doz aşı olanların 84 milyon içindeki oranı yüzde 50’nin, 18 yaş ve üzeri nüfustaki oranı ise yüzde 68’in üstüne çıktı. Bugün paylaşılan bir mesajda toplam nüfustaki aşı oranı yanlışlıkla 18 yaş ve üstü için belirtildi. Doğru haber çok daha iyi. Her ikimizden birimiz çift doz aşılı” ifadelerine yer verdi.
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fahrettin koca, koronavirüs aşısı, 18 yaş ve üstü

Sağlık Bakanı Koca: Her ikimizden birimiz çift doz aşılıyız

23:38 21.09.2021
© AASağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına başkanlık etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına başkanlık etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© AA
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Sağlık Bakanı Koca, iki doz koronavirüs aşısı olanların 84 milyon içindeki oranının yüzde 50’nin üstüne çıktığını belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İki doz aşı olanların 84 milyon içindeki oranı yüzde 50’nin üstüne çıktı” dedi.
Bakan Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İki doz aşı olanların 84 milyon içindeki oranı yüzde 50’nin, 18 yaş ve üzeri nüfustaki oranı ise yüzde 68’in üstüne çıktı. Bugün paylaşılan bir mesajda toplam nüfustaki aşı oranı yanlışlıkla 18 yaş ve üstü için belirtildi. Doğru haber çok daha iyi. Her ikimizden birimiz çift doz aşılı” ifadelerine yer verdi.
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