https://tr.sputniknews.com/20210921/saka-yapayim-derken-yegenine-carpti-1049096241.html

Şaka yapayım derken yeğenine çarptı

Şaka yapayım derken yeğenine çarptı

Esenyurt’ta scooter kullanan yeğeninin üzerine araba sürerek şaka yapmak isteyen amca, yeğeninin yaralanmasına sebep oldu. 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T10:24+0300

2021-09-21T10:24+0300

2021-09-21T10:24+0300

yaşam

istanbul

esenyurt

trafik kazası

kaza

yeğen

amca

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İstanbul'da Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde yeni aldığı araba ile gezintiye çıkan bir kişi, karşı şeritten gelen yeğenine şaka yapmak için arabayı üzerine sürdü.Arabanın üstüne geldiğini gören scooter sürücüsü manevra yaparak kazadan kurtulmaya çalıştı. Son anda kendini yere atan adam kazada bacağından yaralandı.Olay sonrasında yerde yatan scooter sürücüsü kendisine çarpanın amcası olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.'Şaka yapayım derken çarptı'Yaşanan kaza anlarını anlatan esnaf Salih Meşe, “Ben sabah erken saatlerde dükkanımı açtım. O sırada dışarıda bir gürültü koptu. Dışarı çıkıp baktığımda bir aracın scootera çarptığını gördüm. Zaten araç sürücüsü ile scooter sürücüsü de akraba çıktı. Araç sürücüsü amcasıymış diğer arkadaşın. Şaka yapayım derken üzerine sürmüş ve sonucunda kaza olmuş. Çarpmanın etkisiyle ise scooter bizim iki taksimize de maddi hasar verdi. Onun dışında ise scooter sürücüsü hafif şekilde yaralandı” dedi.

istanbul

esenyurt

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istanbul, esenyurt, trafik kazası, kaza, yeğen, amca