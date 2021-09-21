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Şaka yapayım derken yeğenine çarptı
Şaka yapayım derken yeğenine çarptı
Esenyurt’ta scooter kullanan yeğeninin üzerine araba sürerek şaka yapmak isteyen amca, yeğeninin yaralanmasına sebep oldu. 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T10:24+0300
2021-09-21T10:24+0300
yaşam
istanbul
esenyurt
trafik kazası
kaza
yeğen
amca
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İstanbul'da Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde yeni aldığı araba ile gezintiye çıkan bir kişi, karşı şeritten gelen yeğenine şaka yapmak için arabayı üzerine sürdü.Arabanın üstüne geldiğini gören scooter sürücüsü manevra yaparak kazadan kurtulmaya çalıştı. Son anda kendini yere atan adam kazada bacağından yaralandı.Olay sonrasında yerde yatan scooter sürücüsü kendisine çarpanın amcası olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.'Şaka yapayım derken çarptı'Yaşanan kaza anlarını anlatan esnaf Salih Meşe, “Ben sabah erken saatlerde dükkanımı açtım. O sırada dışarıda bir gürültü koptu. Dışarı çıkıp baktığımda bir aracın scootera çarptığını gördüm. Zaten araç sürücüsü ile scooter sürücüsü de akraba çıktı. Araç sürücüsü amcasıymış diğer arkadaşın. Şaka yapayım derken üzerine sürmüş ve sonucunda kaza olmuş. Çarpmanın etkisiyle ise scooter bizim iki taksimize de maddi hasar verdi. Onun dışında ise scooter sürücüsü hafif şekilde yaralandı” dedi.
istanbul
esenyurt
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istanbul, esenyurt, trafik kazası, kaza, yeğen, amca

Şaka yapayım derken yeğenine çarptı

10:24 21.09.2021
© İHAScooter'a çarpan araç
Scooter'a çarpan araç - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© İHA
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Esenyurt’ta scooter kullanan yeğeninin üzerine araba sürerek şaka yapmak isteyen amca, yeğeninin yaralanmasına sebep oldu.
İstanbul'da Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde yeni aldığı araba ile gezintiye çıkan bir kişi, karşı şeritten gelen yeğenine şaka yapmak için arabayı üzerine sürdü.
Arabanın üstüne geldiğini gören scooter sürücüsü manevra yaparak kazadan kurtulmaya çalıştı. Son anda kendini yere atan adam kazada bacağından yaralandı.
Olay sonrasında yerde yatan scooter sürücüsü kendisine çarpanın amcası olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'Şaka yapayım derken çarptı'

Yaşanan kaza anlarını anlatan esnaf Salih Meşe, “Ben sabah erken saatlerde dükkanımı açtım. O sırada dışarıda bir gürültü koptu. Dışarı çıkıp baktığımda bir aracın scootera çarptığını gördüm. Zaten araç sürücüsü ile scooter sürücüsü de akraba çıktı. Araç sürücüsü amcasıymış diğer arkadaşın. Şaka yapayım derken üzerine sürmüş ve sonucunda kaza olmuş. Çarpmanın etkisiyle ise scooter bizim iki taksimize de maddi hasar verdi. Onun dışında ise scooter sürücüsü hafif şekilde yaralandı” dedi.
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