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https://tr.sputniknews.com/20210921/sarigul-cok-kisa-bir-sure-icerisinde-ofsayt-kalktigi-zaman-beni-hatirlarsaniz-1049108649.html
Sarıgül: Çok kısa bir süre içerisinde ofsayt kalktığı zaman beni hatırlarsınız
Sarıgül: Çok kısa bir süre içerisinde ofsayt kalktığı zaman beni hatırlarsınız
Türkiye Değişim Partisi (TDP) lideri Mustafa Sarıgül, ofsaytla ilgili bir açıklama daha yaptı. Sarıgül, bunun UEFA'da tartışılan bir konu olduğunu belirterek... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T16:07+0300
2021-09-21T16:27+0300
politika
mustafa sarıgül
cumhur ittifakı
ofsayt
türkiye değişim partisi (tdp)
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ankara'daki otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sarıgül, TDP'nin ihtiyaç üzerine kurulan siyasi parti olduğunu belirtti.Sarıgül, "TDP, kızgınlıktan, dargınlıktan, küsmeden dolayı kurulan bir siyasi parti değildir. TDP, uzun yıllar hareket olarak Türkiye'nin her noktasına ulaştı. O hareket yıllar sonra bereket oldu ve partimiz 20 Aralık 2020 günü, 'Dünya İnsanlığa Saygı ve Fakirlikle Mücadele Günü'nde kuruldu. Partimiz, kıyıda köşede kalmış, çeşitli nedenlerle küstürülmüş, milyonlarca yurttaşımızı bir vatan sofrası etrafında buluşturmak üzere kuruldu ama o vatan sofrasında herkesin karnı doyacak. Bütün bunları pazar günü yapacağımız 'Değişim Kurultayı'nda, 'Çare Kurultayı'nda ulusumla saygıyla sevgiyle paylaşacağım" dedi.'İlk turda herkesin kendi adayıyla çıkması lazım'Mustafa Sarıgül, bir basın mensubunun "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız? Çoklu aday ve tek aday tartışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorularına şöyle yanıt verdi:"Çatı adaylığı isteyenler, kendi oylarını gizleyenler. Çatı aday üzerinde duranlar, ilk turda kendi oylarının belli olmasını istemeyenler. TDP 1 oy da alsa o oy alın teridir, emektir, tarlalardır, fabrikalardır, esnaflarımızın tezgahıdır. Ben 24 saat koşuyorum. 'Çare Sarıgül' yazıyorum, 'Değişim' yazıyorum. Öyle bir şey yok. Ben o emeği torbaya atmam. İlk turda herkesin kendi adayıyla çıkması lazım. Daha sonra da zaten 2. turda oylar şekilleniyor. Belki TDP'nin çıkaracağı öyle bir aday olacak ki ilk turda dipten gelen bir dalga olacak ve sandıktan çıkacak. Ayrıca biz TDP olarak demokratik parlamenter sistemi savunuyoruz. Demokratik parlamenter sistemin ülkemizin hayrına olacağına inanıyoruz."Sarıgül, "Teklif gelmesi halinde Cumhur İttifakı içinde yer alır mısınız?" sorusuna da "Çok erken. Daha 1.5 sene var. Çok şeyler değişebilir. Mesela özellikle anayasanın değişmesi lazım, seçim sistemlerinin değişmesi lazım" diye cevap verdi.'Futboldaki ofsaytın da siyasetteki ofsaytın da kalkması lazım'Mustafa Sarıgül, futbolda ofsayt kuralının kaldırılması yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine de "Siyaset adamları hedef koymalı, yeni projeler üretmeli. Siyaset adamlarının toplumu ilgilendiren her konuda da görüşlerini altı dolu olarak sunması lazım. Dünyada futbol son derece önemli bir endüstri. 6,5 milyar dolarlık bir bütçeyi konuşuyoruz. Maça gidenler; heyecan bulmak için enerji bulmak için gider. Daha çok gol görmek için giderler. Ofsayt kuralı futbolu yavaşlatan bir kural. Bunu Hollanda milli takımının kaptanı Johan Cruyyf anlattı. Van Basten bunu söyledi ve bu şu anda UEFA'da tartışılan bir konu. Çok kısa bir süre içerisinde ofsayt kalktığı zaman beni hatırlarsınız. Futboldaki ofsaytın da kalkması lazım siyasetteki ofsaytın da kalkması lazım" dedi.
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mustafa sarıgül, cumhur ittifakı, ofsayt, türkiye değişim partisi (tdp)

Sarıgül: Çok kısa bir süre içerisinde ofsayt kalktığı zaman beni hatırlarsınız

16:07 21.09.2021 (güncellendi: 16:27 21.09.2021)
© DHATDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© DHA
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) lideri Mustafa Sarıgül, ofsaytla ilgili bir açıklama daha yaptı. Sarıgül, bunun UEFA'da tartışılan bir konu olduğunu belirterek "Çok kısa bir süre içerisinde ofsayt kalktığı zaman beni hatırlarsınız. Futboldaki ofsaytın da kalkması lazım siyasetteki ofsaytın da kalkması lazım" dedi.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ankara'daki otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sarıgül, TDP'nin ihtiyaç üzerine kurulan siyasi parti olduğunu belirtti.
Sarıgül, "TDP, kızgınlıktan, dargınlıktan, küsmeden dolayı kurulan bir siyasi parti değildir. TDP, uzun yıllar hareket olarak Türkiye'nin her noktasına ulaştı. O hareket yıllar sonra bereket oldu ve partimiz 20 Aralık 2020 günü, 'Dünya İnsanlığa Saygı ve Fakirlikle Mücadele Günü'nde kuruldu. Partimiz, kıyıda köşede kalmış, çeşitli nedenlerle küstürülmüş, milyonlarca yurttaşımızı bir vatan sofrası etrafında buluşturmak üzere kuruldu ama o vatan sofrasında herkesin karnı doyacak. Bütün bunları pazar günü yapacağımız 'Değişim Kurultayı'nda, 'Çare Kurultayı'nda ulusumla saygıyla sevgiyle paylaşacağım" dedi.

'İlk turda herkesin kendi adayıyla çıkması lazım'

Mustafa Sarıgül, bir basın mensubunun "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız? Çoklu aday ve tek aday tartışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorularına şöyle yanıt verdi:
"Çatı adaylığı isteyenler, kendi oylarını gizleyenler. Çatı aday üzerinde duranlar, ilk turda kendi oylarının belli olmasını istemeyenler. TDP 1 oy da alsa o oy alın teridir, emektir, tarlalardır, fabrikalardır, esnaflarımızın tezgahıdır. Ben 24 saat koşuyorum. 'Çare Sarıgül' yazıyorum, 'Değişim' yazıyorum. Öyle bir şey yok. Ben o emeği torbaya atmam. İlk turda herkesin kendi adayıyla çıkması lazım. Daha sonra da zaten 2. turda oylar şekilleniyor. Belki TDP'nin çıkaracağı öyle bir aday olacak ki ilk turda dipten gelen bir dalga olacak ve sandıktan çıkacak. Ayrıca biz TDP olarak demokratik parlamenter sistemi savunuyoruz. Demokratik parlamenter sistemin ülkemizin hayrına olacağına inanıyoruz."
Sarıgül, "Teklif gelmesi halinde Cumhur İttifakı içinde yer alır mısınız?" sorusuna da "Çok erken. Daha 1.5 sene var. Çok şeyler değişebilir. Mesela özellikle anayasanın değişmesi lazım, seçim sistemlerinin değişmesi lazım" diye cevap verdi.

'Futboldaki ofsaytın da siyasetteki ofsaytın da kalkması lazım'

Mustafa Sarıgül, futbolda ofsayt kuralının kaldırılması yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine de "Siyaset adamları hedef koymalı, yeni projeler üretmeli. Siyaset adamlarının toplumu ilgilendiren her konuda da görüşlerini altı dolu olarak sunması lazım. Dünyada futbol son derece önemli bir endüstri. 6,5 milyar dolarlık bir bütçeyi konuşuyoruz. Maça gidenler; heyecan bulmak için enerji bulmak için gider. Daha çok gol görmek için giderler. Ofsayt kuralı futbolu yavaşlatan bir kural. Bunu Hollanda milli takımının kaptanı Johan Cruyyf anlattı. Van Basten bunu söyledi ve bu şu anda UEFA'da tartışılan bir konu. Çok kısa bir süre içerisinde ofsayt kalktığı zaman beni hatırlarsınız. Futboldaki ofsaytın da kalkması lazım siyasetteki ofsaytın da kalkması lazım" dedi.
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