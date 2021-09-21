Sergen Yalçın'dan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a tepki

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Stefan Kuntz'un imza töreninde kullandığı ifadelere tepki gösterdi.Adana Demirspor ile Beşiktaş'ın 3-3 berabere kaldığı maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili olarak, "Stefan Kuntz benimle ilgili bir şeyler söyledi. Önce saçmaladı sonrasında toparlamaya çalıştı. Bir şey söylemek isterse direkt söylesin, öyle kıvırtmaya gerek yok" dedi.Yalçın, "Hakemlerle ilgili çok konuşmak istemiyorum. Uilenberg geliyor, benimle ilgili açıklama yapıyor, bu adam yabancı, Türkiye'de yaşamıyor. Bugün oyuncu geliyor bana kulübede hareket yapıyor, oyuncu yabancı. Hayatımda görmedim” diye konuştu. Kuntz, imza töreninde, "Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak gördüğümde kahkahalar attım. Bu kadar başarılı olduğunu görünce gurur duydum, mutlu oldum" ifadelerini kullanmıştı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımının teknik direktörü Stefan Kuntz'a tepki göstererek, "Kuntz benimle ilgili önce saçmaladı, sonra toparlamaya çalıştı. Bir şey söylemek isterse direkt söylesin, öyle kıvırtmaya gerek yok" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Stefan Kuntz'un imza töreninde kullandığı ifadelere tepki gösterdi.
Adana Demirspor ile Beşiktaş'ın 3-3 berabere kaldığı maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili olarak, "Stefan Kuntz benimle ilgili bir şeyler söyledi. Önce saçmaladı sonrasında toparlamaya çalıştı. Bir şey söylemek isterse direkt söylesin, öyle kıvırtmaya gerek yok" dedi.
Yalçın, "Hakemlerle ilgili çok konuşmak istemiyorum. Uilenberg geliyor, benimle ilgili açıklama yapıyor, bu adam yabancı, Türkiye'de yaşamıyor. Bugün oyuncu geliyor bana kulübede hareket yapıyor, oyuncu yabancı. Hayatımda görmedim” diye konuştu.
Kuntz, imza töreninde, "Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak gördüğümde kahkahalar attım. Bu kadar başarılı olduğunu görünce gurur duydum, mutlu oldum" ifadelerini kullanmıştı.