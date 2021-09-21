https://tr.sputniknews.com/20210921/sgkya-dava-acan-kadini-mahkeme-hakli-buldu-simdi-iki-maas-aliyor-1049115004.html

SGK'ya dava açan kadını mahkeme haklı buldu: Şimdi iki maaş alıyor

SGK'ya dava açan kadını mahkeme haklı buldu: Şimdi iki maaş alıyor

İzmir 16. İş Mahkemesi, 74 yaşındaki kadının açtığı davada, davacının, hem öz babasından hem de kendisini evlat edinen kişiden kalan maaşlardan biri brüt... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T18:56+0300

2021-09-21T18:56+0300

2021-09-21T18:56+0300

türkiye

sgk

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kadın

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prim

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İzmir'de yaşayan İ.D, 1981 yılında eşini, 1985'te kendisini evlat edinen babasını, 1986'da da öz babasını kaybetti. Hem öz babasının hem de eşinin emekli sandığı iştirakçisi olması nedeniyle ilk olarak eşinden sonra da babasından ölüm aylığı aldı.İ.D, 2004 yılında eşinden aldığı aylıktan feragat ederek, kendisini evlat edinen babasından yetim aylığı almak için başvurdu. Başvuru kabul edildi. SGK, 2013 yılında çıkardığı genelge ile İ.D.'nin gelirinin brüt asgari ücretten yüksek olması nedeniyle, 21 bin 262 lira borç tahakkuk ettirip, aylıklardan 4'te 1 oranında kesinti yapılmasına karar verdi.Karara İ.D, itiraz etti ancak reddedildi. Bunun üzerine İ.D, avukatı aracılığıyla SGK'ya karşı İzmir 16. İş Mahkemesinde dava açtı. Dosyayı inceleyen mahkeme, genelge gereğince geçmişe yönelik borç tahakkuk ettirilmesi ve aylıklardan kesinti yapılmasına yönelik işlemin iptaline ve yapılan kesintilerin davacıya yasal faiziyle iadesine karar verdi. Mahkeme, gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:Kararda ilgili kanun maddesince Sosyal Güvenlik Kanunları kapsamında çalışmayan ve gelir veya aylık almayan kız çocuklarına aylık bağlanmasının mümkün olduğuna, dul kalan davacının babasından dolayı yetim aylığı alma hakkı olduğu da kaydedildi.Davacı İ.D'nin avukatı Ersan Karatekin yaptığı açıklamada işlemin iptal olmasıyla mutlu olduklarını ve müvekkiline yapılan kesintilerin ödeneceğini belirtti.'İki babadan da maaş almasına engel yok'SGK'nın genelgeyi gerekçe sunarak aylığı iptal ettiğini dile getiren Karatekin, şunları kaydetti:

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sgk, maaş, kadın, ücret, dava, karar, ödeme, sigorta, prim, prim borcu