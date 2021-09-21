https://tr.sputniknews.com/20210921/soloturk-ve-turk-yildizlarindan-istanbul-bogazinda-selamlama-ucusu-1049100130.html

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan İstanbul Boğazı'nda selamlama uçuşu

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan İstanbul Boğazı'nda selamlama uçuşu

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2021 dolayısı ile İstanbul Boğazı... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T12:47+0300

2021-09-21T12:47+0300

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yaşam

türkiye

selçuk bayraktar

f-4

f16

teknofest

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2021 öncesi İstanbul Boğazı semalarında gerçekleştirdiği selamlama uçuşunun havadan çekilen fotoğraflarını paylaştı.Azerbaycan Hava Kuvvetleri ekiplerinin de MIG-29 uçaklarıyla eşlik ettiği selamlama uçuşunda uçaklar gökyüzünde yan yana uçtu.Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde birçok başarıya imza atan F4 ve F16 uçaklarını da İstanbul Boğazı semalarında görme fırsatı bulan vatandaşlar ve turistler, kentin birçok noktasında bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 72 paydaşın destekleriyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı ve 26 Eylül'de sona erecek.Atatürk Havalimanı'nda T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar kısa bir bilgilendirme yaptı. Bayraktar ve paydaş kuruluşların yöneticileri daha sonra festival alanını gezdi, toplu fotoğraf çektirdi. Selçuk Bayraktar, basın mensuplarının etkinliğe yönelik soruları üzerine, TEKNOFEST'in dördüncü yılında ilk başladığı yerde, İstanbul'da olduğunu söyledi.

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türkiye, selçuk bayraktar, f-4, f16, teknofest