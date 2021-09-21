Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210921/soloturk-ve-turk-yildizlarindan-istanbul-bogazinda-selamlama-ucusu-1049100130.html
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan İstanbul Boğazı'nda selamlama uçuşu
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan İstanbul Boğazı'nda selamlama uçuşu
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2021 dolayısı ile İstanbul Boğazı... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T12:47+0300
2021-09-21T12:47+0300
yaşam
türkiye
selçuk bayraktar
f-4
f16
teknofest
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049099683_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_028c4f60e22d20d6680ff288354cf803.jpg
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2021 öncesi İstanbul Boğazı semalarında gerçekleştirdiği selamlama uçuşunun havadan çekilen fotoğraflarını paylaştı.Azerbaycan Hava Kuvvetleri ekiplerinin de MIG-29 uçaklarıyla eşlik ettiği selamlama uçuşunda uçaklar gökyüzünde yan yana uçtu.Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde birçok başarıya imza atan F4 ve F16 uçaklarını da İstanbul Boğazı semalarında görme fırsatı bulan vatandaşlar ve turistler, kentin birçok noktasında bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 72 paydaşın destekleriyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı ve 26 Eylül'de sona erecek.Atatürk Havalimanı'nda T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar kısa bir bilgilendirme yaptı. Bayraktar ve paydaş kuruluşların yöneticileri daha sonra festival alanını gezdi, toplu fotoğraf çektirdi. Selçuk Bayraktar, basın mensuplarının etkinliğe yönelik soruları üzerine, TEKNOFEST'in dördüncü yılında ilk başladığı yerde, İstanbul'da olduğunu söyledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049099683_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_1063814948aa69f4259a345594def9f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, selçuk bayraktar, f-4, f16, teknofest

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan İstanbul Boğazı'nda selamlama uçuşu

12:47 21.09.2021
© AASOLOTÜRK ve Türk Yıldızları
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© AA
Abone ol
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2021 dolayısı ile İstanbul Boğazı semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2021 öncesi İstanbul Boğazı semalarında gerçekleştirdiği selamlama uçuşunun havadan çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Azerbaycan Hava Kuvvetleri ekiplerinin de MIG-29 uçaklarıyla eşlik ettiği selamlama uçuşunda uçaklar gökyüzünde yan yana uçtu.
Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde birçok başarıya imza atan F4 ve F16 uçaklarını da İstanbul Boğazı semalarında görme fırsatı bulan vatandaşlar ve turistler, kentin birçok noktasında bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.
TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 72 paydaşın destekleriyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı ve 26 Eylül'de sona erecek.
Atatürk Havalimanı'nda T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar kısa bir bilgilendirme yaptı. Bayraktar ve paydaş kuruluşların yöneticileri daha sonra festival alanını gezdi, toplu fotoğraf çektirdi. Selçuk Bayraktar, basın mensuplarının etkinliğe yönelik soruları üzerine, TEKNOFEST'in dördüncü yılında ilk başladığı yerde, İstanbul'da olduğunu söyledi.
700000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:35Aigai Antik Kenti'nde çatı kiremidi üzerinde parmak izi bulundu
13:31'Harry Potter', ilk baskı 'Felsefe Taşı' kitabını satışa çıkardı
13:30Üsküdar’daki marketlere ‘fahiş fiyat’ denetimi
13:29Yeni Zelanda'da 'yüklü miktarda' fast food ile Auckland'a girmeye çalışan kişiler tutuklandı
13:23Britanya, geride bıraktığı 250 Afgan çevirmenin kişisel bilgilerini yayıp hayatlarını tehlikeye attı
13:17Kadıköy Belediye Başkanı'ndan Kalamış Yat Limanı açıklaması: İhaleye katılmamızı engellediler
13:11Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı
13:08Kırım senatörü: Ankara’nın yarımadadaki seçimleri geçerli görmemesi içişlerine müdahale girişimi
12:59İstanbul'da lüks rezidansta baston ve yumruklu kavga
12:57Kremlin: Türkiye’nin Kırım açıklamasını kabul etmiyoruz, görüşlerinin değişeceğine inanıyoruz
12:56Barcelona Teknik Direktörü Koeman: Messi varken de 8 yiyorduk
12:47SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan İstanbul Boğazı'nda selamlama uçuşu
12:42Ankara’da 9 kişinin öldüğü YHT kazasında müdür yardımcısı: Risk analizleri hakkında bilgim yok
12:39Şirinevler Meydanı'nda metrelerce toplu ulaşım kuyruğu
12:32Yüzlerce evin kül olduğu La Palma'da turizm bakanının 'volkan turizmi' teklifi tepki çekti
12:28Köpeğiyle rahat seyahat etmek için Business Class'ı kapattı
12:27Fenerbahçe'de ilk 11'de değişim
12:24Samsun'da akaryakıt istasyonunda silahlı soygun: 'Para sizin paranız değil, ihtiyacım vardı'
12:17Vergi olarak sanat eseri bağışladı: Pablo Picasso'nun kızı Maya, babasının 9 eserini Fransa'ya verdi
12:15TikTok'un 20 bin dolarlık teklifini reddettiler