https://tr.sputniknews.com/20210921/taliban-afganistanda-isid-ve-el-kaide-varligi-bulunmuyor-1049108339.html
Taliban: Afganistan'da IŞİD ve El Kaide varlığı bulunmuyor
Taliban: Afganistan'da IŞİD ve El Kaide varlığı bulunmuyor
Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban, ülkede terör örgütleri IŞİD ya da El Kaide varlığı bulunmadığını söyledi. 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T16:06+0300
2021-09-21T16:06+0300
2021-09-21T16:26+0300
taliban kontrolünde afganistan
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el kaide
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Taliban yöneticileri tarafından yapılan açıklamada, IŞİD'in doğudaki Celalabad kentinde gerçekleşen bombalı saldırıların sorumluluğunu üstlenmesinden günler sonra, ülkede IŞİD veya El Kaide militanlarının bulunduğuna dair hiçbir kanıtın olmadığı belirtildi.Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, El Kaide'nin Afganistan'da varlığını sürdürdüğü yönündeki suçlamaları reddetti ve Afganistan'dan üçüncü ülkelere militan hareketler tarafından herhangi bir saldırı yapılmayacağına dair taahhütlerini yineledi.Kabil'de düzenlediği basın toplantısında Mücahid, "Ülkede El Kaide ile ilgisi olan kimseyi görmüyoruz. Afganistan'dan herhangi bir ülke için herhangi bir tehlike olmayacağı gerçeğine bağlıyız" ifadelerini kullandı.Kabil'de kontrolü ele geçiren Taliban, uluslararası toplumdan 11 Eylül 2001'de ABD'ye yönelik saldırıların arkasındaki grup olan El Kaide ile bağlarından vazgeçmesi yönünde baskıyla karşı karşıya kaldı.Taliban, 11 Eylül saldırılarından sorumlu El Kaide liderlerini teslim etmeyi reddettiği için 2001 yılında ABD liderliğindeki güçler tarafından iktidardan düşürülmüştü. ABD güçlerinin ayrılacaklarını açıklamasından ve ABD destekli orduların da bölgeden çekilmesinden sonra Taliban militanları, geçen ay Kabil'e girmişti.Örgüt, bu süreçte birkaç yıldır ekonomik ve ideolojik anlaşmazlıklar nedeniyle çatıştıkları ve IŞİD'in Afganistan kolu olarak bilinen IŞİD-H (IŞİD Horasan) tarafından üstlenilen bir dizi saldırıyla uğraşmak zorunda kalmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210921/taliban-kalan-kabine-uyelerinin-isimlerini-acikladi-kadin-bakanligi-yok-1049095266.html
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abd, işid, el kaide, saldırı, horasan, savaş, kabil, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
Taliban: Afganistan'da IŞİD ve El Kaide varlığı bulunmuyor
16:06 21.09.2021 (güncellendi: 16:26 21.09.2021)
Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban, ülkede terör örgütleri IŞİD ya da El Kaide varlığı bulunmadığını söyledi.
Taliban yöneticileri tarafından yapılan açıklamada, IŞİD'in doğudaki Celalabad kentinde gerçekleşen bombalı saldırıların sorumluluğunu üstlenmesinden günler sonra, ülkede IŞİD veya El Kaide militanlarının bulunduğuna dair hiçbir kanıtın olmadığı belirtildi.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, El Kaide'nin Afganistan'da varlığını sürdürdüğü yönündeki suçlamaları reddetti ve Afganistan'dan üçüncü ülkelere militan hareketler tarafından herhangi bir saldırı yapılmayacağına dair taahhütlerini yineledi.
Kabil'de düzenlediği basın toplantısında Mücahid, "Ülkede El Kaide ile ilgisi olan kimseyi görmüyoruz. Afganistan'dan herhangi bir ülke için herhangi bir tehlike olmayacağı gerçeğine bağlıyız" ifadelerini kullandı.
Kabil'de kontrolü ele geçiren Taliban, uluslararası toplumdan 11 Eylül 2001'de ABD'ye yönelik saldırıların arkasındaki grup olan El Kaide ile bağlarından vazgeçmesi yönünde baskıyla karşı karşıya kaldı.
Taliban, 11 Eylül saldırılarından sorumlu El Kaide liderlerini teslim etmeyi reddettiği için 2001 yılında ABD liderliğindeki güçler tarafından iktidardan düşürülmüştü. ABD güçlerinin ayrılacaklarını açıklamasından ve ABD destekli orduların da bölgeden çekilmesinden sonra Taliban militanları, geçen ay Kabil'e girmişti.
Örgüt, bu süreçte birkaç yıldır ekonomik ve ideolojik anlaşmazlıklar nedeniyle çatıştıkları ve IŞİD'in Afganistan kolu olarak bilinen IŞİD-H (IŞİD Horasan) tarafından üstlenilen bir dizi saldırıyla uğraşmak zorunda kalmıştı.