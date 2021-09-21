https://tr.sputniknews.com/20210921/taliban-afganistanda-isid-ve-el-kaide-varligi-bulunmuyor-1049108339.html

Taliban: Afganistan'da IŞİD ve El Kaide varlığı bulunmuyor

Taliban: Afganistan'da IŞİD ve El Kaide varlığı bulunmuyor

Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban, ülkede terör örgütleri IŞİD ya da El Kaide varlığı bulunmadığını söyledi. 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T16:06+0300

2021-09-21T16:06+0300

2021-09-21T16:26+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

işid

el kaide

saldırı

horasan

savaş

kabil

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/1044128036_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ced23e09d7fbc204aee47bc2253942f6.jpg

Taliban yöneticileri tarafından yapılan açıklamada, IŞİD'in doğudaki Celalabad kentinde gerçekleşen bombalı saldırıların sorumluluğunu üstlenmesinden günler sonra, ülkede IŞİD veya El Kaide militanlarının bulunduğuna dair hiçbir kanıtın olmadığı belirtildi.Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, El Kaide'nin Afganistan'da varlığını sürdürdüğü yönündeki suçlamaları reddetti ve Afganistan'dan üçüncü ülkelere militan hareketler tarafından herhangi bir saldırı yapılmayacağına dair taahhütlerini yineledi.Kabil'de düzenlediği basın toplantısında Mücahid, "Ülkede El Kaide ile ilgisi olan kimseyi görmüyoruz. Afganistan'dan herhangi bir ülke için herhangi bir tehlike olmayacağı gerçeğine bağlıyız" ifadelerini kullandı.Kabil'de kontrolü ele geçiren Taliban, uluslararası toplumdan 11 Eylül 2001'de ABD'ye yönelik saldırıların arkasındaki grup olan El Kaide ile bağlarından vazgeçmesi yönünde baskıyla karşı karşıya kaldı.Taliban, 11 Eylül saldırılarından sorumlu El Kaide liderlerini teslim etmeyi reddettiği için 2001 yılında ABD liderliğindeki güçler tarafından iktidardan düşürülmüştü. ABD güçlerinin ayrılacaklarını açıklamasından ve ABD destekli orduların da bölgeden çekilmesinden sonra Taliban militanları, geçen ay Kabil'e girmişti.Örgüt, bu süreçte birkaç yıldır ekonomik ve ideolojik anlaşmazlıklar nedeniyle çatıştıkları ve IŞİD'in Afganistan kolu olarak bilinen IŞİD-H (IŞİD Horasan) tarafından üstlenilen bir dizi saldırıyla uğraşmak zorunda kalmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210921/taliban-kalan-kabine-uyelerinin-isimlerini-acikladi-kadin-bakanligi-yok-1049095266.html

horasan

kabil

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, işid, el kaide, saldırı, horasan, savaş, kabil, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı