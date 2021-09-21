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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210921/taliban-kalan-kabine-uyelerinin-isimlerini-acikladi-kadin-bakanligi-yok-1049095266.html
Taliban, bakan yardımcılarının isimlerini açıkladı: Hiç kadın yok
Taliban, bakan yardımcılarının isimlerini açıkladı: Hiç kadın yok
Taliban sözcüsü, kalan kabine üyelerinin isimlerini açıklarken, bakan yardımcıları arasında hiçbir kadının yer almadığı görüldü. 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T10:02+0300
2021-09-21T10:29+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
kadın
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Taliban* sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında bakan yardımcılarının isimlerini açıkladı. Açıklanan listede, hiçbir kadın bakan yardımcısı bulunmadığı görüldü. Örgüt daha önce de, Gani yönetiminden kalan 'Kadın Bakanlığı binasını 'İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığına' çevirmişti.Mücahid ayrıca, ülkede kız çocuklarının 'mümkün olan en kısa sürede okula dönmelerine izin verileceğini' söyledi. Örgüt sözcüsü, "Bazı şeyleri sonuçlandırıyoruz, mümkün olan en kısa sürede olacak" dedi.*Rusya ve diğer ülkelerde yasaklı terör örgütü.
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afganistan, taliban, kadın

Taliban, bakan yardımcılarının isimlerini açıkladı: Hiç kadın yok

10:02 21.09.2021 (güncellendi: 10:29 21.09.2021)
© AA / Sayed Khodaiberdi Sadat Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© AA / Sayed Khodaiberdi Sadat
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Taliban sözcüsü, kalan kabine üyelerinin isimlerini açıklarken, bakan yardımcıları arasında hiçbir kadının yer almadığı görüldü.
Taliban* sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında bakan yardımcılarının isimlerini açıkladı.
Açıklanan listede, hiçbir kadın bakan yardımcısı bulunmadığı görüldü.
Örgüt daha önce de, Gani yönetiminden kalan 'Kadın Bakanlığı binasını 'İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığına' çevirmişti.
Mücahid ayrıca, ülkede kız çocuklarının 'mümkün olan en kısa sürede okula dönmelerine izin verileceğini' söyledi.
Örgüt sözcüsü, "Bazı şeyleri sonuçlandırıyoruz, mümkün olan en kısa sürede olacak" dedi.
*Rusya ve diğer ülkelerde yasaklı terör örgütü.
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