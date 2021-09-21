https://tr.sputniknews.com/20210921/taliban-kalan-kabine-uyelerinin-isimlerini-acikladi-kadin-bakanligi-yok-1049095266.html

Taliban, bakan yardımcılarının isimlerini açıkladı: Hiç kadın yok

Taliban, bakan yardımcılarının isimlerini açıkladı: Hiç kadın yok

Taliban sözcüsü, kalan kabine üyelerinin isimlerini açıklarken, bakan yardımcıları arasında hiçbir kadının yer almadığı görüldü. 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T10:02+0300

2021-09-21T10:02+0300

2021-09-21T10:29+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

kadın

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Taliban* sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında bakan yardımcılarının isimlerini açıkladı. Açıklanan listede, hiçbir kadın bakan yardımcısı bulunmadığı görüldü. Örgüt daha önce de, Gani yönetiminden kalan 'Kadın Bakanlığı binasını 'İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığına' çevirmişti.Mücahid ayrıca, ülkede kız çocuklarının 'mümkün olan en kısa sürede okula dönmelerine izin verileceğini' söyledi. Örgüt sözcüsü, "Bazı şeyleri sonuçlandırıyoruz, mümkün olan en kısa sürede olacak" dedi.*Rusya ve diğer ülkelerde yasaklı terör örgütü.

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afganistan, taliban, kadın