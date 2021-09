https://tr.sputniknews.com/20210921/tarkandan-konser-karari-duzluge-ciktigimizda-kavusuruz-1049111883.html

Tarkan'dan konser kararı: Düzlüğe çıktığımızda kavuşuruz

Tarkan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla salgın kontrol altına alınana kadar konser vermeyeceğini duyurdu.

Her yıl eylül ayında sevenleriyle buluşan Tarkan, koronavirüs salgınıyla birlikte sahnelere ara vermişti. Tarkan'ın Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava konserleri bu yıl da yapılmayacak.Kişisel Instagram hesabında sevenlerine seslenerek salgın bitene kadar konserlerine ara vereceğini söyleyen Tarkan şu ifadeleri kullandı:"Sahneden, sizlerden bu kadar ayrı kalmamıştım hiç... Galiba o yüzden de eksik, yarım her şey. Sevginiz, ilginiz, o alkış ve tezahürat sesleriniz, özetle ruhumun ilacı olan o güzel enerjiniz olmadan ben ben gibi değilim.'E o zaman neden konser yapmıyorsun?' diyenlerinizi duyuyorum. Pandemi… Biliyorum belirli tedbir kuralları çerçevesinde konserler yapılıyor şu an ama ben benim konserlerim için riskli buluyorum. Çünkü biliyorum, biz bir araya geldik mi koparız.Kimse tutamaz bizi. Kural mural tanımayız. Kırarız bütün zincirleri… E kimseyi tehlikeye atmak istemem. Şu virüsü kontrol altına aldığımızda (ki o da aşılarımızı oldukça olacak), düzlüğe çıktığımızda kavuşuruz… Sabredin inci tanelerim. Kavuşacağız mutlaka sabredin..."

