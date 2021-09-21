TikTok'un 20 bin dolarlık teklifini reddettiler

TikTok uygulamasının açığını bulan Türk gençler ödül teklifini reddetti. Daha önce Instagram'da da açık yakalayan gençler Tiktok'un gelir kaynağı olarak bilinen canlı yayında atılan bağışların açığını bulmuştu.Konuyla ilgili gençlere ulaşan TikTok, 20 bin dolar ödül teklif etti. Ödülü mail yoluyla aldıklarını anlatan Mert Ergün bu teklifi reddettiklerini söyledi. Ergün, “Daha önce Türkiye'den muhatap bulamamıştık. Şimdi bize ulaştılar. 20 bin dolar teklif ettiler ama kabul etmedik” dedi.Ergün, “Bizim bulduğumuz açık gelir kapısı kapattığı için bizimle iletişime geçtiler, ne kadar ciddi bir açık olduğunun farkına vardılar” diye konuştu.
TikTok’un açığını bulan Mert Ergün ve Arda Kılıç, kendilerine teklif edilen 20 bin dolarlık ödülü kabul etmedi.
TikTok uygulamasının açığını bulan Türk gençler ödül teklifini reddetti.
Daha önce Instagram'da da açık yakalayan gençler Tiktok'un gelir kaynağı olarak bilinen canlı yayında atılan bağışların açığını bulmuştu.
Konuyla ilgili gençlere ulaşan TikTok, 20 bin dolar ödül teklif etti. Ödülü mail yoluyla aldıklarını anlatan Mert Ergün bu teklifi reddettiklerini söyledi. Ergün, “Daha önce Türkiye'den muhatap bulamamıştık. Şimdi bize ulaştılar. 20 bin dolar teklif ettiler ama kabul etmedik” dedi.
Ergün, “Bizim bulduğumuz açık gelir kapısı kapattığı için bizimle iletişime geçtiler, ne kadar ciddi bir açık olduğunun farkına vardılar” diye konuştu.