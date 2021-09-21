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Tokat'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi, Tokat'ın Niksar ilçesinde 19.15'te 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini kaydetti. 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T19:28+0300
2021-09-21T19:28+0300
2021-09-21T19:37+0300
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afad
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deprem
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AFAD verilerine göre ise, deprem saat 19.09'da Niksar ilçesine bağlı Şahinli köyünde 14.34 kilometre derinlikte gerçekleşti. İlk belirlemelere göre herhangi bir hasar ve can kaybı meydana gelmedi. Depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı.
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Tokat'ta 4.3 büyüklüğünde deprem 19:28 21.09.2021 (güncellendi: 19:37 21.09.2021)
Kandilli Rasathanesi, Tokat'ın Niksar ilçesinde 19.15'te 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini kaydetti.
AFAD verilerine göre ise, deprem saat 19.09'da Niksar ilçesine bağlı Şahinli köyünde 14.34 kilometre derinlikte gerçekleşti.
İlk belirlemelere göre herhangi bir hasar ve can kaybı meydana gelmedi.
Depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı.