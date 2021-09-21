https://tr.sputniknews.com/20210921/tokatta-43-buyuklugunde-deprem-1049116919.html

Tokat'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

Tokat'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, Tokat'ın Niksar ilçesinde 19.15'te 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini kaydetti. 21.09.2021, Sputnik Türkiye

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2021-09-21T19:28+0300

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türkiye

afad

tokat

deprem

kandilli rasathanesi

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AFAD verilerine göre ise, deprem saat 19.09'da Niksar ilçesine bağlı Şahinli köyünde 14.34 kilometre derinlikte gerçekleşti. İlk belirlemelere göre herhangi bir hasar ve can kaybı meydana gelmedi. Depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı.

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afad, tokat, deprem, kandilli rasathanesi