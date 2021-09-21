https://tr.sputniknews.com/20210921/trump-abd-goc-krizi-nedeniyle-ucuncu-dunya-ulkesine-donusebilir-1049110810.html

Trump: ABD, göç krizi nedeniyle üçüncü dünya ülkesine dönüşebilir

Trump: ABD, göç krizi nedeniyle üçüncü dünya ülkesine dönüşebilir

Eski ABD Başkanı Donald Trump, göç krizinin ABD'yi yakında üçüncü dünya ülkesine dönüştürebileceğini söyledi. 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T16:59+0300

2021-09-21T16:59+0300

2021-09-21T16:59+0300

abd

donald trump

göç

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Trump'ın basın dairesinden yapılan açıklamaya göre eski ABD Başkanı, ülkesini göç krizi konusunda uyardı.Trump, "ABD, yakında üçüncü dünya ülkesi sayılacak. Sınırımızda yaşananların bir benzeri daha önce hiç olmadı. Halihazırda milyonlarca insan sızdı, ancak daha fazlası yolda" dedi.ABD'ye temmuz ayında Meksika sınırından geçen düzensiz göçmen sayısı 200 binin üzerine çıkarak son 21 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.Guatemala, Honduras, El Salvador ve Haiti güney sınırında bulundukları ABD'ye en çok göç veren ülkeler arasında yer alıyor.Meksika'da, ülkenin ABD sınırına yakın kentlerinde 14 binden fazla Haitili göçmen, ABD'ye geçmek için iltica taleplerinin kabul edilmesini bekliyor.

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abd, donald trump, göç