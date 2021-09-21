https://tr.sputniknews.com/20210921/tureci-ve-sahin-almanyanin-buyuk-bilim-odulunun-sahibi-oldu-1049104940.html

Türeci ve Şahin, Almanya'nın büyük bilim ödülünün sahibi oldu

Türeci ve Şahin, Almanya'nın büyük bilim ödülünün sahibi oldu

Almanya’da tıp dünyasının önemli ödüllerinden kabul edilen 'Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter 2022 ödülü' yeni tip koronavirüs aşısını geliştiren Dr. Özlem... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T14:46+0300

2021-09-21T14:46+0300

2021-09-21T14:46+0300

yaşam

almanya

frankfurt

pfizer

ödül

aşı

koronavirüs

kovid-19

biontech

uğur şahin

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BioNTech bilim insanları, Almanya'nın büyük bilim ödülünün sahibi oldu. Paul Ehrlich Vakfı tarafından yapılan açıklamada, "Şahin, Türeci ve Kariko, mesajcı RNA'nın (mRNA) hastalığı önleme ve tedavi etmede bir ilke olarak geliştirilmesindeki vizyonları ve azimleri nedeniyle 2022 Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter ödülüne layık görüldü" ifadesine yer verildi.Açıklamada, "Üç ödül sahibi, önleyici ve tedavi edici amaçlar için haberci RNA'nın (mRNA) geliştirilmesindeki başarılarından dolayı onurlandırılıyor. Tıbbın bazı alanlarında köklü bir değişiklik başlatması muhtemel bir teknoloji platformu oluşturdular" değerlendirmesinde bulunuldu.Kovid-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Şahin ve Türeci ile şirketin ikinci başkanı olan Macar asıllı Katalin Kariko, 120 bin euro değerindeki ödülü 14 Mart 2022’de Frankfurt’ta düzenlenecek törenle alacak.

https://tr.sputniknews.com/20210918/koln-universitesinden-ozlem-tureci-ve-ugur-sahine-fahri-doktora-unvani-1049011807.html

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almanya, frankfurt, pfizer, ödül, aşı, koronavirüs, kovid-19, biontech , uğur şahin, özlem türeci