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‘Türkiye, Afganistan’daki sorunun ŞİÖ kapsamında çözümünde önemli rol oynayabilir’
‘Türkiye, Afganistan’daki sorunun ŞİÖ kapsamında çözümünde önemli rol oynayabilir’
Özbekistan lideri Mirziyoyev’in, 2022’de ŞİÖ-Afganistan formatında bir toplantı düzenleme önerisini değerlendiren Nessar, bu girişimin oldukça umut verici... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T20:26+0300
2021-09-21T20:26+0300
görüş
afganistan
türkiye
taliban
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
kabil
afgan
savaş
göç
şiö
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Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, ŞİÖ-Afganistan formatında, gözlemci devletler ve diyalog ortaklarının da katılımıyla 2022 yılında Taşkent’te bir toplantı düzenlemeyi önerdi.Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi Omar Nessar, Sputnik’e açıklamasında, Özbek liderinin bu girişimini değerlendirdi.Uzman, “Afganistan sorunuyla ilgili bölgede bir anlaşmazlık olduğu sır değil. Bu nedenle, Afganistan'a ortak bir yaklaşım geliştirmek için bölge ülkelerini birbirine yakınlaştırmak son derece önemli. ŞİÖ, Afganistan’ın tüm komşularıyla büyük bölgesel güçleri kapsadığından, bu amaç için mükemmel bir platform” ifadesini kullandı.Özbekistan’ın bu girişime ilgisine de değinen Nessar, bu konuda şu yorumda bulundu:“Taşkent’in yeni politikasına yönelik analiz, Şevket Mirziyoyev’in Özbekistan’ın uluslararası ilişkilerdeki rolüne büyük önem verdiğini gösteriyor. Afganistan’daki krizin çözümünde yer alması, Taşkent’e iyi diplomatik getiriler sağlayabilir ve bu ülkeyi, Orta Asya’daki ana oyunculardan biri olma amacına yaklaştırabilir.”Bu olası süreçte Türkiye’nin rolüne de işaret eden Nessar, Ankara’nın, Taliban ile iş ilişkilerini kurma yeteneğine dikkat çekerek şunları söyledi:“Türkiye, NATO üyesi olmasına rağmen, Taliban ile iş ilişkileri kurma konusunda iyi bir yetenek sergiledi. ŞİÖ’nün diyalog ortağı olarak, Afganistan sorununun bu örgüt kapsamında çözümüne katılması önemli görünüyor. Ayrıca, Türkiye gelecekte Afganistan ve Orta Asya ülkelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek ortak ekonomik projelerin belirli bir bölümünü finanse edebilecek gibi görünüyor.”
https://tr.sputniknews.com/20210921/taliban-afganistanda-isid-ve-el-kaide-varligi-bulunmuyor-1049108339.html
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afganistan, türkiye, taliban, şanghay işbirliği örgütü (şiö), kabil, afgan, savaş, göç, şiö, şiö-afganistan temas grubu, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

‘Türkiye, Afganistan’daki sorunun ŞİÖ kapsamında çözümünde önemli rol oynayabilir’

20:26 21.09.2021
© REUTERS / STRINGERAfganistan başkenti Kabil'de sokaktaki kalabalık arasında devriye gezen silahlı Taliban militanı
Afganistan başkenti Kabil'de sokaktaki kalabalık arasında devriye gezen silahlı Taliban militanı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© REUTERS / STRINGER
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Amur Gadjiev - Sputnik Türkiye
Amur Gadjiev
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Özbekistan lideri Mirziyoyev’in, 2022’de ŞİÖ-Afganistan formatında bir toplantı düzenleme önerisini değerlendiren Nessar, bu girişimin oldukça umut verici olabileceğine inanıyor, çünkü Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) içinde Afganistan’ın tüm komşuları ile bölgenin anahtar oyuncuları yer alıyor.
Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, ŞİÖ-Afganistan formatında, gözlemci devletler ve diyalog ortaklarının da katılımıyla 2022 yılında Taşkent’te bir toplantı düzenlemeyi önerdi.
Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi Omar Nessar, Sputnik’e açıklamasında, Özbek liderinin bu girişimini değerlendirdi.
Uzman, “Afganistan sorunuyla ilgili bölgede bir anlaşmazlık olduğu sır değil. Bu nedenle, Afganistan'a ortak bir yaklaşım geliştirmek için bölge ülkelerini birbirine yakınlaştırmak son derece önemli. ŞİÖ, Afganistan’ın tüm komşularıyla büyük bölgesel güçleri kapsadığından, bu amaç için mükemmel bir platform” ifadesini kullandı.
Özbekistan’ın bu girişime ilgisine de değinen Nessar, bu konuda şu yorumda bulundu:
“Taşkent’in yeni politikasına yönelik analiz, Şevket Mirziyoyev’in Özbekistan’ın uluslararası ilişkilerdeki rolüne büyük önem verdiğini gösteriyor. Afganistan’daki krizin çözümünde yer alması, Taşkent’e iyi diplomatik getiriler sağlayabilir ve bu ülkeyi, Orta Asya’daki ana oyunculardan biri olma amacına yaklaştırabilir.”
Bu olası süreçte Türkiye’nin rolüne de işaret eden Nessar, Ankara’nın, Taliban ile iş ilişkilerini kurma yeteneğine dikkat çekerek şunları söyledi:
“Türkiye, NATO üyesi olmasına rağmen, Taliban ile iş ilişkileri kurma konusunda iyi bir yetenek sergiledi. ŞİÖ’nün diyalog ortağı olarak, Afganistan sorununun bu örgüt kapsamında çözümüne katılması önemli görünüyor. Ayrıca, Türkiye gelecekte Afganistan ve Orta Asya ülkelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek ortak ekonomik projelerin belirli bir bölümünü finanse edebilecek gibi görünüyor.”
Taliban müzakere heyeti üyeleri Hayrullah Hayırhua (sol), Süheyl Şahin (orta) ve Taliban'ın Katar'ın başkenti Doha'daki Siyasi Ofisi'nin Sözcüsü Muhammed Naim (sağ) - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
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