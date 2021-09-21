Üsküdar Belediyesi, Validebağ Korusu'na girip moloz döktü

İstanbul'da Üsküdar Belediyesi, birinci derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'na iş makineleriyle girdi. Belediye çalışanları, sabaha karşı girdikleri bölgeye moloz ve kum döktü.'Rehabilitasyon projesi' gerçekleştirilmesi planlanan Validebağ Korusu'na belediyenin girdiğini haber alan mahalle sakinleri, iş makinelerini engellemeye çalıştı. Ancak görevliler, insan zinciri oluşturarak mahalleliye engel oldu.Validebağ Savunması'nın Twitter hesabında yapılan paylaşımda, "Validebağ Üsküdar Belediyesi’nin çöplüğü değildir. Her ağacın dalının tek tek korunması gereken Validebağ Korusu'na şafak baskınıyla moloz dökmek hiçbir şekilde açıklanamaz” dendi. Başka bir paylaşımda ise “Üsküdar Belediyesi doğa katliamına devam ediyor. Yeni kamyonlar koruya girmeye devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.
Validebağ Korosu’na giren Üsküdar Belediyesi ekipleri, hafriyat araçlarıyla korunun farklı yerlerine moloz döktü.
İstanbul'da Üsküdar Belediyesi, birinci derece doğal sit alanı olan ValidebağKorusu'na iş makineleriyle girdi. Belediye çalışanları, sabaha karşı girdikleri bölgeye moloz ve kum döktü.
'Rehabilitasyon projesi' gerçekleştirilmesi planlanan Validebağ Korusu'na belediyenin girdiğini haber alan mahalle sakinleri, iş makinelerini engellemeye çalıştı. Ancak görevliler, insan zinciri oluşturarak mahalleliye engel oldu.
Validebağ Savunması'nın Twitter hesabında yapılan paylaşımda, "Validebağ Üsküdar Belediyesi’nin çöplüğü değildir. Her ağacın dalının tek tek korunması gereken Validebağ Korusu'na şafak baskınıyla moloz dökmek hiçbir şekilde açıklanamaz” dendi.
Başka bir paylaşımda ise “Üsküdar Belediyesi doğa katliamına devam ediyor. Yeni kamyonlar koruya girmeye devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.