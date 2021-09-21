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Üsküdar Belediyesi, Validebağ Korusu'na girip moloz döktü
Üsküdar Belediyesi, Validebağ Korusu'na girip moloz döktü
Validebağ Korosu’na giren Üsküdar Belediyesi ekipleri, hafriyat araçlarıyla korunun farklı yerlerine moloz döktü. 21.09.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
validebağ korusu
üsküdar belediyesi
sit alanı
moloz
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İstanbul'da Üsküdar Belediyesi, birinci derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'na iş makineleriyle girdi. Belediye çalışanları, sabaha karşı girdikleri bölgeye moloz ve kum döktü.'Rehabilitasyon projesi' gerçekleştirilmesi planlanan Validebağ Korusu'na belediyenin girdiğini haber alan mahalle sakinleri, iş makinelerini engellemeye çalıştı. Ancak görevliler, insan zinciri oluşturarak mahalleliye engel oldu.Validebağ Savunması'nın Twitter hesabında yapılan paylaşımda, "Validebağ Üsküdar Belediyesi’nin çöplüğü değildir. Her ağacın dalının tek tek korunması gereken Validebağ Korusu'na şafak baskınıyla moloz dökmek hiçbir şekilde açıklanamaz” dendi. Başka bir paylaşımda ise “Üsküdar Belediyesi doğa katliamına devam ediyor. Yeni kamyonlar koruya girmeye devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.
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validebağ korusu, üsküdar belediyesi, sit alanı, moloz

Üsküdar Belediyesi, Validebağ Korusu'na girip moloz döktü

11:22 21.09.2021 (güncellendi: 11:25 21.09.2021)
© Fotoğraf : Twitter Validebağ Korusu
Validebağ Korusu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Validebağ Korosu’na giren Üsküdar Belediyesi ekipleri, hafriyat araçlarıyla korunun farklı yerlerine moloz döktü.
İstanbul'da Üsküdar Belediyesi, birinci derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'na iş makineleriyle girdi. Belediye çalışanları, sabaha karşı girdikleri bölgeye moloz ve kum döktü.
'Rehabilitasyon projesi' gerçekleştirilmesi planlanan Validebağ Korusu'na belediyenin girdiğini haber alan mahalle sakinleri, iş makinelerini engellemeye çalıştı. Ancak görevliler, insan zinciri oluşturarak mahalleliye engel oldu.
Validebağ Savunması'nın Twitter hesabında yapılan paylaşımda, "Validebağ Üsküdar Belediyesi’nin çöplüğü değildir. Her ağacın dalının tek tek korunması gereken Validebağ Korusu'na şafak baskınıyla moloz dökmek hiçbir şekilde açıklanamaz” dendi.
Başka bir paylaşımda ise “Üsküdar Belediyesi doğa katliamına devam ediyor. Yeni kamyonlar koruya girmeye devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.
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