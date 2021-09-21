https://tr.sputniknews.com/20210921/uskudar-belediyesi-validebag-korusuna-girip-moloz-doktu-1049097520.html

Üsküdar Belediyesi, Validebağ Korusu'na girip moloz döktü

Üsküdar Belediyesi, Validebağ Korusu'na girip moloz döktü

Validebağ Korosu’na giren Üsküdar Belediyesi ekipleri, hafriyat araçlarıyla korunun farklı yerlerine moloz döktü. 21.09.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

validebağ korusu

üsküdar belediyesi

sit alanı

moloz

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İstanbul'da Üsküdar Belediyesi, birinci derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'na iş makineleriyle girdi. Belediye çalışanları, sabaha karşı girdikleri bölgeye moloz ve kum döktü.'Rehabilitasyon projesi' gerçekleştirilmesi planlanan Validebağ Korusu'na belediyenin girdiğini haber alan mahalle sakinleri, iş makinelerini engellemeye çalıştı. Ancak görevliler, insan zinciri oluşturarak mahalleliye engel oldu.Validebağ Savunması'nın Twitter hesabında yapılan paylaşımda, "Validebağ Üsküdar Belediyesi’nin çöplüğü değildir. Her ağacın dalının tek tek korunması gereken Validebağ Korusu'na şafak baskınıyla moloz dökmek hiçbir şekilde açıklanamaz” dendi. Başka bir paylaşımda ise “Üsküdar Belediyesi doğa katliamına devam ediyor. Yeni kamyonlar koruya girmeye devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

validebağ korusu

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validebağ korusu, üsküdar belediyesi, sit alanı, moloz