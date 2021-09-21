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Üsküdar’daki marketlere ‘fahiş fiyat’ denetimi
Üsküdar’daki marketlere ‘fahiş fiyat’ denetimi
Ticaret Bakanlığı ekipleri Üsküdar'da market ve işletmelerde denetim yaptı. Ürünlerin alış, satış ve tedarikçi fiyatları araştırılıp, elde edilen sonuçlar... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, istanbul, üsküdar, denetim, fiyat, fahiş fiyat, фото

Üsküdar’daki marketlere ‘fahiş fiyat’ denetimi

13:30 21.09.2021
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Ticaret Bakanlığı ekipleri Üsküdar'da market ve işletmelerde denetim yaptı. Ürünlerin alış, satış ve tedarikçi fiyatları araştırılıp, elde edilen sonuçlar Haksız Fiyat Kurulu'na gönderiliyor. Market yönetiminden ise savunma isteneceği belirtildi.
© İHA

İstanbul Üsküdar’da Ticaret Bakanlığı ekipleri temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketlerde denetim yaptı.

İstanbul Üsküdar’da Ticaret Bakanlığı ekipleri temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketlerde denetim yaptı. - Sputnik Türkiye
1/6
© İHA

İstanbul Üsküdar’da Ticaret Bakanlığı ekipleri temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketlerde denetim yaptı.

© İHA

Marketlerde sebze ve meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin hem fiyatları hem de gramaj değerleri incelendi.

Marketlerde sebze ve meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin hem fiyatları hem de gramaj değerleri incelendi. - Sputnik Türkiye
2/6
© İHA

Marketlerde sebze ve meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin hem fiyatları hem de gramaj değerleri incelendi.

© İHA

Haksız fiyat uygulandığı kanaatine varılan ürünler Ticaret Bakanlığı’na gönderilip, incelemeye alınacağı belirtildi.

Haksız fiyat uygulandığı kanaatine varılan ürünler Ticaret Bakanlığı’na gönderilip, incelemeye alınacağı belirtildi. - Sputnik Türkiye
3/6
© İHA

Haksız fiyat uygulandığı kanaatine varılan ürünler Ticaret Bakanlığı’na gönderilip, incelemeye alınacağı belirtildi.

© İHA

Market yönetiminden ise savunma isteneceği vurgulandı.

Market yönetiminden ise savunma isteneceği vurgulandı. - Sputnik Türkiye
4/6
© İHA

Market yönetiminden ise savunma isteneceği vurgulandı.

© DHA

Denetimlere katılan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Tüketicinin Korunması Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Şahin, “Marketlerdeki fahiş fiyatları tespit etmeye çalışıyoruz. Ekiplerimizle birlikte başta temel gıda ürünleri olmak üzere çok sayıda kalem ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında uyum durumunu inceleyeceğiz” dedi.

Denetimlere katılan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Tüketicinin Korunması Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Şahin, “Marketlerdeki fahiş fiyatları tespit etmeye çalışıyoruz. Ekiplerimizle birlikte başta temel gıda ürünleri olmak üzere çok sayıda kalem ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında uyum durumunu inceleyeceğiz” dedi. - Sputnik Türkiye
5/6
© DHA

Denetimlere katılan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Tüketicinin Korunması Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Şahin, “Marketlerdeki fahiş fiyatları tespit etmeye çalışıyoruz. Ekiplerimizle birlikte başta temel gıda ürünleri olmak üzere çok sayıda kalem ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında uyum durumunu inceleyeceğiz” dedi.

© DHA

Fiyatların yanı sıra ürünlerin gramaj durumlarını da incelediklerini kaydeden Şahin, “Ayrıca ürünlerin hem alış hem satış hem de tedarikçi fiyatlarını araştırıyoruz. Elde ettiğimiz sonuçları bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Haksız Fiyat Kurulu’na gönderiyoruz. Haksız fiyat artışı varsa bu perakendeciden yoksa tedarikçiden kaynaklanıyor tespit edip cezayı ona uygulayacak” diye konuştu.

Fiyatların yanı sıra ürünlerin gramaj durumlarını da incelediklerini kaydeden Şahin, “Ayrıca ürünlerin hem alış hem satış hem de tedarikçi fiyatlarını araştırıyoruz. Elde ettiğimiz sonuçları bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Haksız Fiyat Kurulu’na gönderiyoruz. Haksız fiyat artışı varsa bu perakendeciden yoksa tedarikçiden kaynaklanıyor tespit edip cezayı ona uygulayacak” diye konuştu. - Sputnik Türkiye
6/6
© DHA

Fiyatların yanı sıra ürünlerin gramaj durumlarını da incelediklerini kaydeden Şahin, “Ayrıca ürünlerin hem alış hem satış hem de tedarikçi fiyatlarını araştırıyoruz. Elde ettiğimiz sonuçları bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Haksız Fiyat Kurulu’na gönderiyoruz. Haksız fiyat artışı varsa bu perakendeciden yoksa tedarikçiden kaynaklanıyor tespit edip cezayı ona uygulayacak” diye konuştu.

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