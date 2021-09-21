Üsküdar’daki marketlere ‘fahiş fiyat’ denetimi

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Fiyatların yanı sıra ürünlerin gramaj durumlarını da incelediklerini kaydeden Şahin, “Ayrıca ürünlerin hem alış hem satış hem de tedarikçi fiyatlarını araştırıyoruz. Elde ettiğimiz sonuçları bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Haksız Fiyat Kurulu’na gönderiyoruz. Haksız fiyat artışı varsa bu perakendeciden yoksa tedarikçiden kaynaklanıyor tespit edip cezayı ona uygulayacak” diye konuştu.