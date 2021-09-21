https://tr.sputniknews.com/20210921/uyusturucu-tacirlerine-karsi-1200-polisle-uygulama-baslatildi-1049118587.html

Uyuşturucu tacirlerine karşı 1200 polisle uygulama başlatıldı

Uyuşturucu tacirlerine karşı 1200 polisle uygulama başlatıldı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından Bağlar ilçesinde 1200 polisle 'Narko Alan Diyarbakır' projesi başlatıldı. Timler, gece-gündüz 80 kritik noktada görev... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T20:12+0300

2021-09-21T20:12+0300

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emniyet

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Diyarbakır Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın’ın talimatları doğrultusunda merkez Bağlar ilçesinden gelen yoğun ihbar ve şikayetler üzerine toplantı yapıldı.Şube müdürleriyle yapılan toplantılar sonucunda Bağlar ilçesinde 2 ay boyunca çalışma yapıldı. Sokak çalışmasının ardından ekipler, tüm sokakları tek tek görüntüleyip, fotoğrafladı.Toplanan görsel ve bilgiler sonucunda Hüseyin Aşkın öncülüğünde ismi ‘Narko Alan Diyarbakır’ olan projenin başlatılması için düğmeye basıldı. Bu kapsamda, proje Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden ekiplerin çıkış yapmasıyla başladı.İlçede yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen bölgelerde 1200 polis görev alacak. Sokak ve caddelerde uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edilen 80 kritik nokta belirlendi.10 kişilik ekiplerin de yaya olarak görev alacağı bölgede devriye görevinde bulunulacak. Ekiplerin hem zırhlı araçlarla hem de yaya olarak gece-gündüz görev yapacağı alanların güvenliği de olası bir duruma karşı Özel Harekat ekiplerince sağlanacak.

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