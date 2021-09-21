https://tr.sputniknews.com/20210921/yeni-dogan-bebegini-bogan-kadin-cezaevinde-hayatini-kaybetti-1049114785.html

Yeni doğan bebeğini boğan kadın cezaevinde hayatını kaybetti

Yeni doğan bebeğini boğan kadın cezaevinde hayatını kaybetti

23 yaşındaki Merve Cemiloğlu, bebeğini düşürmek için ilaç kullanarak kendi imkanlarıyla doğum yaptı. Doğumun ardından ölmediğini fark ettiği bebeğini elleriyle... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T18:46+0300

2021-09-21T18:46+0300

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yaşam

istanbul

bağcılar

bebek

doğum

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Demirören Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre, Merve Cemiloğlu, evlilik dışı ilişkisinden 6 aylık hamile olduğu sırada, bebeğini düşürmek için ilaç kullandı.ilacın etkisiyle, evinde kendi imkanlarıyla doğum yapan Cemiloğlu, yaşadığını fark ettiği bebeğini elleriyle boğarak öldürdü. Daha sonra bebeği bir poşete koyarak evinin çevresindeki boş bir alana sakladı.Bir süre sonra durumu fark eden ailesi, Merve Cemiloğlu'nu polise ihbar etti. Boğaz ağrısı şikayetiyle Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Cemiloğlu, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.Geçen Pazar günü, kaldığı cezaevinde rahatsızlanan Cemiloğlu, doğuma bağlı olarak geçirdiği komplikasyonlar sonucu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından dün gece, defnedilmek üzere memleketi Batman'a gönderildi.

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istanbul, bağcılar, bebek, doğum