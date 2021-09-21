https://tr.sputniknews.com/20210921/yeni-zelandada-yuklu-miktarda-fast-food-ile-aucklanda-girmeye-calisan-kisiler-tutuklandi-1049102166.html

Yeni Zelanda'da 'yüklü miktarda' fast food ile Auckland'a girmeye çalışan kişiler tutuklandı

Yeni Zelanda'da 'yüklü miktarda' fast food ile Auckland'a girmeye çalışan kişiler tutuklandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında restoranların kapalı olduğu ve al-götür servislerin de yasaklandığı Yeni Zelanda'da polis, Auckland'a 'yüklü miktarda' fast... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T13:29+0300

2021-09-21T13:29+0300

2021-09-21T13:29+0300

yeni zelanda

kfc

koronavirüs

koronavirüs tedbirleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049102090_0:11:620:360_1920x0_80_0_0_d6e9db8ed14604501958b6657293ac23.jpg

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkenin en büyük kenti Auckland’da tam kapanmayı uzatmasının ardından fast-food tutkunu iki kişi, yüklü miktarda KFC menüsü ile şehrin sınırlarına girince yakalandı. Auckland polisi, memurları görünce yön değiştirmeye çalışan aracı durdurduklarında içerisinde çok sayıda KFC ürünü, fast-food çöpleri ve 100 bin dolardan fazla nakit para bulduklarını açıkladı. İki şüpheli, koronavirüs yasaklarını çiğnedikleri için tutuklandı. Bir aydır sıkı Kovid-19 tedbirleri altında yaşayan Aucklandlılar, fast-food yiyebilmek için şehir dışındaki restoranlara ulaşmaya çalışıyor. Geçen günlerde de McDonalds aramak için Auckland sınırına giderek, sosyal medya paylaşımı yapan kişi hakkında işlem başlatmıştı.Tüm bunlar polisiye komedi filmlerini andırsa da Yeni Zelanda'nın aldığı Kovid-19 önlemleri sıkı şekilde uygulanıyor. Kuralları ihlal edenlere 6 aya kadar hapis ya da 4 bin dolara kadar para cezas veriliyor.

yeni zelanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yeni zelanda, kfc, koronavirüs, koronavirüs tedbirleri