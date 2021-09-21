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Yeni Zelanda'da 'yüklü miktarda' fast food ile Auckland'a girmeye çalışan kişiler tutuklandı
Yeni Zelanda'da 'yüklü miktarda' fast food ile Auckland'a girmeye çalışan kişiler tutuklandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında restoranların kapalı olduğu ve al-götür servislerin de yasaklandığı Yeni Zelanda'da polis, Auckland'a 'yüklü miktarda' fast... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T13:29+0300
2021-09-21T13:29+0300
yeni zelanda
kfc
koronavirüs
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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkenin en büyük kenti Auckland’da tam kapanmayı uzatmasının ardından fast-food tutkunu iki kişi, yüklü miktarda KFC menüsü ile şehrin sınırlarına girince yakalandı. Auckland polisi, memurları görünce yön değiştirmeye çalışan aracı durdurduklarında içerisinde çok sayıda KFC ürünü, fast-food çöpleri ve 100 bin dolardan fazla nakit para bulduklarını açıkladı. İki şüpheli, koronavirüs yasaklarını çiğnedikleri için tutuklandı. Bir aydır sıkı Kovid-19 tedbirleri altında yaşayan Aucklandlılar, fast-food yiyebilmek için şehir dışındaki restoranlara ulaşmaya çalışıyor. Geçen günlerde de McDonalds aramak için Auckland sınırına giderek, sosyal medya paylaşımı yapan kişi hakkında işlem başlatmıştı.Tüm bunlar polisiye komedi filmlerini andırsa da Yeni Zelanda'nın aldığı Kovid-19 önlemleri sıkı şekilde uygulanıyor. Kuralları ihlal edenlere 6 aya kadar hapis ya da 4 bin dolara kadar para cezas veriliyor.
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yeni zelanda, kfc, koronavirüs, koronavirüs tedbirleri

Yeni Zelanda'da 'yüklü miktarda' fast food ile Auckland'a girmeye çalışan kişiler tutuklandı

13:29 21.09.2021
© Fotoğraf : New Zealand PoliceYeni Zelanda'da 'yüklü miktarda' fast food ile Auckland'a girmeye çalışan kişiler yakalandı
Yeni Zelanda'da 'yüklü miktarda' fast food ile Auckland'a girmeye çalışan kişiler yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© Fotoğraf : New Zealand Police
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında restoranların kapalı olduğu ve al-götür servislerin de yasaklandığı Yeni Zelanda'da polis, Auckland'a 'yüklü miktarda' fast food ile girmek isteyen kişileri tutukladı.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkenin en büyük kenti Auckland’da tam kapanmayı uzatmasının ardından fast-food tutkunu iki kişi, yüklü miktarda KFC menüsü ile şehrin sınırlarına girince yakalandı.
Auckland polisi, memurları görünce yön değiştirmeye çalışan aracı durdurduklarında içerisinde çok sayıda KFC ürünü, fast-food çöpleri ve 100 bin dolardan fazla nakit para bulduklarını açıkladı.
İki şüpheli, koronavirüs yasaklarını çiğnedikleri için tutuklandı.
Bir aydır sıkı Kovid-19 tedbirleri altında yaşayan Aucklandlılar, fast-food yiyebilmek için şehir dışındaki restoranlara ulaşmaya çalışıyor. Geçen günlerde de McDonalds aramak için Auckland sınırına giderek, sosyal medya paylaşımı yapan kişi hakkında işlem başlatmıştı.
Tüm bunlar polisiye komedi filmlerini andırsa da Yeni Zelanda'nın aldığı Kovid-19 önlemleri sıkı şekilde uygulanıyor. Kuralları ihlal edenlere 6 aya kadar hapis ya da 4 bin dolara kadar para cezas veriliyor.
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