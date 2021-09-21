https://tr.sputniknews.com/20210921/yildiz-tilbe-ameliyat-oldu-1049124262.html

Yıldız Tilbe ameliyat oldu

Yıldız Tilbe ameliyat oldu

Yıldız Tilbe, İstanbul Ulus'ta özel bir hastanede ameliyat oldu. 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T23:47+0300

2021-09-21T23:47+0300

2021-09-21T23:47+0300

yaşam

ameliyat

yıldız tilbe

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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin dün sabah saatlerinde Ulus'taki özel bir hastanede ameliyat olduğu öğrenildi.Tilbe'nin menajeri Haluk Şentürk yaptığı açıklamada, kadınsal bir rahatsızlık nedeniyle ünlü şarkıcının operasyon geçirdiğini söyledi. Şentürk, Yıldız Tilbe'nin bugün akşam saatlerinde taburcu olacağını belirtti.Yıldız Tilbe, önceki akşam Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' adlı programa konuk olmuştu.Aşı çıkışı tepki toplamıştıDaha önce, "Asla aşı vurulmayacağım." diyen Yıldız Tilbe, PCR testiyle ilgili alınan karar sonrası söylemlerine bir yenisini daha eklemişti. Tilbe, "İsteyen aşı olur, istemeyen olmaz. Bu insanın tercih hakkıdır. Tüm yasaların, kanunların üstündedir. İnsanın kişilik hakları dokunulmazdır. Asla isyan etmiyorum, hakkımı savunuyorum. Korumayan bir aşıyı neden olayım? Kanıtlanmamış, üretenlerin bile sorumluluğunu almadığı, 'Bir şey olursa sorumlu değiliz' dedi bir aşıyı neden vurulayım? 4 aşı korumuyorsa 44 aşı mı vurulacak, ne oluyoruz?" dedi.

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ameliyat, yıldız tilbe