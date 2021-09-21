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Zapad-2021 tatbikatına katılan Rus askerler Belarus’tan Rusya’ya dönüyor
Zapad-2021 tatbikatına katılan Rus askerler Belarus’tan Rusya’ya dönüyor
Belarus Savunma Bakanlığı, ülke sınırları içinde düzenlenen Belarus-Rus ortak tatbikatı Zapad-2021’de görev alan Rus askerlerin kalıcı olarak konuşlandıkları... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T05:14+0300
2021-09-21T05:14+0300
savunma
rusya
belarus
ortak tatbikat
zapad-2021
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus topraklarında düzenlenen Belarus-Rus ortak tatbikatı Zapad-2021’de görev alan Rus askerlerin kalıcı olarak konuşlandıkları üslerine döndükleri ifade edildi.Açıklamada, “Belarus ve Rusya silahlı kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Zapad-2021 ortak stratejik tatbikatına katılan Rus askerleri taşıyan askeri trenler, Brest-Yujnıy tren istasyonundan kalıcı olarak konuşlandıkları üslerine doğru hareket etti” ifadelerine yer verildi.10-15 Eylül tarihleri arasında Rusya’daki 9 sahada, Belarus ordusuna ait 5 poligonda ve Baltık Denizi’nin sularında düzenlenen Zapad-2021 tatbikatına yaklaşık 200 bin askeri personel, yaklaşık 80 uçak ve helikopter, 290 tank, 240 top, çok namlulu roketatar ve havan sistemleri dahil yaklaşık 760 savaş aracı, ayrıca 15 savaş gemisi katıldı.Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatın Belarus topraklarında geçen kısmına katılmak için yaklaşık 2 bin 500 Rus askerin gönderildiğini açıklamıştı.
rusya
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rusya, belarus, ortak tatbikat, zapad-2021

Zapad-2021 tatbikatına katılan Rus askerler Belarus’tan Rusya’ya dönüyor

05:14 21.09.2021
© Sputnik / Алексей КуденкоZapad-2021
Zapad-2021 - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
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Belarus Savunma Bakanlığı, ülke sınırları içinde düzenlenen Belarus-Rus ortak tatbikatı Zapad-2021’de görev alan Rus askerlerin kalıcı olarak konuşlandıkları üslerine döndüklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus topraklarında düzenlenen Belarus-Rus ortak tatbikatı Zapad-2021’de görev alan Rus askerlerin kalıcı olarak konuşlandıkları üslerine döndükleri ifade edildi.
Açıklamada, “Belarus ve Rusya silahlı kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Zapad-2021 ortak stratejik tatbikatına katılan Rus askerleri taşıyan askeri trenler, Brest-Yujnıy tren istasyonundan kalıcı olarak konuşlandıkları üslerine doğru hareket etti” ifadelerine yer verildi.
10-15 Eylül tarihleri arasında Rusya’daki 9 sahada, Belarus ordusuna ait 5 poligonda ve Baltık Denizi’nin sularında düzenlenen Zapad-2021 tatbikatına yaklaşık 200 bin askeri personel, yaklaşık 80 uçak ve helikopter, 290 tank, 240 top, çok namlulu roketatar ve havan sistemleri dahil yaklaşık 760 savaş aracı, ayrıca 15 savaş gemisi katıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatın Belarus topraklarında geçen kısmına katılmak için yaklaşık 2 bin 500 Rus askerin gönderildiğini açıklamıştı.
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