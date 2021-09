https://tr.sputniknews.com/20210921/zuckerberg-ve-trump-arasindaki-gizli-anlasma-ortaya-cikti-1049113093.html

Zuckerberg ve Trump arasındaki gizli anlaşma ortaya çıktı

Zuckerberg ve Trump arasındaki gizli anlaşma ortaya çıktı

PayPal'ın kurucusu Peter Thiel'in yeni biyografisi, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg hakkında da bilgiler içeriyor. Kitaba göre; Mark Zuckerberg, hükümet... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T17:54+0300

2021-09-21T17:54+0300

2021-09-21T17:54+0300

dünya

mark zuckerberg

donald trump

anlaşma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0c/1048830828_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_4b85014028b281cac98aca11aea35ce8.jpg

Max Chafkin’in 'The Contrarian: Peter Thiel ve Silicon Valley’s Pursuit of Power'a göre Thiel; Trump’ın hem damadı hem de o dönemin Beyaz Saray danışmanı olan Jared Kushner ve Zuckerberg arasında bir anlaşma olduğunu duydu. Anlaşmaya göre sosyal medya platformu hükümetin düzenlemelerinden muaf tutulacak, bunun karşılığında da Trump’ın içeriklerini denetlemeyecekti.Zuckerberg ve Facebook iddiaları reddetse de New York Magazine, salı günü çıkacak olan kitaptan ayrıntılar verdi. Örneğin, 2020’deki Black Lives Matter protestoları sırasında Twitter, Trump’ın bir gönderisini gizledi. Öte yandan Facebook, Trump’ın karmaşaya neden olabilecek içeriklerini engellemedi ve bu konuda eleştirilerle karşı karşıya kaldı.Facebook’un eski küresel ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Nick Clegg ise şirketin Eylül 2019’da politikacıların gönderilerini kontrol etmeyeceğini açıkladığını, kitapta belirtilen akşam yemeğinin ise bir ay sonra Ekim 2019’da gerçekleştiğini söyleyerek şirketi savundu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mark zuckerberg, donald trump, anlaşma