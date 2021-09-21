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https://tr.sputniknews.com/20210921/zuckerberg-ve-trump-arasindaki-gizli-anlasma-ortaya-cikti-1049113093.html
Zuckerberg ve Trump arasındaki gizli anlaşma ortaya çıktı
Zuckerberg ve Trump arasındaki gizli anlaşma ortaya çıktı
PayPal'ın kurucusu Peter Thiel'in yeni biyografisi, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg hakkında da bilgiler içeriyor. Kitaba göre; Mark Zuckerberg, hükümet... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T17:54+0300
2021-09-21T17:54+0300
dünya
mark zuckerberg
donald trump
anlaşma
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Max Chafkin’in 'The Contrarian: Peter Thiel ve Silicon Valley’s Pursuit of Power'a göre Thiel; Trump’ın hem damadı hem de o dönemin Beyaz Saray danışmanı olan Jared Kushner ve Zuckerberg arasında bir anlaşma olduğunu duydu. Anlaşmaya göre sosyal medya platformu hükümetin düzenlemelerinden muaf tutulacak, bunun karşılığında da Trump’ın içeriklerini denetlemeyecekti.Zuckerberg ve Facebook iddiaları reddetse de New York Magazine, salı günü çıkacak olan kitaptan ayrıntılar verdi. Örneğin, 2020’deki Black Lives Matter protestoları sırasında Twitter, Trump’ın bir gönderisini gizledi. Öte yandan Facebook, Trump’ın karmaşaya neden olabilecek içeriklerini engellemedi ve bu konuda eleştirilerle karşı karşıya kaldı.Facebook’un eski küresel ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Nick Clegg ise şirketin Eylül 2019’da politikacıların gönderilerini kontrol etmeyeceğini açıkladığını, kitapta belirtilen akşam yemeğinin ise bir ay sonra Ekim 2019’da gerçekleştiğini söyleyerek şirketi savundu.
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mark zuckerberg, donald trump, anlaşma

Zuckerberg ve Trump arasındaki gizli anlaşma ortaya çıktı

17:54 21.09.2021
© REUTERS / GO NAKAMURAEski ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümü nedeniyle New York’ta bir polis karakoluna ve itfaiyeye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümü nedeniyle New York’ta bir polis karakoluna ve itfaiyeye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© REUTERS / GO NAKAMURA
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PayPal'ın kurucusu Peter Thiel'in yeni biyografisi, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg hakkında da bilgiler içeriyor. Kitaba göre; Mark Zuckerberg, hükümet düzenlemelerinden kaçınmak için Trump ile gizli bir anlaşma yaptı.
Max Chafkin’in 'The Contrarian: Peter Thiel ve Silicon Valley’s Pursuit of Power'a göre Thiel; Trump’ın hem damadı hem de o dönemin Beyaz Saray danışmanı olan Jared Kushner ve Zuckerberg arasında bir anlaşma olduğunu duydu. Anlaşmaya göre sosyal medya platformu hükümetin düzenlemelerinden muaf tutulacak, bunun karşılığında da Trump’ın içeriklerini denetlemeyecekti.
Zuckerberg ve Facebook iddiaları reddetse de New York Magazine, salı günü çıkacak olan kitaptan ayrıntılar verdi. Örneğin, 2020’deki Black Lives Matter protestoları sırasında Twitter, Trump’ın bir gönderisini gizledi. Öte yandan Facebook, Trump’ın karmaşaya neden olabilecek içeriklerini engellemedi ve bu konuda eleştirilerle karşı karşıya kaldı.
Facebook’un eski küresel ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Nick Clegg ise şirketin Eylül 2019’da politikacıların gönderilerini kontrol etmeyeceğini açıkladığını, kitapta belirtilen akşam yemeğinin ise bir ay sonra Ekim 2019’da gerçekleştiğini söyleyerek şirketi savundu.
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