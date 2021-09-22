3 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki Arda Yurtseven’in cansız bedeni bulundu

İstanbul Kartal Esentepe Mahallesi’nde oturan 16 yaşındaki Arda Yurtseven geçtiğimiz pazar günü kursa gitmek için bisikletiyle evden çıkarak kayboldu. Ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.Yurtseven’in cep telefonun sinyaline ulaşan ekipler, çalışma başlattı. Aydos Ormanı’nda bugün arama yapıldı. AKUT, Çevik Arama Kurtarma Timi ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerinin katıldığı arama sırasında Yurtseven’in bisikletine rastlandı.Aramalar sürerken Arda Yurtseven’in cansız bedeni bir ağaçta asılı halde bulundu.Ekiplerin incelemelerin ardından 16 yaşındaki Arda Yurtseven’in cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Yurtseven’in ölüm nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
3 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi öğrencisi Arda Yurtseven’in cansız bedeni bir ağaçta asılı halde Aydos Ormanı’nda bulundu.
İstanbul Kartal Esentepe Mahallesi’nde oturan 16 yaşındaki Arda Yurtseven geçtiğimiz pazar günü kursa gitmek için bisikletiyle evden çıkarak kayboldu. Ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Yurtseven’in cep telefonun sinyaline ulaşan ekipler, çalışma başlattı. Aydos Ormanı’nda bugün arama yapıldı. AKUT, Çevik Arama Kurtarma Timi ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerinin katıldığı arama sırasında Yurtseven’in bisikletine rastlandı.
Aramalar sürerken Arda Yurtseven’in cansız bedeni bir ağaçta asılı halde bulundu.
Ekiplerin incelemelerin ardından 16 yaşındaki Arda Yurtseven’in cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Yurtseven’in ölüm nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.