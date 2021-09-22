https://tr.sputniknews.com/20210922/6-partinin-parlamenter-sistem-arayisinda-yol-haritasi-belli-oldu-1049146125.html

6 partinin parlamenter sistem arayışında yol haritası belli oldu

6 partinin parlamenter sistem arayışında yol haritası belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı olan ve parlamenter sisteme dönülmesini isteyen partiler ortak çalışma başlattı. Geçtiğimiz pazartesi ikinci... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T16:40+0300

2021-09-22T16:40+0300

2021-09-22T16:40+0300

politika

chp

saadet partisi

seçim

ittifak

parlamenter sistem

siyasi parti

iyi parti

demokrat parti (dp)

gelecek partisi

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Parlamenter sisteme dönüş için ortak metin oluşturma amacıyla 6 siyasi partiden temsilciler bir araya gelerek çalışmayı sürdürecek. İlki Ankara’da yapılan toplantıların ikincisi pazartesi günü İstanbul’da yapıldı. Toplantılara, partilerin hukuk ve seçim işlerinden sorumlu isimler katıldı.CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, DEVA'dan hukukçu Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi'nden Ayhan Sefer Üstün toplantıya katıldı.‘Temel ilkeleri ortaya koyacağız’Toplantıyla ilgili Sputnik’e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, toplantıların devam edeceğini üçüncü toplantının ekim ayı başında Ankara’da gerçekleşeceğini belirtti.‘İttifakları değil sistemi konuşuyoruz’Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya ise bundan süreçle ilgili olarak “Türkiye’de parlamenter sistemle ilgili düşünce ve kanaati olan partilerin bir araya gelip hem sisteme dair düşünce ve görüşlerinin birbirine aktardıkları bir toplantı. Bu toplantıda ortak bir metinde uzlaşılıp uzlaşılamayacağına dair arayışların olduğu bir toplantı. Elbette bir toplantı ile bütün sistemin detaylarının karar bağlanmasının imkanı yok. Ama diyaloglar tekrar devam edecek. Bu toplantı seçim ve ittifaklardan çok parlamenter sistemle ilgili karşılıklı görüş alışverişinin olduğu bir çalışma. Bizim Saadet Partisi olarak parlamenter sistemle ilgili bir yol haritamız var. Ama kamuoyu ile paylaşmadık. Bu toplantılarda her hangi partinin teklifinden ziyade ortak mutabık kaldığımız ama ilkeleri belirlemeye gayret ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.

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Osman Nuri Cerit https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

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