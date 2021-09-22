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AB ile İran arasında 'nükleer anlaşma' görüşmesi
AB ile İran arasında 'nükleer anlaşma' görüşmesi
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, New York'ta bir araya geldiği İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T17:53+0300
2021-09-22T17:53+0300
dünya
iran
ab
iran nükleer anlaşması
josep borrell
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Borrell'in ofisinden Abdullahiyan ile görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, toplantının New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirildiği, İran ile küresel güçler arasında yapılan ve nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (JCPOA) odaklandığı belirtildi.Borrell'in İran'dan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile tam iş birliği yapmasını istediği, İran'ın nükleer programının gidişatından duyduğu endişeyi dile getirdiği kaydedildi.Açıklamada, "Yüksek Temsilci Borrell, JCPOA koordinatörü sıfatıyla anlaşmanın yeniden tam olarak uygulanmasına yönelik yürütülen Viyana'daki müzakerelerin yeniden başlamasının büyük önem taşıdığını vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da müzakerelerin yakında devamına yönelik isteğini bildirdi." ifadesine yer verildi.Görüşmede Afganistan'ın da ele alındığı, Abdullahiyan'ın İran'da çok sayıda Afgan sığınmacı bulunduğuna dikkati çektiği vurgulandı.​Borrell'in AB'nin Afganistan konusunda bölgesel ortaklarla aktif şekilde çalışma isteğini teyit ettiği kaydedilirken her iki tarafın da bölgesel istikrara yönelik tehditlere karşı iş birliğinde mutabık kaldığı aktarıldı.
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iran, ab, iran nükleer anlaşması, josep borrell

AB ile İran arasında 'nükleer anlaşma' görüşmesi

17:53 22.09.2021
© AFP 2021 / EMMANUEL DUNANDİran - AB
İran - AB - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© AFP 2021 / EMMANUEL DUNAND
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, New York'ta bir araya geldiği İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'e, İran'la yapılan nükleer anlaşmanın yeniden tam olarak uygulanması için Viyana'daki görüşmelerin devam etmesi gerektiğini bildirdi.
Borrell'in ofisinden Abdullahiyan ile görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, toplantının New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirildiği, İran ile küresel güçler arasında yapılan ve nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (JCPOA) odaklandığı belirtildi.
Borrell'in İran'dan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile tam iş birliği yapmasını istediği, İran'ın nükleer programının gidişatından duyduğu endişeyi dile getirdiği kaydedildi.
Açıklamada, "Yüksek Temsilci Borrell, JCPOA koordinatörü sıfatıyla anlaşmanın yeniden tam olarak uygulanmasına yönelik yürütülen Viyana'daki müzakerelerin yeniden başlamasının büyük önem taşıdığını vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da müzakerelerin yakında devamına yönelik isteğini bildirdi." ifadesine yer verildi.
Görüşmede Afganistan'ın da ele alındığı, Abdullahiyan'ın İran'da çok sayıda Afgan sığınmacı bulunduğuna dikkati çektiği vurgulandı.​
Borrell'in AB'nin Afganistan konusunda bölgesel ortaklarla aktif şekilde çalışma isteğini teyit ettiği kaydedilirken her iki tarafın da bölgesel istikrara yönelik tehditlere karşı iş birliğinde mutabık kaldığı aktarıldı.
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