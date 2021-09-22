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ABD anaakım medyasından Bidenların aile boyu gücü kötüye kullanıp yolsuzluk yapmasına dair ilk kitap
ABD anaakım medyasından Bidenların aile boyu gücü kötüye kullanıp yolsuzluk yapmasına dair ilk kitap
Politico muhabirinin ‘First ailenin 50 yıllık iktidara yükselişinin içinden’ isimli kitabı, ABD Başkanı Biden'ın ailesinin işleri için siyasi nüfuzunu... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T14:35+0300
2021-09-22T15:23+0300
dünya
abd
ukrayna
çin
joe biden
yolsuzluk
hunter biden
kitap
politico
güç
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ABD'de Başkan Joe Biden'a oğlu Hunter üzerinden selefi Donald Trump'ın yönelttiği derin yolsuzluk suçlamaları liberal medya ve sosyal medyada sansürlenir, kolluk kuvvetleri ve yargı tarafından soruşturulmazken, haber sitesi Politico'nun muhabiri Ben Schreckinger'den bu gidişattan ayrılan bir kitap geldi. Dün piyasaya çıkan ‘Bidenlar: First ailenin 50 yıllık iktidara yükselişinin içinden’ isimli kitapta, Trump yönetiminin Hunter Biden'ın kayıp laptopunun içerdiği materyalle ilgili iddialarının büyük oranda doğru olduğuna dair kanıtlar bulunduğu belirtildi. Ocak 2009-Ocak 2017 arası ABD Başkanı olan Barack Obama'nın Yardımcısı sıfatıyla Ukrayna dahil pek çok dış politika dosyasından sorumu olan Biden, oğlu Hunter hakkında babasının nüfuzunu kötüye kullanarak başka ülkelerde yolsuzluk yapıp içişlerine müdahale etmekten uyuşturucu ve cinsel tacize dek uzanan suçlamaların en azından ilk kısmına doğrudan karışmış gözüküyor.'Hunter babası adına Çin'de hisse peşinde'Kitaba göre Hunter Biden'ın e-postalarına bağımsız erişimi olan bir kişi, 2015'te alınan bir e-postada Ukraynalı işinsanı Vadym Pozharskyi'nin Hunter Biden'a 'babası Joe Biden'le tanışma fırsatı sağladığı için teşekkür ettiğini' doğruladı. Aynı şekilde 2017'de alınan bir e-postada Hunter Biden'ın iş ortağı James Gillar'ın Çinli enerji şirketi yöneticileriyle yapılması planlanan yatırımla ilgili "H'nin büyük adam için eline geçen 10?” yazdığını teyit etti.Bir İsveç hükümet kurumunun yayımladığı e-postaların bu sızan e-postalarla örtüştüğünü aktaran kitaba göre Hunter Biden ile yazışan iki kişi, sızan e-postalardan kilit önemdekilerin gerçek olduğunu doğruladı. Bununla birlikte sızan materyal arasında sahte eklemeler olabileceği kaydedildi.Hunter Biden'ın bir diğer iş ortağı Tony Bobulunski, geçen yıl "H'nin büyük adam için eline geçen 10?” e-postasının 'orijinal olduğunu, ifadenin Hunter'ın babası adına henüz başlamamış girişimde hisse sahibi olma planlarına atıfta bulunduğunu' söylemişti. Cumhuriyetçi Trump'ı Kasım 2020 başkanlık seçimlerinde yenen Biden'ın kampanyası ise Demokrat Partili siyasetçinin 'aile üyeleriyle iş yapmayı asla değerlendirmeye almadığını' söylemişti.Ukrayna'daki Burisma dosyasıKasım 2020 başkanlık seçimleri öncesi, ekimde The New York Post, Delaware'deki bir tamircide bulunan ve Hunter Biden'a ait olduğu söylenen dizüstü bilgisayardan bazı e-postalar yayımlamıştı. Bunlar üzerinden Başkan Yardımcısı sıfatıyla Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın aylık 50 bin dolar maaşla yönetim kurulu üyesi olduğu Ukrayna menşeli enerji firması Burisma'nın işlerine müdahil olduğu ve Burisma'yı soruşturan Ukraynalı başsavcıyı görevden aldırdığı iddia edilmişti. Politico 11 ay önce 'Rusya'nın dezenformasyon kampanyası' demiştiBuna göre Burisma yönetim kurulunda bulunan Vadym Pozharskyi, Hunter Biden'a, Mayıs 2014'te gönderdiği e-postada "Etkinizi, şirketimizin yararına nasıl kullanabilirsiniz?" diye sorarken, Nisan 2015'te gönderdiği e-postada 'Joe Biden ile tanıştırdığı için teşekkür' etmişti. Bundan bir süre sonra dönemin ABD Başkan Yardımcısı, Burisma'yı soruşturmak isteyen Ukrayna başsavcısını Kiev yönetimine baskı yaparak görevden aldırmıştı. O zaman bu yayın, Politico dahil ana akım medyada 'Rusya'nın dezenformasyon kampanyası' yaftasını yerken, Twitter'da sansürlenmişti. Beyaz Saray'dan kıvırma'Bidenlar' kitabının yazarı gazeteci Schreckinger, Beyaz Saray'a, Nisan 2015'te Cafe Milano'da verilen akşam yemeğinde Joe Biden'ın Burisma danışmanı Pozharskyi ile tanışıp tanışmadığını sordu. Soruya doğrudan yanıt vermeyen Beyaz Saray'ın bir sözcüsü, o tarihte The Washington Post'ta yayımlanan bir makalede Biden'ın kampanyasının tanışmayı yalanlamasına atıf yaptı. Haberde Joe Biden'ın sözkonusu akşam yemeğinde yer aldığı teyit edilirken, Pozharskyi ile karşılaşma iddiası hakkında şüphe uyandırılıyordu. Hunter Biden ise bu bahar CBS'e verdiği mülakatta e-postaların sızdığı dizüstü bilgisayarın kesinlikle kendisinin olabileceğini söyledi. Ancak avukatı Chris Clark, kitap için yöneltilen sorulara cevap vermedi.'Doğrulamakta 11 ay geç kaldınız'Diğer yandan Washington Free Beacon muhabiri Chuck Ross, Cumhuriyetçi-muhafazakar çizgideki medya kuruluşlarının Hunter Biden e-postalarının orijinalliğini Schreckinger'in kitabı yayımlanmadan çok önce teyit ettiğine dikkat çekti. Daily Caller da ekimde bir siber güvenlik uzmanının doğrulama verdiğini hatırlatarak Schreckinger'ın habere 11 ay geç kaldığını yazdı.Amca Jim Biden'ın çevirdiği dolaplarAncak kitapta ABD Başkanı'nın erkek kardeşi Jim Biden'ın gölgede kalan rolüne de ışık tutuldu. Bidenların bir iş arkadaşının "Kardeşi Jim’in işi, ailenin iyi bir hayat sürmesini sağlamak" sözlerini aktaran kitap, oğul Hunter Biden’ın daha sonra amcasına katılarak bu işe yardımcı olduğunu belirtti. Joe Biden siyasi kariyer basamaklarını tırmanırken, kardeşi Jim ile oğlu Hunter'ın arkadaşları Anthony Lotito’nun eşliğinde 2006’da serbest yatırım fonu işine girmesi ve Joe Biden’ın siyasi gücünü kullanmasının resmini çizen kitap, Lotito’nun, Jim ve Hunter Biden’ın arkasından iş çevirdikleri ve siyasi bağlantılarını kullandıkları iddiasıyla 2007’de açtığı davanın ayrıntılarına da yer verdi. Biden’ın başkan adaylığını açıklamasından önce uzlaşmayla sonuçlanan davada, Lotito’nun Bidenların eski senatörleri de müdahil ederek yargı sürecini etkilemeye çalıştıkları iddiasına dikkat çekti.'Dünyanın her yerinde Joe Biden’a yatırım yapmak isteyenler var'Kitaba göre Jim Biden, satın almak istedikleri Paradigm şirketi yöneticilerinden birine yatırımcılar konusunda kaygı duymaması gerektiğini söylerken "Dünyanın her yerinde Joe Biden’a yatırım yapmak isteyenler var” dedi. Oğul Biden’ın amcasının para sevdasını örnek aldığı görüşündeki kitap için konuşulan şirket yöneticileri, Hunter Biden’ın iş saatleri ve sonrasında kokain kullandığından da söz etti.
https://tr.sputniknews.com/20201117/twitter-ceosu-dorsey-hunter-biden-haberlerinin-kisitlanmasinda-yanlis-yaptik-1043244706.html
https://tr.sputniknews.com/20201029/trump-buyuk-teknoloji-sirketleri-bidenin-yolsuzluklarini-gizlemeye-calisiyor-1043110473.html
https://tr.sputniknews.com/20201021/-hunter-bidenin-bilgisayarindan-resit-olmayan-kizlarin-fotograflari-ve-14-yasinda-bir-kizla-iliski-1043069882.html
https://tr.sputniknews.com/20210401/ogul-bidendan-itiraf-ukraynada-gaz-sirketinde-calisirken-kazandigim-paralari-uyusturucu-ve-alkole-1044170142.html
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abd, ukrayna, çin, joe biden, yolsuzluk, hunter biden, kitap, politico, güç, görevi kötüye kullanmak, teyit, siyasi, doğrulama

ABD anaakım medyasından Bidenların aile boyu gücü kötüye kullanıp yolsuzluk yapmasına dair ilk kitap

14:35 22.09.2021 (güncellendi: 15:23 22.09.2021)
© REUTERS / Jonathan ErnstJoe Biden ile oğlu Hunter Biden (Arşiv-2010)
Joe Biden ile oğlu Hunter Biden (Arşiv-2010) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
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Politico muhabirinin ‘First ailenin 50 yıllık iktidara yükselişinin içinden’ isimli kitabı, ABD Başkanı Biden'ın ailesinin işleri için siyasi nüfuzunu kullandığı, oğlu Hunter'ın Ukrayna ve Çin'de çevirdiği işlere müdahil olduğu, oğlunun şirketine soruşturma açan Ukraynalı başsavcıyı görevden aldırdığına dair e-postaların doğruluğunu teyit etti.
ABD'de Başkan Joe Biden'a oğlu Hunter üzerinden selefi Donald Trump'ın yönelttiği derin yolsuzluk suçlamaları liberal medya ve sosyal medyada sansürlenir, kolluk kuvvetleri ve yargı tarafından soruşturulmazken, haber sitesi Politico'nun muhabiri Ben Schreckinger'den bu gidişattan ayrılan bir kitap geldi. Dün piyasaya çıkan ‘Bidenlar: First ailenin 50 yıllık iktidara yükselişinin içinden’ isimli kitapta, Trump yönetiminin Hunter Biden'ın kayıp laptopunun içerdiği materyalle ilgili iddialarının büyük oranda doğru olduğuna dair kanıtlar bulunduğu belirtildi.
Ocak 2009-Ocak 2017 arası ABD Başkanı olan Barack Obama'nın Yardımcısı sıfatıyla Ukrayna dahil pek çok dış politika dosyasından sorumu olan Biden, oğlu Hunter hakkında babasının nüfuzunu kötüye kullanarak başka ülkelerde yolsuzluk yapıp içişlerine müdahale etmekten uyuşturucu ve cinsel tacize dek uzanan suçlamaların en azından ilk kısmına doğrudan karışmış gözüküyor.

'Hunter babası adına Çin'de hisse peşinde'

Kitaba göre Hunter Biden'ın e-postalarına bağımsız erişimi olan bir kişi, 2015'te alınan bir e-postada Ukraynalı işinsanı Vadym Pozharskyi'nin Hunter Biden'a 'babası Joe Biden'le tanışma fırsatı sağladığı için teşekkür ettiğini' doğruladı. Aynı şekilde 2017'de alınan bir e-postada Hunter Biden'ın iş ortağı James Gillar'ın Çinli enerji şirketi yöneticileriyle yapılması planlanan yatırımla ilgili "H'nin büyük adam için eline geçen 10?” yazdığını teyit etti.
Bir İsveç hükümet kurumunun yayımladığı e-postaların bu sızan e-postalarla örtüştüğünü aktaran kitaba göre Hunter Biden ile yazışan iki kişi, sızan e-postalardan kilit önemdekilerin gerçek olduğunu doğruladı. Bununla birlikte sızan materyal arasında sahte eklemeler olabileceği kaydedildi.
Twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2020
DÜNYA
Twitter CEO'su Dorsey: Hunter Biden haberlerinin kısıtlanmasında yanlış yaptık
17 Kasım 2020, 22:56
Hunter Biden'ın bir diğer iş ortağı Tony Bobulunski, geçen yıl "H'nin büyük adam için eline geçen 10?” e-postasının 'orijinal olduğunu, ifadenin Hunter'ın babası adına henüz başlamamış girişimde hisse sahibi olma planlarına atıfta bulunduğunu' söylemişti. Cumhuriyetçi Trump'ı Kasım 2020 başkanlık seçimlerinde yenen Biden'ın kampanyası ise Demokrat Partili siyasetçinin 'aile üyeleriyle iş yapmayı asla değerlendirmeye almadığını' söylemişti.

Ukrayna'daki Burisma dosyası

Kasım 2020 başkanlık seçimleri öncesi, ekimde The New York Post, Delaware'deki bir tamircide bulunan ve Hunter Biden'a ait olduğu söylenen dizüstü bilgisayardan bazı e-postalar yayımlamıştı. Bunlar üzerinden Başkan Yardımcısı sıfatıyla Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın aylık 50 bin dolar maaşla yönetim kurulu üyesi olduğu Ukrayna menşeli enerji firması Burisma'nın işlerine müdahil olduğu ve Burisma'yı soruşturan Ukraynalı başsavcıyı görevden aldırdığı iddia edilmişti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2020
DÜNYA
Trump: Büyük teknoloji şirketleri, Biden'ın yolsuzluklarını gizlemeye çalışıyor
29 Ekim 2020, 03:33

Politico 11 ay önce 'Rusya'nın dezenformasyon kampanyası' demişti

Buna göre Burisma yönetim kurulunda bulunan Vadym Pozharskyi, Hunter Biden'a, Mayıs 2014'te gönderdiği e-postada "Etkinizi, şirketimizin yararına nasıl kullanabilirsiniz?" diye sorarken, Nisan 2015'te gönderdiği e-postada 'Joe Biden ile tanıştırdığı için teşekkür' etmişti. Bundan bir süre sonra dönemin ABD Başkan Yardımcısı, Burisma'yı soruşturmak isteyen Ukrayna başsavcısını Kiev yönetimine baskı yaparak görevden aldırmıştı. O zaman bu yayın, Politico dahil ana akım medyada 'Rusya'nın dezenformasyon kampanyası' yaftasını yerken, Twitter'da sansürlenmişti.

Beyaz Saray'dan kıvırma

'Bidenlar' kitabının yazarı gazeteci Schreckinger, Beyaz Saray'a, Nisan 2015'te Cafe Milano'da verilen akşam yemeğinde Joe Biden'ın Burisma danışmanı Pozharskyi ile tanışıp tanışmadığını sordu. Soruya doğrudan yanıt vermeyen Beyaz Saray'ın bir sözcüsü, o tarihte The Washington Post'ta yayımlanan bir makalede Biden'ın kampanyasının tanışmayı yalanlamasına atıf yaptı. Haberde Joe Biden'ın sözkonusu akşam yemeğinde yer aldığı teyit edilirken, Pozharskyi ile karşılaşma iddiası hakkında şüphe uyandırılıyordu. Hunter Biden ise bu bahar CBS'e verdiği mülakatta e-postaların sızdığı dizüstü bilgisayarın kesinlikle kendisinin olabileceğini söyledi. Ancak avukatı Chris Clark, kitap için yöneltilen sorulara cevap vermedi.

'Doğrulamakta 11 ay geç kaldınız'

Diğer yandan Washington Free Beacon muhabiri Chuck Ross, Cumhuriyetçi-muhafazakar çizgideki medya kuruluşlarının Hunter Biden e-postalarının orijinalliğini Schreckinger'in kitabı yayımlanmadan çok önce teyit ettiğine dikkat çekti. Daily Caller da ekimde bir siber güvenlik uzmanının doğrulama verdiğini hatırlatarak Schreckinger'ın habere 11 ay geç kaldığını yazdı.

Amca Jim Biden'ın çevirdiği dolaplar

Ancak kitapta ABD Başkanı'nın erkek kardeşi Jim Biden'ın gölgede kalan rolüne de ışık tutuldu. Bidenların bir iş arkadaşının "Kardeşi Jim’in işi, ailenin iyi bir hayat sürmesini sağlamak" sözlerini aktaran kitap, oğul Hunter Biden’ın daha sonra amcasına katılarak bu işe yardımcı olduğunu belirtti.
Joe Biden siyasi kariyer basamaklarını tırmanırken, kardeşi Jim ile oğlu Hunter'ın arkadaşları Anthony Lotito’nun eşliğinde 2006’da serbest yatırım fonu işine girmesi ve Joe Biden’ın siyasi gücünü kullanmasının resmini çizen kitap, Lotito’nun, Jim ve Hunter Biden’ın arkasından iş çevirdikleri ve siyasi bağlantılarını kullandıkları iddiasıyla 2007’de açtığı davanın ayrıntılarına da yer verdi. Biden’ın başkan adaylığını açıklamasından önce uzlaşmayla sonuçlanan davada, Lotito’nun Bidenların eski senatörleri de müdahil ederek yargı sürecini etkilemeye çalıştıkları iddiasına dikkat çekti.
Joe Biden ile oğlu Hunter Biden (Arşiv-2010) - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2020
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'Hunter Biden'ın bilgisayarından reşit olmayan kızların fotoğrafları ve 14 yaşında bir kızla ilişki çıktı' iddiası
21 Ekim 2020, 22:43

'Dünyanın her yerinde Joe Biden’a yatırım yapmak isteyenler var'

Kitaba göre Jim Biden, satın almak istedikleri Paradigm şirketi yöneticilerinden birine yatırımcılar konusunda kaygı duymaması gerektiğini söylerken "Dünyanın her yerinde Joe Biden’a yatırım yapmak isteyenler var” dedi.
Oğul Biden’ın amcasının para sevdasını örnek aldığı görüşündeki kitap için konuşulan şirket yöneticileri, Hunter Biden’ın iş saatleri ve sonrasında kokain kullandığından da söz etti.
Hunter Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2021
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Oğul Biden'dan itiraf: Ukrayna'da gaz şirketinde çalışırken kazandığım paraları uyuşturucu ve alkole harcadım
1 Nisan, 14:22
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