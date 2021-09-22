https://tr.sputniknews.com/20210922/abd-temsilciler-meclisinden-borc-limitini-askiya-alacak-gecici-butce-tasarisina-onay-1049129309.html

ABD Temsilciler Meclisi'nden borç limitini askıya alacak geçici bütçe tasarısına onay

ABD Temsilciler Meclisi'nden borç limitini askıya alacak geçici bütçe tasarısına onay

ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin kapanmasını önleyecek ve borç limitini askıya alacak geçici bütçe tasarısını onayladı. 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T05:43+0300

2021-09-22T05:43+0300

2021-09-22T05:46+0300

dünya

abd

abd temsilciler meclisi

tasarı

federal hükümet

bütçe

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Amerikan federal hükümetine 3 Aralık'a kadar finansman sağlayacak ve ülkenin borçlanma limitini 2022'nin sonuna kadar askıya alacak bütçe tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde 211'e karşı 220 oyla kabul edildi.Bir sonraki durağı ABD Senatosu olan bütçe tasarısının, burada Cumhuriyetçilerin muhalefetiyle karşılaşması bekleniyor.Kongre'nin federal hükümetin kapanmasını önlemek için 30 Eylül'e kadar söz konusu bütçe tasarısını onaylaması gerekiyor.

https://tr.sputniknews.com/20210922/abd-kongresindeki-gecici-butce-gorusmeleri-israile-1-milyar-dolarlik-askeri-yardim-fonu-cikarildi-1049128113.html

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abd, abd temsilciler meclisi, tasarı, federal hükümet, bütçe