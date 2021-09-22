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ABD Temsilciler Meclisi'nden borç limitini askıya alacak geçici bütçe tasarısına onay
ABD Temsilciler Meclisi'nden borç limitini askıya alacak geçici bütçe tasarısına onay
ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin kapanmasını önleyecek ve borç limitini askıya alacak geçici bütçe tasarısını onayladı. 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T05:43+0300
2021-09-22T05:46+0300
dünya
abd
abd temsilciler meclisi
tasarı
federal hükümet
bütçe
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Amerikan federal hükümetine 3 Aralık'a kadar finansman sağlayacak ve ülkenin borçlanma limitini 2022'nin sonuna kadar askıya alacak bütçe tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde 211'e karşı 220 oyla kabul edildi.Bir sonraki durağı ABD Senatosu olan bütçe tasarısının, burada Cumhuriyetçilerin muhalefetiyle karşılaşması bekleniyor.Kongre'nin federal hükümetin kapanmasını önlemek için 30 Eylül'e kadar söz konusu bütçe tasarısını onaylaması gerekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20210922/abd-kongresindeki-gecici-butce-gorusmeleri-israile-1-milyar-dolarlik-askeri-yardim-fonu-cikarildi-1049128113.html
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abd, abd temsilciler meclisi, tasarı, federal hükümet, bütçe

ABD Temsilciler Meclisi'nden borç limitini askıya alacak geçici bütçe tasarısına onay

05:43 22.09.2021 (güncellendi: 05:46 22.09.2021)
© REUTERS / James Lawler DugganABD Kongre Binası
ABD Kongre Binası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© REUTERS / James Lawler Duggan
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ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin kapanmasını önleyecek ve borç limitini askıya alacak geçici bütçe tasarısını onayladı.
Amerikan federal hükümetine 3 Aralık'a kadar finansman sağlayacak ve ülkenin borçlanma limitini 2022'nin sonuna kadar askıya alacak bütçe tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde 211'e karşı 220 oyla kabul edildi.
Bir sonraki durağı ABD Senatosu olan bütçe tasarısının, burada Cumhuriyetçilerin muhalefetiyle karşılaşması bekleniyor.
Kongre'nin federal hükümetin kapanmasını önlemek için 30 Eylül'e kadar söz konusu bütçe tasarısını onaylaması gerekiyor.
ABD Temsilciler Meclisi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
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