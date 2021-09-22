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ABD'li gazeteci, Biden'ın 'katil' sözü hakkında Putin'e nasıl bir açıklama yaptığını anlattı
ABD'li gazeteci, Biden'ın 'katil' sözü hakkında Putin'e nasıl bir açıklama yaptığını anlattı
ABD Başkanı Biden'ın Vladimir Putin hakkında kullandığı 'katil' ifadesi nedeniyle Rusya liderine açıklama yapmak zorunda kaldığı belirtildi. 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T16:13+0300
2021-09-22T16:13+0300
dünya
abd
rusya
vladimir putin
joe biden
washington post
abc news
açıklama
gazeteci
katil
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Washington Post muhabirleri Bob Woodward ve Robert Costa, yeni yayınladıkları Peril (tehlike) adlı kitapta ABD Başkanı Joe Biden'ın 'katil' olarak nitelediği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e nasıl izahatta bulunduğunu yazdı.ABC televizyonunun kitaba dayandırdığı haberine göre Putin, 13 Nisan'da yaptıkları telefon konuşmasında Biden'dan 'katil' sözüne açıklık getirmesini istedi.Sözlerinin kasıtlı olmadığını savunan Biden, "Bana bir soru soruldu. Ben de yanıt verdim. Röportaj tamamen farklı bir konuyla ilgiliydi" dedi.Woodward'un aktardığına göre sonrasında Biden, Putin'e yüz yüze görüşme önerisinde bulundu.'Daha fazla bilgi paylaşamayız'Bu arada Woodward'un haberi bugünkü basın toplantısında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a soruldu.Peskov, "Bu konu iki liderin telefon görüşmelerinden birinde gündeme geldi. Ancak iki devlet başkanının telefon görüşmelerinin içeriği hakkında basına yapılan açıklamadan daha fazla bilgi paylaşılmasını mümkün görmüyoruz" yanıtını verdi.Putin, 16 Haziran'da Cenevre'de ABD'li mevkidaşıyla yaptıkları ilk yüz yüze görüşmenin ardından Biden'ın sözlerine açıklık getirdiğini ve açıklamaların kendisini tatmin ettiğini söylemişti.Putin, Biden'ın 'katil' açıklamasını yaptığı dönemdeki bir toplantıda kendisine sorulması üzerine, "Amerikan meslektaşımın (Joe Biden) açıklamalarına gelince, söylediği gibi şahsen tanışıyoruz. Ona ne mi derdim? ‘Sağlığınız yerinde olsun’ derdim. Ona iyi bir sağlık dilerdim. İroni ya da şaka yapmıyorum" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20210617/putin-biden-basinda-yansitildigindan-tamamen-farkli-biri-1044757204.html
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abd, rusya, vladimir putin, joe biden, washington post, abc news, açıklama, gazeteci, katil, izahat

ABD'li gazeteci, Biden'ın 'katil' sözü hakkında Putin'e nasıl bir açıklama yaptığını anlattı

16:13 22.09.2021
© AFP 2021 / BRENDAN SMIALOWSKIPutin - Biden
Putin - Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© AFP 2021 / BRENDAN SMIALOWSKI
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ABD Başkanı Biden'ın Vladimir Putin hakkında kullandığı 'katil' ifadesi nedeniyle Rusya liderine açıklama yapmak zorunda kaldığı belirtildi.
Washington Post muhabirleri Bob Woodward ve Robert Costa, yeni yayınladıkları Peril (tehlike) adlı kitapta ABD Başkanı Joe Biden'ın 'katil' olarak nitelediği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e nasıl izahatta bulunduğunu yazdı.

ABC televizyonunun kitaba dayandırdığı haberine göre Putin, 13 Nisan'da yaptıkları telefon konuşmasında Biden'dan 'katil' sözüne açıklık getirmesini istedi.

Sözlerinin kasıtlı olmadığını savunan Biden, "Bana bir soru soruldu. Ben de yanıt verdim. Röportaj tamamen farklı bir konuyla ilgiliydi" dedi.

Woodward'un aktardığına göre sonrasında Biden, Putin'e yüz yüze görüşme önerisinde bulundu.
Putin - Biden / Cenevre - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2021
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Putin: Biden, basında yansıtıldığından tamamen farklı biri
17 Haziran , 15:24

'Daha fazla bilgi paylaşamayız'

Bu arada Woodward'un haberi bugünkü basın toplantısında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a soruldu.
Peskov, "Bu konu iki liderin telefon görüşmelerinden birinde gündeme geldi. Ancak iki devlet başkanının telefon görüşmelerinin içeriği hakkında basına yapılan açıklamadan daha fazla bilgi paylaşılmasını mümkün görmüyoruz" yanıtını verdi.
Putin, 16 Haziran'da Cenevre'de ABD'li mevkidaşıyla yaptıkları ilk yüz yüze görüşmenin ardından Biden'ın sözlerine açıklık getirdiğini ve açıklamaların kendisini tatmin ettiğini söylemişti.

Putin, Biden'ın 'katil' açıklamasını yaptığı dönemdeki bir toplantıda kendisine sorulması üzerine, "Amerikan meslektaşımın (Joe Biden) açıklamalarına gelince, söylediği gibi şahsen tanışıyoruz. Ona ne mi derdim? ‘Sağlığınız yerinde olsun’ derdim. Ona iyi bir sağlık dilerdim. İroni ya da şaka yapmıyorum" demişti.
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