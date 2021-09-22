ABD’li komutan: Rusya ülkemiz için en büyük tehdit

Moskova birçok kez başka ülkelere karşı saldırgan amaçları olmadığını belirtse de suçlamalar gelmeye devam ediyor. Air Force Magazine’e konuşan VanHerck, “Rusya vatanımız için bugün en büyük tehdit. Çin değil, Rusya” dedi. Çin’in uzun vadede bir tehdit olduğunu, ancak Rusya’nın daha büyük bir askeri gücü olduğunu belirten VanHerck, “Denizaltılar, bombardıman uçakları, kruz füzeleri vesaire ile… Rusya büyük bir askeri tehdit oluşturuyor” ifadelerini kullandı.
ABD Kuzey Komutanlığı Komutanı Glen D. VanHerck, ABD için en büyük tehdidin Rusya olduğunu ifade etti.
Moskova birçok kez başka ülkelere karşı saldırgan amaçları olmadığını belirtse de suçlamalar gelmeye devam ediyor.
Air Force Magazine’e konuşan VanHerck, “Rusya vatanımız için bugün en büyük tehdit. Çin değil, Rusya” dedi.
Çin’in uzun vadede bir tehdit olduğunu, ancak Rusya’nın daha büyük bir askeri gücü olduğunu belirten VanHerck, “Denizaltılar, bombardıman uçakları, kruz füzeleri vesaire ile… Rusya büyük bir askeri tehdit oluşturuyor” ifadelerini kullandı.