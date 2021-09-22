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ABD’li komutan: Rusya ülkemiz için en büyük tehdit
ABD’li komutan: Rusya ülkemiz için en büyük tehdit
ABD Kuzey Komutanlığı Komutanı Glen D. VanHerck, ABD için en büyük tehdidin Rusya olduğunu ifade etti. 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T11:00+0300
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Moskova birçok kez başka ülkelere karşı saldırgan amaçları olmadığını belirtse de suçlamalar gelmeye devam ediyor. Air Force Magazine’e konuşan VanHerck, “Rusya vatanımız için bugün en büyük tehdit. Çin değil, Rusya” dedi. Çin’in uzun vadede bir tehdit olduğunu, ancak Rusya’nın daha büyük bir askeri gücü olduğunu belirten VanHerck, “Denizaltılar, bombardıman uçakları, kruz füzeleri vesaire ile… Rusya büyük bir askeri tehdit oluşturuyor” ifadelerini kullandı.
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abd, rusya, çin

ABD’li komutan: Rusya ülkemiz için en büyük tehdit

11:00 22.09.2021
© AFP 2021 / FABRICE COFFRINIRusya- ABD bayrakları
Rusya- ABD bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© AFP 2021 / FABRICE COFFRINI
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ABD Kuzey Komutanlığı Komutanı Glen D. VanHerck, ABD için en büyük tehdidin Rusya olduğunu ifade etti.
Moskova birçok kez başka ülkelere karşı saldırgan amaçları olmadığını belirtse de suçlamalar gelmeye devam ediyor.
Air Force Magazine’e konuşan VanHerck, “Rusya vatanımız için bugün en büyük tehdit. Çin değil, Rusya” dedi.
Çin’in uzun vadede bir tehdit olduğunu, ancak Rusya’nın daha büyük bir askeri gücü olduğunu belirten VanHerck, “Denizaltılar, bombardıman uçakları, kruz füzeleri vesaire ile… Rusya büyük bir askeri tehdit oluşturuyor” ifadelerini kullandı.
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