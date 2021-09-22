https://tr.sputniknews.com/20210922/abdli-ve-meksikali-boksorler-basin-toplantisinda-birbirine-girdi-1049151721.html

ABD’li ve Meksikalı boksörler basın toplantısında birbirine girdi

ABD’li ve Meksikalı boksörler basın toplantısında birbirine girdi

ABD’deki boks maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Meksikalı boksör Saul Alvarez ile ABD’li Caleb Plant birbirine girdi. 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T18:31+0300

2021-09-22T18:31+0300

2021-09-22T18:36+0300

yaşam

abd

meksika

boksör

kavga

basın toplantısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1049151696_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_f5c6b005b31f1abac8ea3240c66f4fed.jpg

ABD’nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas kentinde 6 Kasım’da yapılacak olan süper orta sıklet kategorisinin dünya şampiyonu boks maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Meksikalı boksör Saul Alvarez ile ABD’li Caleb Plant arasında gerginlik yaşandı. Basın toplantısında başlayan sözlü atışma ardından Canelo’nun, Plant'i agresif bir şekilde geriye itmesi kontrolden çıktı. Plant daha sonra Canelo’ya ilk yumruğu atarken, ikilinin arasına güvenlik görevlileri girdi.Sosyal medya kullanıcıları ise basın toplantısının ortasında yaşanan kavgaya tepki gösterdi.

meksika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, meksika, boksör, kavga, basın toplantısı