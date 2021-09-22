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ABD’li ve Meksikalı boksörler basın toplantısında birbirine girdi
ABD’li ve Meksikalı boksörler basın toplantısında birbirine girdi
ABD’deki boks maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Meksikalı boksör Saul Alvarez ile ABD’li Caleb Plant birbirine girdi. 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T18:31+0300
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yaşam
abd
meksika
boksör
kavga
basın toplantısı
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ABD’nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas kentinde 6 Kasım’da yapılacak olan süper orta sıklet kategorisinin dünya şampiyonu boks maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Meksikalı boksör Saul Alvarez ile ABD’li Caleb Plant arasında gerginlik yaşandı. Basın toplantısında başlayan sözlü atışma ardından Canelo’nun, Plant'i agresif bir şekilde geriye itmesi kontrolden çıktı. Plant daha sonra Canelo’ya ilk yumruğu atarken, ikilinin arasına güvenlik görevlileri girdi.Sosyal medya kullanıcıları ise basın toplantısının ortasında yaşanan kavgaya tepki gösterdi.
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abd, meksika, boksör, kavga, basın toplantısı

ABD’li ve Meksikalı boksörler basın toplantısında birbirine girdi

18:31 22.09.2021 (güncellendi: 18:36 22.09.2021)
© Fotoğraf : TwitterABD’li ve Meksikalı boksörler basın toplantısında birbirine girdi
ABD’li ve Meksikalı boksörler basın toplantısında birbirine girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
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ABD’deki boks maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Meksikalı boksör Saul Alvarez ile ABD’li Caleb Plant birbirine girdi.
ABD’nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas kentinde 6 Kasım’da yapılacak olan süper orta sıklet kategorisinin dünya şampiyonu boks maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Meksikalı boksör Saul Alvarez ile ABD’li Caleb Plant arasında gerginlik yaşandı.
Basın toplantısında başlayan sözlü atışma ardından Canelo’nun, Plant'i agresif bir şekilde geriye itmesi kontrolden çıktı.
Plant daha sonra Canelo’ya ilk yumruğu atarken, ikilinin arasına güvenlik görevlileri girdi.
Sosyal medya kullanıcıları ise basın toplantısının ortasında yaşanan kavgaya tepki gösterdi.
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