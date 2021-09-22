https://tr.sputniknews.com/20210922/adanada-dolandiricilik-operasyonu-sahte-cekle-37-milyon-845-bin-tl-vurgun-yaptilar-1049130427.html

Adana'da dolandırıcılık operasyonu: Sahte çekle 37 milyon 845 bin TL vurgun yaptılar

Adana'da dolandırıcılık operasyonu: Sahte çekle 37 milyon 845 bin TL vurgun yaptılar

Adana’da banka görevlileri ile birlikte hareket ederek piyasaya sahte çek sürüp paravan şirket kullanarak 37 milyon 845 bin TL vurgun yaptığı belirlenen 22... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T08:10+0300

2021-09-22T08:10+0300

2021-09-22T08:09+0300

türkiye

adana

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sahtecilik

dolandırıcılık

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Şafak vakti yapılan operasyonla aralarında bir bankanın eski şube müdürünün de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik belirlenen 22 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri şafak vakti operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda aralarında bir bankanın da eski şube müdürünün bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına aldı.Gözaltına alınan zanlıların, piyasaya sahte çek sürdüğü, şahıslar ve paravan şirketler üzerinden banka görevlileri ile birlikte hareket ederek çek karneleri aldığı, çekleri sahte cirolarla piyasaya sürerek bir bankaya ve piyasayı 37 milyon 845 bin TL zarara uğrattıkları öğrenildi.

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adana, operasyon, sahtecilik, dolandırıcılık