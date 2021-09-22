https://tr.sputniknews.com/20210922/afganistan-aclik-sinirina-dayandi-1049158855.html

Afganistan açlık sınırına dayandı

Afganistan açlık sınırına dayandı

The Guardian gazetesi, Afganistan’da milyonlarca vatandaşın kuraklık nedeniyle açlık ve geçim kaynakları sıkıntısıyla karşı karşıya kalabileceğini yazdı. 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T22:27+0300

2021-09-22T22:27+0300

2021-09-22T22:27+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

açlık sınırı

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Gazetede yayınlanan makalede, Afganistan’ın 34 vilayetinde 7.3 milyon kişinin kuraklığın etkisi altında kaldığı ve bunun ileride açlığa ve geçim sıkıntısına yol açabileceği belirtildi.Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Acil Durumlar ve Dayanıklılık Ofisi Direktörü Rein Paulsen, bu durum değişmedikçe insanların yetersiz beslenme tehlikesi ile karşı karşıya kalacaklarını belirtti.Toprağının her zaman son derece verimli olduğu Kandahar kentindeki çiftçiler, işlerini yürütmek için yeterli miktarda sudan yoksun. “Savaş bitti, barış geri döndü. Ancak başka bir felaket bizi vurdu, kuraklık” diyen bir çiftçi, gelecek nesillerin tarımla uğraşabileceklerinde emin olmadığını ifade etti.Kandahar'da son iki yıldır çok hafif yağışlar oldu. İnsanlar dizelle çalışan pompaları kullanarak yerin derinliklerinden su çekmek zorunda kalıyor ve bunun için günde yaklaşık 2 bin 500 Afgan (28.8 USD) ödüyor. Daha önce ise su nehirden ücretsiz olarak getiriliyordu. Çiftçiler, tarımın artık gelir getirmediğini ve hayatta kalmanın bir yolu haline geldiğini söylüyor.Afgan halkının bu nedenle hem uluslararası kuruluşlardan hem de yeni Afganistan hükümetinden yardım istiyor.Kandahar sakinlerinden biri, “Şu anda bizim için asıl sorun savaş değil, kuraklık. Ülkemizde gıdaya, suya, barajlara ve altyapıya ihtiyacımız var. Dünya bize yatırım yapmalı ve bizi kurtarmalı” açıklamasında bulundu.Afganistan'da ayrıca Taliban iktidara geldikten sonra gıda sorunu başladı. Birçok vatandaş işsiz kaldı, gıda fiyatları ise her geçen gün artıyor. Bazı ürünlerin fiyatı yüzde 30 oranında zamlandı. Kabil'deki gıda programı yöneticisi, şimdiden 14 milyon insanın şiddetli açlıkla karşı karşıya olduğunu ve ülkenin insani yardıma ihtiyacı olduğunu söylüyor.Uzmanlara göre Afganistan'ın dış desteğe bağımlı olan ekonomisi çökecek, zira Taliban'ın para alacak hiçbir yeri yok ve çoğu dünya lideri yeni rejimi desteklemek istemiyor.

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afganistan, açlık sınırı