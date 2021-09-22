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Ahmet Türk: CHP, gelecekle ilgili projelerini daha açık ve net ortaya koymalı
Ahmet Türk: CHP, gelecekle ilgili projelerini daha açık ve net ortaya koymalı
Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, "Ana muhalefet partisi gelecekle ilgili projelerini daha açık ve net ortaya koymalı, Kürtlerin beklentisi... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T10:20+0300
2021-09-22T10:20+0300
politika
chp
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ahmet türk
kürt sorunu
proje
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31 Mart yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı seçilen, ancak daha sonra yerine kayyum atanan Ahmet Türk, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Kürt sorununu HDP'yle çözebiliriz" şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.Bianet'ten Ruken Tuncel'in haberine göre CHP liderinin sözlerini olumlu bulduğunu belirten Türk, Kürt sorununun sadece Kürtlerin sorunu olmadığını belirterek "Kürt sorunu çözülmediği zaman sadece Kürtler bunun acısını çekmiyor veya sadece Kürtler demokrasiden uzaklaşmıyor aynı zamanda Türkiye halkları da demokrasiden uzaklaşmış oluyor. Bu nedenle Kürt sorunu bir Türkiye sorunudur, bütün halkların sorunudur” diye konuştu.Türk, Tuncel'in "Peki, ne olacak, bu sorun nasıl çözülecek, böyle mi devam edecek?" sorusu üzerine "Bir ülkenin barışa ihtiyacı varsa, bir sorun varsa, siyasetçi risk almak zorundadır, gelecekle ilgili hesap yapmalıdır" ifadesini kullandı."Ama bugün maalesef bugünden yararlanma hesabı etrafında siyaset yapılıyor. 'Kürtler konusunda çok açık bir şeyler söylersem, ulusalcı kesim benden kopar, oy kaybederim' kaygısı var bazılarında" diyen Türk, şöyle devam etti:"Oysa ki doğruyu savunmak demokrasiye inananların görevidir, doğru projeler etrafında halkı buluşturmak görevdir. 'Türkiye halkı ulusalcıdır, ulusalcıları desteğini kaybederiz' anlayışını doğru bulmuyoruz. Ana muhalefet partisinin bunu aşması gerekir, bunu aştığı zaman, Kürtler kiminle demokrasi için birlik olacağının kararını verir.'Kürtlerin AK Parti ile bir geleceği olmaz, bir görüşmesi olmaz'Tabi ki bugün iktidarın yarattığı bu tablo karşısında Kürtlerin AK Parti ile bir geleceği olmaz, bir görüşmesi olmaz. Birileri bizden uzak bile dursa, biz bize düşen rolü Kürtler olarak oynayacağız, ama bu nereye kadar gider. Bu sorunun çözümü için yeterli olur mu?'Yan cebime koy mantığı hiçbir sorunu çözmez'Biz yerel seçimlerde destekledik, 10-11 ilde bizim desteğimiz olmasaydı seçimi alamazlardı. Ancak ana muhalefet partisi gelecekle ilgili projelerini daha açık ve net ortaya koymalı, Kürtlerin beklentisi de budur, 'yarın için ne yapacak.' Yan cebime koy mantığı hiçbir sorunu çözmez."
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chp, hdp, ahmet türk, kürt sorunu, proje

Ahmet Türk: CHP, gelecekle ilgili projelerini daha açık ve net ortaya koymalı

10:20 22.09.2021
© Sputnik / Sertac Kayar Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk
 Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© Sputnik / Sertac Kayar
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Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, "Ana muhalefet partisi gelecekle ilgili projelerini daha açık ve net ortaya koymalı, Kürtlerin beklentisi de budur" dedi.
31 Mart yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı seçilen, ancak daha sonra yerine kayyum atanan Ahmet Türk, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Kürt sorununu HDP'yle çözebiliriz" şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.
Bianet'ten Ruken Tuncel'in haberine göre CHP liderinin sözlerini olumlu bulduğunu belirten Türk, Kürt sorununun sadece Kürtlerin sorunu olmadığını belirterek "Kürt sorunu çözülmediği zaman sadece Kürtler bunun acısını çekmiyor veya sadece Kürtler demokrasiden uzaklaşmıyor aynı zamanda Türkiye halkları da demokrasiden uzaklaşmış oluyor. Bu nedenle Kürt sorunu bir Türkiye sorunudur, bütün halkların sorunudur” diye konuştu.
Türk, Tuncel'in "Peki, ne olacak, bu sorun nasıl çözülecek, böyle mi devam edecek?" sorusu üzerine "Bir ülkenin barışa ihtiyacı varsa, bir sorun varsa, siyasetçi risk almak zorundadır, gelecekle ilgili hesap yapmalıdır" ifadesini kullandı.
"Ama bugün maalesef bugünden yararlanma hesabı etrafında siyaset yapılıyor. 'Kürtler konusunda çok açık bir şeyler söylersem, ulusalcı kesim benden kopar, oy kaybederim' kaygısı var bazılarında" diyen Türk, şöyle devam etti:
"Oysa ki doğruyu savunmak demokrasiye inananların görevidir, doğru projeler etrafında halkı buluşturmak görevdir. 'Türkiye halkı ulusalcıdır, ulusalcıları desteğini kaybederiz' anlayışını doğru bulmuyoruz. Ana muhalefet partisinin bunu aşması gerekir, bunu aştığı zaman, Kürtler kiminle demokrasi için birlik olacağının kararını verir.

'Kürtlerin AK Parti ile bir geleceği olmaz, bir görüşmesi olmaz'

Tabi ki bugün iktidarın yarattığı bu tablo karşısında Kürtlerin AK Parti ile bir geleceği olmaz, bir görüşmesi olmaz. Birileri bizden uzak bile dursa, biz bize düşen rolü Kürtler olarak oynayacağız, ama bu nereye kadar gider. Bu sorunun çözümü için yeterli olur mu?

'Yan cebime koy mantığı hiçbir sorunu çözmez'

Biz yerel seçimlerde destekledik, 10-11 ilde bizim desteğimiz olmasaydı seçimi alamazlardı. Ancak ana muhalefet partisi gelecekle ilgili projelerini daha açık ve net ortaya koymalı, Kürtlerin beklentisi de budur, 'yarın için ne yapacak.' Yan cebime koy mantığı hiçbir sorunu çözmez."
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