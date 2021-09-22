https://tr.sputniknews.com/20210922/ak-parti-grup-baskani-bostancidan-paris-iklim-anlasmasi-aciklamasi-imzalarimiz-tamamlandi-1049146923.html

AK Partili Bostancı'dan Paris İklim Anlaşması açıklaması: İmzalarımız tamamlandı

AK Partili Bostancı'dan Paris İklim Anlaşması açıklaması: İmzalarımız tamamlandı

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, Paris İklim Anlaşması'yla ilgili imzalarını tamamladıklarını ve muhalefetle görüşeceklerini söyledi. Bostancı, "Meclis’e en... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T16:42+0300

2021-09-22T16:42+0300

2021-09-22T16:43+0300

türkiye

ak parti

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mhp

naci bostancı

imza

iyi parti

paris iklim anlaşması

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AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Paris İklim Anlaşması'yla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. "Paris İklim Anlaşması Meclis'in en önemli başlangıç işlerinden olacak" diyen Bostancı, devamında şu bilgileri verdi:"İmzalarımız tamamlandı. Muhalefetle de görüşeceğiz. Meclis’e en kısa sürede arz edip geçireceğiz. En hızlı şekilde geçirmeyi planlıyoruz."Dün Birleşmiş Milletler'in (BM) 76. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söylemişti:"Paris İklim Anlaşmasına ilk imza atan ülkelerden biriyiz. Ancak, yükümlülüklerle ilgili adaletsizlikler sebebiyle henüz bu anlaşmayı yürürlüğe koymamıştık. Son dönemde bu çerçevede kaydedilen mesafenin ardından aldığımız kararı, buradan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulundan tüm dünyaya duyurmak istiyorum. Paris İklim Anlaşması'nı, atılacak yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde, önümüzdeki ay Meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz.Glasgow'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansından önce, 'karbon nötr' hedefli anlaşmanın onay aşamasını tamamlamayı düşünüyoruz. Yatırım, üretim, istihdam politikalarımızda köklü değişikliğe yol açacak bu süreci, 2053 vizyonumuzun ana unsurlarından biri olarak kabul ediyoruz."

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ak parti, chp, mhp, naci bostancı, imza, iyi parti, paris iklim anlaşması