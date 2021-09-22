https://tr.sputniknews.com/20210922/ali-babacan-hic-kimse-dindar-vatandaslarimizin-elde-ettikleri-kazanimlari-ellerinden-alamaz-1049138119.html

Ali Babacan: Hiç kimse dindar vatandaşlarımızın elde ettikleri kazanımları ellerinden alamaz

Ali Babacan: Hiç kimse dindar vatandaşlarımızın elde ettikleri kazanımları ellerinden alamaz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, muhalefetin ortak adayının, parlamenter sisteme geçişle alakalı yol haritasının altına imza atması gerektiğini söyledi... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T12:58+0300

2021-09-22T12:58+0300

2021-09-22T12:58+0300

politika

ak parti

ali babacan

türkiye'de 'başkanlık sistemi' tartışması

başkanlık sistemi

cumhur ittifakı

deva partisi

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Haber Global'de, gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Babacan parlamenter sistem ile ilgili, “İster kendi adayımızı çıkaralım ister bir grup siyasi parti olarak bir aday üzerinde mutabık kalalım; bizim cumhurbaşkanı adayımızın parlamenter sistemi sonuna kadar desteklemesi lazım. Parlamenter sisteme geçişle alakalı yol haritasının altına imza atması lazım. Geçiş süreciyle ilgili şöyle bir risk var: Ne kadar parlamenter sistem istiyorum dese de o koltuğa bugünkü sistemin yetkileriyle oturacak. Özü sözü bir insan değilse ya da güç kullanımının başını döndürme ihtimali olan bir insan olursa o zaman iş çok zor. Tam tersine, seçilen cumhurbaşkanı parlamenter sisteme geçmenin önünde büyük bir takoz olabilir. Kişi çok önemli” ifadelerini kullandı.'Geçiş sürecinde yol kazasına izin verilmemeli'Babacan, yeni bir siteme nasıl geçileceğinin yol haritasını da anlattı:'Cumhur İttifakı"nın anayasa değişikliği hazırlığı başkanlık sistemini derinleştirmek için'Parlamenter sistemden yana olduklarını vurgulayan Ali Babacan, “Cumhur ittifakına hayır diyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi"ni savunan, başkanlık sistemini daha da derinleştirmek için anayasa değişikliğine hazırlanan, hukuku hiçe sayan, Türkiye"deki özgürlük ortamını bu hale getiren bir ittifakta yer almamız mümkün değil. Parlamenter sistem istiyorum diyen siyasi partilerle diyalog içerisindeyiz" dedi.'Kimse dindarların kazanımlarını ellerinden alamaz'“Ekonominin çok daha güçlü olduğu bir dönemde sosyal yardımlar ve destekler güçlü ve adil bir şekilde devam eder. Daha fazla olur. Kimsenin kuşkusu olmasın. Vatandaşlarımız daha kolay iş bulacağı için vatandaşlarımız sosyal yardıma, desteğe ihtiyaç kalmadan hayatını kazanır" açıklamasını yapan Babacan, “Bu ülkede artık hiç kimse dindar vatandaşlarımızın son yıllarda elde ettikleri kazanımları ellerinden alamaz. O dönemler kapandı. Bu toplum buna izin vermez. Yeter ki demokrasi diri ve ayakta olsun.”'Sosyal politikalarımızda sosyal demokrat bir duruş görebilirsiniz'DEVA Partisi'nin 'sosyal demokrat' bir tavır sergilediğini belirten Babacan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:'Hükümet on tane Nobel ödüllü iktisatçıyı getirsin, yönetemezler'Babacan, “Ekonominin anahtarı tekrar size verilse ilk ne yaparsınız?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:'Açık bir şekilde AB standartlarına ulaşmayı destekliyoruz'Konuşmasında Avrupa Birliği vurgusu da yapan Ali Babacan, “Partimiz çok açık bir şekilde Türkiye"nin Avrupa Birliği standartlarına ulaşmasını destekleyen bir parti. Gençlerimiz harıl harıl o ülkelerde yaşamak istiyorsa, Türkiye"nin o standartlara ulaşması için gayret göstermesi lazım” dedi.

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ak parti, ali babacan, türkiye'de 'başkanlık sistemi' tartışması, başkanlık sistemi, cumhur ittifakı, deva partisi