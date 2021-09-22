https://tr.sputniknews.com/20210922/almanyanin-basbakan-adayi-scholza-gore-gocmenler-buyuk-sans-1049155307.html

Almanya'nın başbakan adayı Scholz'a göre göçmenler 'büyük şans'

Almanya'nın başbakan adayı Scholz'a göre göçmenler 'büyük şans'

Alman Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, göçmenlerin, Almanya'nın refahına büyük katkı sağladığını ve onları 'büyük bir şans' olarak... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T20:32+0300

2021-09-22T20:32+0300

2021-09-22T20:32+0300

dünya

almanya

seçim

olaf scholz

göçmenler

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Almanya'da, 26 Eylül'de yapılacak seçimlerle ilgili yapılan son anketlerde yüzde 25 oy oranıyla birinci parti olarak gösterilen SPD'nin şansölye adayı Scholz, Köln'deki Ehrenfeld Belediyesi binasında gençlerle buluştu.Scholz, burada yaptığı konuşmada, bazı kesimler kabul etmese de Almanya'nın bir göç ülkesi olduğuna vurgu yaptı.Göçmenlerin, ülkeleri için "büyük şans" olduğunu ifade eden Scholz, Almanya'nın geçtiğimiz yıllarda ABD ve Kanada'dan fazla göç aldığına işaret etti.Scholz, "Almanya'nın son yıllarda büyük göç alması dikkate alınması gereken bir şey. Ülkemize göç edenler, Almanya'nın refahına büyük katkıda bulundular. Öncelikle bu gerçeği ve bundan büyük fayda sağladığımızı kabul etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.Göçü ülkenin lehine çevirmenin önemine dikkati çeken Scholz, birçok kişinin Almanya'ya gelmek istemesinin kendileri için bir şans olduğunu vurguladı.

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almanya, seçim, olaf scholz, göçmenler